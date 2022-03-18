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Унаслідок обстрілу окупантами центру Чернігова загинули 14 осіб, - прокуратура

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чернігів

Унаслідок обстрілу російською артилерією мікрорайону у центрі Чернігова загинули 14 осіб.

Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість травмованих уточнюється.

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Нагадаємо, 17 березня близько 10 ранку російські війська обстріляли цивільних людей, які перебували на вулиці в мікрорайоні у центрі Чернігова. Серед загиблих є і громадянин США.

Місцевий мешканець, який став очевидцем події, розповів, що під обстріл російських військ потрапили, зокрема, люди, які стояли у черзі по воду.

Зазначимо, 16 березня, російські війська обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова. Внаслідок артилерійського удару загинули 14 осіб, десятки зазнали травм.

Автор: Наталя Джума
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Ну суки рашиські варвари горіть в пеклі і ваші нациські виродки і ваш дибільний народ.
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18.03.2022 13:16 Відповісти
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18.03.2022 13:25 Відповісти
 
 