Унаслідок обстрілу окупантами центру Чернігова загинули 14 осіб, - прокуратура
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Унаслідок обстрілу російською артилерією мікрорайону у центрі Чернігова загинули 14 осіб.
Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кількість травмованих уточнюється.
Нагадаємо, 17 березня близько 10 ранку російські війська обстріляли цивільних людей, які перебували на вулиці в мікрорайоні у центрі Чернігова. Серед загиблих є і громадянин США.
Місцевий мешканець, який став очевидцем події, розповів, що під обстріл російських військ потрапили, зокрема, люди, які стояли у черзі по воду.
Зазначимо, 16 березня, російські війська обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова. Внаслідок артилерійського удару загинули 14 осіб, десятки зазнали травм.
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