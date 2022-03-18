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Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трекер,ру,торент

Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів з РФ.

Про це представник сервісу розповів російській редакції Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ для користувачів із Росії буде заблокований, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.

RuTracker - один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.

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Нагадаємо, на початку березня роботу в РФ призупинили стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime Video та Megogo. Apple TV+ поки ще працює, але оплатити доступ проблематично через те, що App Store відмовляється працювати з російськими банками.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
відключіть вже їх інтернет. Вони недостойні жить цивілізовано
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18.03.2022 13:40
+23
То чувство, когда даже пиртаты против рабсии
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18.03.2022 13:42
+15
Сильний крок, дякуємо!
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18.03.2022 13:42
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відключіть вже їх інтернет. Вони недостойні жить цивілізовано
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18.03.2022 13:40 Відповісти
Та це все фігня, кацапи спокійно заходять через VPN на все "заблоковане"
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18.03.2022 13:44 Відповісти
Есть противодействие и против этого. Многие впн обходящие блокировку вк например уже не работают.
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18.03.2022 13:48 Відповісти
Я Вас умоляю.... В Беларуси уже много лет заблокировано всё, что не нравится режиму. И что? Это только повышает компьютерную грамотность населения.
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18.03.2022 15:28 Відповісти
Если за это очень серьезно возьмутся то в рамках борьбы с пиратством (что кстати было бы очень даже норм) могли бы вообще запуск любых файлов (новых конечно будь то игры фильмы приложения) осуществлять только через ключ с онлайн соединением и проверкой геолокации (наличие интернета это норма в 2022) Тогда вся молодежь поголовно из расеи свалит. В течении года
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18.03.2022 16:07 Відповісти
Спасибо, не надо. Пусть говно сидит в говне. Вы хотите, чтобы говно сидело в Европе с нормальными людьми и постило с американских макбуков в американском инстаграме тезисы об "гейропейцы, бойтесь, можем повторить"?
Нет уж. Путь выбран, пусть жрут с лопаты. Какие игры? Какие соцсети? Православный телевизор, молиться гундяеву расшибая лоб, целовать изображение *****, пить православный квас от дяди вани. И главное - подальше от нормальных, адекватных людей.
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18.03.2022 16:14 Відповісти
За впн кацапів будуть саджати,це теж фігня?
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18.03.2022 13:50 Відповісти
VPN очень сильно снизит скорость загрузки с тррентов, и многие пиры будут не доступны из-за особенности NATa и шифрования самого VPN.
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18.03.2022 13:52 Відповісти
впн нужен только в браузере чтобы пользоваться сайтом и скачать торрент файл в 100 килобайт, дальше без него через программу для скачки.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Трекер выступает посредником между клиентами, чтобы те знали, кому и что оправлять. Если он заблокирован, клиент не будет получать список пиров. Если отключить VPN во время начала скачивания фалов - все соединения сбрасываются, поэтому снова идет обращение к трекеру о количестве доступных пиров.
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Можно не блокировать сам сайт, только трекер отдающий списки клиентов/пиров.
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18.03.2022 14:18 Відповісти
это пока ростелеком позволяет, поверьте, там поставлено оборудование по сравнению с которым китайфаервол - детский сад. Многие бесплатники уже неработают, многие режут так что безсмыслены, платные будетпроблематично купить и тд.Да и до статей по 15 лет,за использование впн недалеко осталось.
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18.03.2022 13:53 Відповісти
Хай садять🐖🐕 я тільки за
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18.03.2022 13:55 Відповісти
Там такое же оборудование, как и российская армейка. Понтов и пафоса гора, а на деле все попижжено.

Фильтровать трафик они не смогут, так что пойдут самым простым и топорным путем. То есть физически выключат рубильник на внешний доступ и будут жить в интрасети, типа как в Северной Корее. Выход наружу оставят только для доверенных товарищей, типа кремлеботов.
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18.03.2022 14:02 Відповісти
по-хорошему уже бы включили чебурнет, но похоже Хйло еще витает в ватных фантазиях. ну или уверен в количестве кацапов которые будут жрать ягель смотреть тв и удобрять нашу землю как минимум на пару лет до смены президента в сша. хотя может еще и до текущего дойдет что поговорить и бабло-санкции не так сильно влияют на "умиротворение агрессора".
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18.03.2022 14:04 Відповісти
кацапський, якщо існує, то в порівнянні китайським лайно, як і все, що кацапи роблять, бо вони просили китай продати технологію, ті не дали. якби кацапи щось таке мали, то давно включили б.
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18.03.2022 15:06 Відповісти
ойзрявытык, кацапский существует, и в отличии от китайского - блочит еще и внутрений уверенно (китай расчитан и работает на блок внешки).Именно поэтому айти спецы говорят что в плане фильтрации - ростелек впередипланеты всей по поводу ограничений информации, по сути - при полном задействовании - получится чебурнет (отключение внешки и полный фильтр внутрений), и впн будут до звезды.Китай и рядом не стоит по закрытию инфы, тут бы как раз сравнивать с сев.кореей. Поэтому - это вопрос времени, чем сильнее они вязнут в войне - тем сильнее будут закрывать инфу.Поэтому срок за впн прям рисуется четко.
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18.03.2022 15:16 Відповісти
нехай вже вводять, бо вже аж скучно
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18.03.2022 15:39 Відповісти
Капам-грамотный (таких мало) сегодня пользуется VPN. Но это до тех пор, пока не введена уголовная ответственность за VPN в Кацапии (это не прикол)
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18.03.2022 13:55 Відповісти
По опросам процентов чет 3-8 умеют пользоваться впном. При том что "пользоваться" впном это а) почитать что это за хрень в инете,б) скачать клиент ,с) нажать одну кнопку
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18.03.2022 14:06 Відповісти
кабель відрубать *****
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18.03.2022 15:22 Відповісти
Тепер тільки анально... Тобто, дивитись "Волга, Волга".
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18.03.2022 13:41 Відповісти
От это тема, а то они там кричали что им видео сервисы не нужны.
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18.03.2022 13:41 Відповісти
То чувство, когда даже пиртаты против рабсии
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Пираты любят свободу
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18.03.2022 14:15 Відповісти
Тю ,я думал он рузький.... а оно вон как ))
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18.03.2022 13:42 Відповісти
пффф. Рабсиане собирались "импортозамещать" западный софт путём качания пираток, а рутрекер, пожалуй, есть (был) наибольшей свалкой оных.
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Сильний крок, дякуємо!
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Правильно. Давить надо на молодое поколение. На стариков никак не повлиять они уже всё и давно. А вот все кому до 35-40 без ай ти сферы просто кукухой начнут ехать в своем гулаге.
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18.03.2022 13:44 Відповісти
теперь роскомнадзор с облегчением вздохнет, а жителям росии придётся еще глубже палец в жопу засовывать.
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18.03.2022 13:44 Відповісти
ага.. але на першій сторінці там розказано всі шляхи обходу ))
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18.03.2022 13:51 Відповісти
раіський торент блокує раісян)) щє місяць до сьогодні в це б ніхто не повірив)
торентів нема, порнухі теж нема.. ото життя)
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Мене там забанили (ну, заборонили коменти писати) в 2014, бо я якогось чувака ватником назвав. І от через 8 років вони банять ВСІХ росіян
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Так-с. Пора идти в ВК и продолжать орать с них. "Нафиг ваши кинотеатры и стриминговые сервисы! РУТРЕКЕР НАШЕ ВСЁ!" - переспрошу, всё же, про рутрекер...
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18.03.2022 13:53 Відповісти
РУ-тракер блокирует кацапов. Это феерично
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18.03.2022 13:53 Відповісти
Адекватное руководство. Молодцы, представляю какой вой поднимет кацапня!
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18.03.2022 13:54 Відповісти
http://rutor.info

А рутор?
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18.03.2022 14:03 Відповісти
А-ха-ха, а сколько надежд скрепных было на руторент у валенков
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18.03.2022 14:04 Відповісти
Щось я не розумію - це ж взагалі російський сайт.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
какое то странное заявление - отключение кацапов от рутрекера а это практически 70-80 процентов пользователей , то есть трекер будет практически мертв или он скорей всего уверен что роскомнадзор заблокирует трекер намертво и решил........
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18.03.2022 14:13 Відповісти
этот трекер кацапы давно уже заблокировали и у нас он тоже давно не работает ..
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18.03.2022 14:24 Відповісти
кто тебе такую глупость сказал тем более то что он у нас не работает - прекрасно работает работает у нас не знаю как там у кацапов может через vpn но заходят и им главное до торрент файла или магнет ссылки добраться
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18.03.2022 14:29 Відповісти
у меня не грузится хотя 2 недели назад нормально работал
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18.03.2022 15:11 Відповісти
https://rutracker.org попробуй если нет то возможно сам оператор его блочит
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18.03.2022 15:21 Відповісти
еще как работает
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18.03.2022 14:36 Відповісти
Сам там іноді сиджу, дуже здивований, думав це рашиська платформа. Ru в назві натякає
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18.03.2022 14:19 Відповісти
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18.03.2022 14:21 Відповісти
Толку. Через VPN будуть лізти.
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Це великий удар для росіян.Ніколи би не подумав про таке.На рутрекері можна знайти дуже багато музики в хорошій якості.При чому є така,що й в продажі не знайти.
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18.03.2022 14:41 Відповісти
об этом ресурсе знают далеко за пределами раши, и тут полностью согласен, что основа контента - это качественная музыка, которую порой в закрытых или платных трекерах не найти, так шо там много у кого подгорит...такая халява загнется...
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18.03.2022 17:43 Відповісти
В Росії національна ідея це халява: Випити на халяву, скачати безплатно фільми, музику ігри, весь час щось чекають нахаляву від держави...
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18.03.2022 19:18 Відповісти
 
 