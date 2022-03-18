Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян
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Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів з РФ.
Про це представник сервісу розповів російській редакції Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ для користувачів із Росії буде заблокований, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.
RuTracker - один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.
Нагадаємо, на початку березня роботу в РФ призупинили стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime Video та Megogo. Apple TV+ поки ще працює, але оплатити доступ проблематично через те, що App Store відмовляється працювати з російськими банками.
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Нет уж. Путь выбран, пусть жрут с лопаты. Какие игры? Какие соцсети? Православный телевизор, молиться гундяеву расшибая лоб, целовать изображение *****, пить православный квас от дяди вани. И главное - подальше от нормальных, адекватных людей.
Фильтровать трафик они не смогут, так что пойдут самым простым и топорным путем. То есть физически выключат рубильник на внешний доступ и будут жить в интрасети, типа как в Северной Корее. Выход наружу оставят только для доверенных товарищей, типа кремлеботов.
торентів нема, порнухі теж нема.. ото життя)
А рутор?