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Через обстріли на Луганщині немає безпечного населеного пункту, - глава ОВА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Критична інфраструктура на Луганщині вщент розбита.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпекова ситуація дуже складна, тому що обстріли постійно йдуть по всій області. Немає безпечного населеного пункту. Щодо гуманітарного питання – вся критична інфраструктура вщент розбита. Ремонтники намагаються з останніх можливостей якось щось там скручувати, перекидувати, підключати. Але з кожним днем це вдається важче і гірше, тому що розбиваються підстанції, розбиваються генератори, розбиваються насосні станції. Тобто вже майже ні з чого ліпити", - зазначив він.

За словами Гайдая, також складна ситуація із гуманітарними вантажами. Величезна проблема їхньої доставки, тому що всюди є обстріли.

"Є гуманітарний вантаж, але доставити і розвантажити його – це величезна проблема. Гуманітарні коридори, вивезти людей (окупанти. - Ред.) не дають", - зазначив очільник ОВА.

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Автор: Богдан Гуньковський
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З 2014 в ці знищені області вкладалися величезні кошти. Тоді мене це дуже дивувало і коли писав про необхідність створювати впродовж кордону з кацапами 15 кілометрову мілітарну зону, відселення мешканців вглиб країни і повне закриття кордонів з припиненням виплат на окуповану територію мене тут регулярно банили. Ми профінансували ОРДЛО (пенсії, соціальні виплати, постачання газу, електрики, води, поточні ремонти комунікацій, гуманітарні вантажі "убогим") за 8 років на 16 мільярдів доларів. ***** дуже вдячний. Саме за ці гроші нас зараз вбивають а біженців уже не 1,5 мільйона а всі 6 і повністю в хлам роздовбана країна... Дякуємо миротворцям які "шукали мир" в очах *****. Але зараз головне це не повторювати помилок! Цілий Донецьк та цілий Луганськ коштують всієї розбомбленої України, тисяч життів і мільйонів біженців? Ви все ще вірите що "там же наші люді!"
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19.03.2022 00:34 Відповісти
 
 