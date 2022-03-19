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біженці (1014) війна (56174) ООН (2758) евакуація (1924)

Понад 23% населення України було переміщено через війну з Росією, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

біженці

Майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати домівки в межах України через російсько-українську війну. Ще 3,3 мільйона виїхали за кордон із 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у звіті ООН.

Загалом, кількість внутрішньо переміщених осіб і осіб, які тікали в інші країни, становить майже 9,8 мільйона людей, або понад 23% населення країни.

За даними Управління Верховного комісара з прав людини, вторгнення РФ призвело до 2149 жертв серед цивільного населення, зокрема 816 вбитих.

Реальні цифри, імовірно, набагато вищі, оскільки по всій країні тривають жорстокі зіткнення.

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Ситуація у Маріуполі продовжує погіршуватися. Місцева влада поінформувала вже про понад 2350 загиблих, хоча справжня кількість жертв, вважають у ООН, може бути удвічі вищою.

Автор: Наталя Джума
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расия будет платить Украине репарации с контрибуциями минимум 100 лет...
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19.03.2022 06:46 Відповісти
не будет. Потому что такой страны как РФ просто не станет. Эта страна уже никому не нужна. Ни Европе, ни Китаю и даже вечно голодающей КНДР. Брать придется конфискацией и продразверсткой
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19.03.2022 08:07 Відповісти
Ось тобі і "асвабадітєлі"
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19.03.2022 06:54 Відповісти
Сракоруки й свастику криву змалювали. Отут я згоден "лошаком" - дебіли,***...
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19.03.2022 07:09 Відповісти
Конечно печально. Но главное в другом - они будут жить!
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19.03.2022 08:03 Відповісти
 
 