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19 березня відбудеться евакуація мешканців Бучі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
19 березня об 11:00 стартує евакуація жителів Бучі, що під Києвом, до міста Білогородка.
Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бучанську міську раду у Telegram
"Увага! Буча! Евакуація! 19 березня об 11:00 збір біля Бучанської міської ради на вул. Енергетиків, 12", - йдеться в повідомленні.
Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.
Міська влада закликає жителів передати цю інформацію сусідам, родичам, друзям та знайомим.
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Oleh Stavynoha
показати весь коментар19.03.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 0
Віктор c1638d64
показати весь коментар19.03.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 0
Sergey Sheshenya
показати весь коментар19.03.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 1
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