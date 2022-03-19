19 березня відбудеться евакуація мешканців Бучі

19 березня об 11:00 стартує евакуація жителів Бучі, що під Києвом, до міста Білогородка.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бучанську міську раду у Telegram

"Увага! Буча! Евакуація! 19 березня об 11:00 збір біля Бучанської міської ради на вул. Енергетиків, 12", - йдеться в повідомленні.

Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.

Міська влада закликає жителів передати цю інформацію сусідам, родичам, друзям та знайомим.

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