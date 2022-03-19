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19 березня відбудеться евакуація мешканців Бучі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

буча

19 березня об 11:00 стартує евакуація жителів Бучі, що під Києвом, до міста Білогородка.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бучанську міську раду у Telegram

"Увага! Буча! Евакуація! 19 березня об 11:00 збір біля Бучанської міської ради на вул. Енергетиків, 12", - йдеться в повідомленні.

Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.

Міська влада закликає жителів передати цю інформацію сусідам, родичам, друзям та знайомим.

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19.03.2022 09:28 Відповісти
Краще пізно,ніж ніколи.
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19.03.2022 10:28 Відповісти
Дебилы, идиоты. Журналисты, суки, нафига вы про это пишете??? Чтобы рашисты разбомбили эвакуационную колонну? Пиарятся на крови украинцев. Лайки собирают. а люди гибнут. Уже сто раз предупреждали не сливать стратегичесую информацию, сначала вывезите людей, а затем уже сообщайте. Мариупольский театр тоже из-за журношлюх разбомбили. Потому что они опубликовали интервью с эвакуированным из Мариуполя, где он рассказал, что переживает за тех, кто прячетя в театре, что там люстра ***** большая и может упасть на голову. А через 2 часа рашисты скинули бомбу на театр. Вы что блин делает, журношлюхи?
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19.03.2022 10:41 Відповісти
 
 