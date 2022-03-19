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У Чернігові окупанти обстріляли гуртожиток, травмовані 11 людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

У Чернігові 18 березня через обстріл російськими військами двох гуртожитків травмувалися 11 людей.

Про це повідомили в обласному управлінні ДНСН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"У Чернігові 18 березня через обстріл російськими військами двох гуртожитків травмувалися 11 людей. Загалом же, за минулу добу рятувальники зафіксували 11 пожеж, з них 4 в житловому секторі", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, рятувальники піротехнічної служби тричі виїздили на місця, де виявили і вивезли 3 вибухонебезпечні предмети.

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Загалом з початку військових дій, ДСНС ліквідували 284 пожежі, з яких: 215 внаслідок обстрілів та 70 з інших причин.

Врятовані 40 осіб, з них 10 дітей. Загинули 50 людей.

Автор: Ольга Лузан
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