Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності, - Кличко
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Гуманітарний штаб Києва продовжує накопичувати резерви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.
"Продовжує працювати гуманітарний штаб міста Києва. Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності. А також допомагає найвразливішим категоріям киян — надає продукти і необхідні ліки.
Я дякую іноземному бізнесу, який збирає кошти, присилає гуманітарні вантажі. Дякую вітчизняному бізнесу. Зокрема, і за внески на підтримку бійців тероборони.
Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці й наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Беня кіоск досі фарбує.....
Клич молодець
пане мер, декілька "совєтов постороннєго":
є підвали під бомбосховища, але вони не пристосовані.
більше того !
в підземних паркінгах досі стоять автівки, до того ж з заправленими баками!
невже ******** дорожчі за життя українців ?
на Оболоні безпосередньо під Кишенею є величезне підземне приміщення складу, але буквально до війни там була меблева крамниця, забита крамом
невже за три тижні не можна навести лад та підготувати нарешті бомбосховища ?!!!