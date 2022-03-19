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Київ (13828) Кличко (2810) гуманітарна допомога (727)

Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності, - Кличко

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кличко

Гуманітарний штаб Києва продовжує накопичувати резерви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.

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"Продовжує працювати гуманітарний штаб міста Києва. Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності. А також допомагає найвразливішим категоріям киян — надає продукти і необхідні ліки.

Я дякую іноземному бізнесу, який збирає кошти, присилає гуманітарні вантажі. Дякую вітчизняному бізнесу. Зокрема, і за внески на підтримку бійців тероборони.

Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці й наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян", - написав він.

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Фонд Ахматова … що за гра така
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19.03.2022 13:46 Відповісти
100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва

Беня кіоск досі фарбує.....
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19.03.2022 14:12 Відповісти
це гарно !
Клич молодець

пане мер, декілька "совєтов постороннєго":
є підвали під бомбосховища, але вони не пристосовані.
більше того !
в підземних паркінгах досі стоять автівки, до того ж з заправленими баками!
невже ******** дорожчі за життя українців ?
на Оболоні безпосередньо під Кишенею є величезне підземне приміщення складу, але буквально до війни там була меблева крамниця, забита крамом

невже за три тижні не можна навести лад та підготувати нарешті бомбосховища ?!!!
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19.03.2022 13:54 Відповісти
видавити від Києва а не харчі накопичувати
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19.03.2022 14:36 Відповісти
 
 