На Київщині без газу залишаються 67 населених пунктів, без електрики - 500
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У Київській області без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Крім того, електроенергії немає у близько 500 населених пунктів області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі.
"Комунальні служби одразу розпочнуть відновлення газо- й електропостачання, щойно припиняться обстріли", - запевнили в Київській ОВА, зазначивши, що впродовж доби електропостачання відновили у 90 н.п.
Повідомляється про руйнування житлового фонду шести міст і 11 сіл на Київщині.
Пошкоджено 20 об'єктів соціальної інфраструктури: заклади освіти, лікарні, церкви, музеї, Центр надання адміністративних послуг.
За одну добу мешканці Київщини залишили 1400 заяв про підпали, вибухи, замінування, пов’язані з російською агресією. Також за добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше - в Бучанському та Броварському районах.
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Зараз село Демидів майже повністю затоплено та вода продовжує прибувати.
Багато століть річки сходилися на одному рівні, але під час будівництва Київського водосховища у 1960-х роках вода у Дніпрі піднялася. Щоб не затоплювати додаткову територію, було збудовано дамбу з насосами для перекачування води з Ірпеня до Дніпра.
GIS-аналітик Сергій Гапон на супутникових мапах показав масштаби затоплення. За його словами, велика вода майже дісталась Гостомеля.
Розлив річки Ірпінь фактично є додатковим захистом рубежів Києва та значно звужує поле для сухопутних маневрів агресора. https://t.me/irpininteresting/4346