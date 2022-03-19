УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14713 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 366 1
газ (2586) Київська область (3131) електроенергія (1903)

На Київщині без газу залишаються 67 населених пунктів, без електрики - 500

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Київській області без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Крім того, електроенергії немає у близько 500 населених пунктів області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі.

"Комунальні служби одразу розпочнуть відновлення газо- й електропостачання, щойно припиняться обстріли", - запевнили в Київській ОВА, зазначивши, що впродовж доби електропостачання відновили у 90 н.п.

Повідомляється про руйнування житлового фонду шести міст і 11 сіл на Київщині.

Дивіться також: Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення. ФОТО

Пошкоджено 20 об'єктів соціальної інфраструктури: заклади освіти, лікарні, церкви, музеї, Центр надання адміністративних послуг.

За одну добу мешканці Київщини залишили 1400 заяв про підпали, вибухи, замінування, пов’язані з російською агресією. Також за добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше - в Бучанському та Броварському районах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Через підрив дамби річка Ірпінь затоплює села

Зараз село Демидів майже повністю затоплено та вода продовжує прибувати.

Багато століть річки сходилися на одному рівні, але під час будівництва Київського водосховища у 1960-х роках вода у Дніпрі піднялася. Щоб не затоплювати додаткову територію, було збудовано дамбу з насосами для перекачування води з Ірпеня до Дніпра.

GIS-аналітик Сергій Гапон на супутникових мапах показав масштаби затоплення. За його словами, велика вода майже дісталась Гостомеля.

Розлив річки Ірпінь фактично є додатковим захистом рубежів Києва та значно звужує поле для сухопутних маневрів агресора. https://t.me/irpininteresting/4346
показати весь коментар
19.03.2022 17:30 Відповісти
 
 