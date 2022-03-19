На Київщині без газу залишаються 67 населених пунктів, без електрики - 500

У Київській області без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Крім того, електроенергії немає у близько 500 населених пунктів області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі.

"Комунальні служби одразу розпочнуть відновлення газо- й електропостачання, щойно припиняться обстріли", - запевнили в Київській ОВА, зазначивши, що впродовж доби електропостачання відновили у 90 н.п.

Повідомляється про руйнування житлового фонду шести міст і 11 сіл на Київщині.

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Пошкоджено 20 об'єктів соціальної інфраструктури: заклади освіти, лікарні, церкви, музеї, Центр надання адміністративних послуг.

За одну добу мешканці Київщини залишили 1400 заяв про підпали, вибухи, замінування, пов’язані з російською агресією. Також за добу зафіксовано 240 обстрілів, найбільше - в Бучанському та Броварському районах.