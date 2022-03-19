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Nestle закликала український офіс дружити з російським, - Дубілет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

nestle

Компанія Nestle ніяк не наважиться на повноцінний бойкот Росії.

Про це у Facebook повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сайті компанії наводиться їхня офіційна заява щодо війни. Як і багато інших компаній, вони починають з того, що вони "shocked and deeply saddened". Але, наприклад, коли вони пишуть про "invasion of Ukraine" вони навіть не пишуть Russian invasion.

У Nestle у Львові є офіс, і, судячи по розповідях його співробітників, там відбувається справжня драма.

Звісно, як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес в росії. У відповідь, як мені переповіло кілька людей, СЕО компанії Марк Шнайдер закликав український офіс дружити з російським", - розповів він.

Дубілет зазначив, що на Росію у компанії припадає лише 2% доходів, а після падіння рубля буде ще менше.

"До початку війни співробітники львівського офісу в тому числі обслуговували певні аспекти роботи російського офісу та з її початком відразу припинили це робити. Головний офіс тоді попросив їх передати справи по росії іншому офісу, на що наші, звісно, також відповіли відмовою…", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+81
в ігнор , всю продукцію нестле!!!!!!
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19.03.2022 19:51
+78
Нестле идет *****. Огласите весь список дерьма, который они здесь продают включая купленные бренды.
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19.03.2022 19:52
+74
Бойкот )
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19.03.2022 19:51
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19.03.2022 19:51 Відповісти
Не дякуйте - розповсюджуйте!



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19.03.2022 21:01 Відповісти
NaZtle не дружить з головою
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19.03.2022 21:41 Відповісти
иди *****
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19.03.2022 19:51 Відповісти
в ігнор , всю продукцію нестле!!!!!!
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19.03.2022 19:51 Відповісти
Нестле идет *****. Огласите весь список дерьма, который они здесь продают включая купленные бренды.
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Оказывается Світоч туда входит
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19.03.2022 19:56 Відповісти
И Торчин!
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Корми для котів Пуріна/фріскіз

Шоколадки Ліон
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19.03.2022 19:58 Відповісти
Гидотна "Мівіна" теж їхня, й "кава" Nescafe.
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19.03.2022 20:01 Відповісти
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19.03.2022 20:58 Відповісти
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19.03.2022 20:58 Відповісти
нестлу піздуй нах, разом з підерашкою!!!!! бойкот!!!!!
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19.03.2022 19:53 Відповісти
И пусть там мальчики любят мальчиков - как раз по касапски получится...
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Гандони, що тут скажеш.
Взагалі, оці великі корпорації тільки для картинки малюють дітей на своїх сайтах та пишуть статті як вони ***** допомагають тим дітям..

Що Нестле, що Данон... Блювати хочеться
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Транснаціональні корпораціїї - це монстри пекла і пережиток минулого. Для них не існує загальноприйнятих людських цінностей - тільки нажива.
Так було завжди.
Наприклад, в 2гу світову війну найбільший хімічний німецький концерн (забув назву - щось типу Фарбіндастрі) отримував чистий прибуток в 3 долари з кожної бомби, яку американці і англійці скидали на міста Німеччини.
У нього була заначна частка в американських заводах, які виробляли вибухівку.
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Как раз нет, они точно не пережиток прошлого. Как раз в будущем править будут они
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19.03.2022 20:16 Відповісти
И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ - германский во­ен­но-хи­мический кон­церн
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19.03.2022 22:39 Відповісти
О! Дякую! Я полінувався гортати історію. Але на слух майже вгадав - читав про це років 40 назад.
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19.03.2022 22:53 Відповісти
О, знову виліз талановитий синок талановитого атца!! Шо за чудо-дитинка, в усьому розбирається і в Метро і в Нестле, і в переписі населення, одне слово - ыксперд!!
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Так і є. Він дійсно експерт. Підписаний на нього вже років три.
Якщо забути про батька - то він дуже цінний спеціаліст
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19.03.2022 20:02 Відповісти
так і атєц теж ДУЖЕ цінний ыксперд, був, до якогось моменту))
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19.03.2022 20:11 Відповісти
tut dazhe ne boikot - tut nado antireklamu na nih zapustitj
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19.03.2022 19:54 Відповісти
NeZZtle
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19.03.2022 19:59 Відповісти
Націоналізація Світоча і заборона всіх брендів за співпрацю з агресором. І ніякий суд їм не допоможе.
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Тільки дипломатія, бойкот і скарги.
Ніякої націоналізації не може бути
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19.03.2022 20:05 Відповісти
Ага, і в очі заглянути...
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Не, это не наш метод. Бойкот и сами продадут за копейки. Как с росийскими банками.
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19.03.2022 20:22 Відповісти
Желаем Нестле оказаться один на один с рабсийскими фашистами.
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19.03.2022 19:55 Відповісти
Не пишіть дурниці. Якщо буде націоналізація - інші корпорації будуть боятися вести бізнес в Україні.

Це методи комуняк
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19.03.2022 20:03 Відповісти
Де ти бачив, що я написав про націоналізацію. Я закликаю компанію приєднатися до демократичного світу, а не будучи під їх захистом снабжати сатану, інакше нехай остаються сам на сам з ***********.
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19.03.2022 20:09 Відповісти
Я не тобі відповідав. А на коммент вище. Соррі
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19.03.2022 20:22 Відповісти
пропоную більш "спокійний" варіант .

призупинка роботи цієї проросійської пи.....добратії.

нехай працюють їх конкуренти.
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19.03.2022 20:36 Відповісти
будуть боятися ті,хто веде бізнес з окупантом,а не ті,хто вже з ним перестав вести бізнес.Їм боятися немає чогобо їх ніхто не націоналізовує
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19.03.2022 20:11 Відповісти
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Господи. ТА є в цій країні хоч один політик з яйцями який візьме і за шкірку викине цих паскуд з України. Чи без кави їхньої не обійдемось? Чи Несквіка їхнього? Скільки ми можемо терпіти ці знущання?
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Це цукерки Світоч
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Та шо?
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19.03.2022 19:59 Відповісти
кроме рошена и авк ничего не ем , шоколад свиточ давно скатился ниже плинтуса. Конфеты тоже
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Риттер вкусный
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Треба нашого виробника підтримувати
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19.03.2022 20:11 Відповісти
а АВК наче непогані
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19.03.2022 20:09 Відповісти
Світоч був смачний і котів я годувала Пуріною,але...це все в минулому.
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Ідіоти. Геть з України.
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Відібрати виробничі площі Світоча, хай валять в московію
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Жадібні виродки.
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19.03.2022 19:57 Відповісти
киздець їм там зроблять
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19.03.2022 19:58 Відповісти
Як росія ху*не ракетою в Швейцарський головний офіс- все стане на свої дружні місця . Щоб сидіти на двох стільцях одночасно треба або велику ср@ку мати , або швидко і весь чась рухатись.
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19.03.2022 19:59 Відповісти
На педивикии их лого сменили))) теперь там птичка со свастикой:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9

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19.03.2022 19:59 Відповісти
Садим Nestle на корабль!
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Компанія Nestle спонсор терористів хороша їм реклама,ось через кілька місяців подивляться на свої прибутки..
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19.03.2022 20:00 Відповісти
походу оно должно взлететь на воздух со всей ********** сволочью
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19.03.2022 20:01 Відповісти
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19.03.2022 20:02 Відповісти
Это типа - будем дружить офисами? оригинально
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19.03.2022 20:02 Відповісти
******
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Nescafe» является торговой маркой-ответвлением корпорации «Nestle». Причем популярный и по сей день бренд кофе, во время Второй Мировой войны поставлял свою продукцию на оба фронта: входил в состав сухих пайков Вермахта, и в то же время экспортировался в страны антигитлеровской коалиции.
Главной причиной столь «нейтральной» позиции торговой марки было прозаичное стремление к сверхприбыли.
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Вся їх продукція легко замінюється. Ми не параша, в нас багато якісних продуктів і без цих цих ватоголових.
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19.03.2022 20:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=onAYDxxsVMY
Украина ставит россию "на счётчик"
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19.03.2022 20:07 Відповісти
Дзвонив вчора на гарячу лінію цих посіпак, - спитав, коли збираються закритись в раші. Відповідали, щоби я звертався в російський офіс... гади
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19.03.2022 20:07 Відповісти
Їбучі швейцари, вони і єврейське золото в Гітлера купували, вщамін даючи потрібні компоненти для виробництва зброї.
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19.03.2022 20:07 Відповісти
Хотіла я побачити, як би вони дружили офісами, коли на їхні голови і домівки летіли ракети і бомби?
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19.03.2022 20:08 Відповісти
Український офіс закликав neZtle віддружить російський офіс подвійним "лайоном"!
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Ну разве что с заменой их детских смесей могут возникнуть проблемы. От всего остального отказаться просто.
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.. .
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Отже Nestle піде за російським кораблем.... з українського ринку ...
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19.03.2022 20:17 Відповісти
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19.03.2022 20:21 Відповісти
А я закликаю Нестле 3,14здувати вслід за кацапським кораблем.
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19.03.2022 20:20 Відповісти
Они там еще больше Ё...е чем *****
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19.03.2022 20:21 Відповісти
Ніколи не купував це лайно,та іншим не раджу.
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19.03.2022 20:21 Відповісти
Нужно выкупить принудительно украинские продукты-Торчин и Свиточ у этих уродов,а потом послать их нах из украинского рынка
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19.03.2022 20:26 Відповісти
Бачів сьогодні в новусі із солодкого майже все тільки кіт кат валяється, ні хто його не бере
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19.03.2022 20:44 Відповісти
Нехай працівники Nestlé, які розповідають про дружбу приїдуть до Маріуполя та розкажуть звідти про дружбу.
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19.03.2022 21:00 Відповісти
Треба поставити перед фактом,чи вони закривають співпрацю з вбивцями,або вони втрачають український ринок, звільняють потужності, і отримуюють довічне клеймо співпраці с міжнародними террористами.І не треба казати ,що великий бізнес не піде в Україну,по перше немає чого мати справу з брудним бізнесом накштаут НЕСТЛЕ,по друге хай вони бояться втратити лице ,а не ми.Розумні люди нас зрозуміють, а пройдохи нам в Україні непотрібні.Як можна закрити очі на те ,що сидячи в Україні вони проплачуюють наше вбивство?!
Мало того,навіть ті хто пішли з кацапіі - повернуться,якщо побачать що НЕСТЛЕ усе сходить з рук, , НЕСТЛЕ награбастав і там і тут , буде ще у приарітеті,бо нажаль у розвинутих країнах ,в основі, гроші вирішують усе
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19.03.2022 21:01 Відповісти
Підари!!! Хто купує їхню продукцію той співучасник терористів!!!
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19.03.2022 21:06 Відповісти
Не отвлекайтесь на мелочи. Источник этой ценной информации - Дима Дубилет. Коломойские активисты просто отвлекают наше внимание, вбрасывая никчемности зная что к их деятельности у народа Украины масса весомых претензий
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19.03.2022 21:11 Відповісти
Заходимо на https://www.nestle.com/

Знаходимо кнопку feedback унизу сторінки, праворуч. Обираємо General feedback, ставимо одну зірку, пишемо щось на зразок "stop sponsoring russian murderers" або ще щось від себе. Передаємо далі, розповсюджуємо. Ну і не купуємо їх продукцію, певна річ.
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19.03.2022 21:26 Відповісти
Nestle, вперед за руским кораблем
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19.03.2022 21:54 Відповісти
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19.03.2022 22:53 Відповісти
 
 