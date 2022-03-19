Nestle закликала український офіс дружити з російським, - Дубілет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Компанія Nestle ніяк не наважиться на повноцінний бойкот Росії.
Про це у Facebook повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"На сайті компанії наводиться їхня офіційна заява щодо війни. Як і багато інших компаній, вони починають з того, що вони "shocked and deeply saddened". Але, наприклад, коли вони пишуть про "invasion of Ukraine" вони навіть не пишуть Russian invasion.
У Nestle у Львові є офіс, і, судячи по розповідях його співробітників, там відбувається справжня драма.
Звісно, як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес в росії. У відповідь, як мені переповіло кілька людей, СЕО компанії Марк Шнайдер закликав український офіс дружити з російським", - розповів він.
Дубілет зазначив, що на Росію у компанії припадає лише 2% доходів, а після падіння рубля буде ще менше.
"До початку війни співробітники львівського офісу в тому числі обслуговували певні аспекти роботи російського офісу та з її початком відразу припинили це робити. Головний офіс тоді попросив їх передати справи по росії іншому офісу, на що наші, звісно, також відповіли відмовою…", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Шоколадки Ліон
Взагалі, оці великі корпорації тільки для картинки малюють дітей на своїх сайтах та пишуть статті як вони ***** допомагають тим дітям..
Що Нестле, що Данон... Блювати хочеться
Так було завжди.
Наприклад, в 2гу світову війну найбільший хімічний німецький концерн (забув назву - щось типу Фарбіндастрі) отримував чистий прибуток в 3 долари з кожної бомби, яку американці і англійці скидали на міста Німеччини.
У нього була заначна частка в американських заводах, які виробляли вибухівку.
Якщо забути про батька - то він дуже цінний спеціаліст
Ніякої націоналізації не може бути
Це методи комуняк
призупинка роботи цієї проросійської пи.....добратії.
нехай працюють їх конкуренти.
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
Главной причиной столь «нейтральной» позиции торговой марки было прозаичное стремление к сверхприбыли.
Украина ставит россию "на счётчик"
Мало того,навіть ті хто пішли з кацапіі - повернуться,якщо побачать що НЕСТЛЕ усе сходить з рук, , НЕСТЛЕ награбастав і там і тут , буде ще у приарітеті,бо нажаль у розвинутих країнах ,в основі, гроші вирішують усе
Знаходимо кнопку feedback унизу сторінки, праворуч. Обираємо General feedback, ставимо одну зірку, пишемо щось на зразок "stop sponsoring russian murderers" або ще щось від себе. Передаємо далі, розповсюджуємо. Ну і не купуємо їх продукцію, певна річ.