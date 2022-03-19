УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 450 2
окупація (5821) Суми (392)

Росіяни на в'їзді в Суми обстріляли цивільне авто, загинула 20-річна дівчина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суми

Російські окупанти відкрили вогонь по автівці з цивільними, які їхали до Сум. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина, 21-річний хлопець потрапив у лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Telegram Сумська міська рада.

Зазначено, що за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)

"За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в'їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик", — йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Вони" окопувалися, а ми зайшли з тилу, - ССО опублікували знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Несумісних із життям поранень зазнала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як з рашиською чумою можна говорити ,вбивайте іх де тільки можна ,ця нечисть повина зникнути з нашоі землі ,а злочинці мають бути покарані.
показати весь коментар
19.03.2022 20:20 Відповісти
в полон не брати і крапка. нелюди
показати весь коментар
19.03.2022 20:27 Відповісти
 
 