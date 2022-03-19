Росіяни на в'їзді в Суми обстріляли цивільне авто, загинула 20-річна дівчина

Російські окупанти відкрили вогонь по автівці з цивільними, які їхали до Сум. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина, 21-річний хлопець потрапив у лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Telegram Сумська міська рада.

Зазначено, що за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)

"За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в'їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик", — йдеться в повідомленні.

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Несумісних із життям поранень зазнала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.