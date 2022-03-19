Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул
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Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, розміщеному у фейсбуці заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.
Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.
Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"
За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рогу. Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.
Топ коментарі
+21 Юрий Новак
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18 січня 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.[15]
У червні 2018 року детективи НАБУ відкрили справу проти Олександра Вілкула за підозрою в можливому декларуванні недостовірної інформації. У вересні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної ради України подання на нардепа Олександра Вілкула, втім Рада відмовилася знімати депутатську недоторканність. У жовтні 2018 Луценко заявляв, що Вілкул під час керівництва Дніпропетровською ОДА незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, чим завдав державі збитків на 5 млн гривень.[16]
6 вересня 2019 року Вілкула було заарештовано разом із Дмитром Колєсніковим, проте вже 17 вересня відпущено, їх обох взяв на поруки нардеп Дмитро Шпенов
пля-я-я-я-ть !!!!!!!!!!!!
як так ???
так що поки вдається стримувати...
не мають там бути від слова зовсім - це б було дуже добре...та є як є ...бува і гірше...
бросили бы топку и фсе, а вдове - колорадку и любимого в селофановом пакетике
Боюся цю країну вже ніщо не вилікує від совкової зарази...