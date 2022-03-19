Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, розміщеному у фейсбуці заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.

Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.

Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"

За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рогу. Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.