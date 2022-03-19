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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (809) обстріл (21010)

Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, розміщеному у фейсбуці заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.

Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.

Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"

За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рогу. Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Б. Як же не привично бачити це риговське рило... Щось не йме він довіри...
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19.03.2022 23:29
+18
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19.03.2022 23:38
+15
Шоб ти сдох вилкул, курва кацапская
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19.03.2022 23:34
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eto tot samy vilkul ?
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19.03.2022 23:28 Відповісти
Да, но оно переводилось, как ****** феникс.
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Це менший
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19.03.2022 23:29 Відповісти
тот тот...
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19.03.2022 23:32 Відповісти
Олекса́ндр Ю́рійович Ві́лкул - український політик, член партії Опозиційний блок. Колишній член Партії регіонів; депутат Дніпропетровської облради; голова Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, нині - в Опозиційному блоці. Син Юрія Вілкула

18 січня 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.[15]

У червні 2018 року детективи НАБУ відкрили справу проти Олександра Вілкула за підозрою в можливому декларуванні недостовірної інформації. У вересні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної ради України подання на нардепа Олександра Вілкула, втім Рада відмовилася знімати депутатську недоторканність. У жовтні 2018 Луценко заявляв, що Вілкул під час керівництва Дніпропетровською ОДА незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, чим завдав державі збитків на 5 млн гривень.[16]

6 вересня 2019 року Вілкула було заарештовано разом із Дмитром Колєсніковим, проте вже 17 вересня відпущено, їх обох взяв на поруки нардеп Дмитро Шпенов
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19.03.2022 23:37 Відповісти
очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

пля-я-я-я-ть !!!!!!!!!!!!
як так ???
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19.03.2022 23:40 Відповісти
зелені: "а какая разница?"
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20.03.2022 00:10 Відповісти
І чому воно ще не на гіляці? Ця рига в любий момент ножа в спину встромить.
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20.03.2022 00:09 Відповісти
Перекрасился в полете там что он что папа его сепары конченные ... Криворожцы то же еще те голосуют из года в год . Работяги и пенсионеры
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20.03.2022 04:52 Відповісти
Б. Як же не привично бачити це риговське рило... Щось не йме він довіри...
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19.03.2022 23:29 Відповісти
іншого зараз немає там рила на Криворіжжі, що є то є...
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19.03.2022 23:35 Відповісти
так чого ти допустив це поблизу Кривого Рогу. Вілкул ***, Корбан казав, що ти успішно утримуєш кацапів на підступах Дніпрообласті... що.. вже не так?
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19.03.2022 23:31 Відповісти
все так... але пруть на Кривий ріг по 2-3 рази на добу... там навіть замінували дещо!!! та то сюрприз, не будемо його портить...
так що поки вдається стримувати...
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19.03.2022 23:35 Відповісти
ми на це сподіваємся, що оркі не зайдуть в Область Дніпра, але їх гради бьють на 25 км лише і поблизу Кривого Рогу вони не мають бути розставлені, від слова зовсім
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19.03.2022 23:38 Відповісти
ну.... поки не будемо гнівить Бога...
не мають там бути від слова зовсім - це б було дуже добре...та є як є ...бува і гірше...
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19.03.2022 23:45 Відповісти
Чому це риго-падло досі не у в'язниці??? Воно ж з фоткою ху№ла взасос цілується!!!
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19.03.2022 23:32 Відповісти
Це очільник військової адміністрації Кривого Рогу, якого призначила міська рада. А ця рада в більшості складається з таких же покідьків з опзж. То у військовий час треба заборонити опзж та ригів, а на ключові посади призначати фахівців безпосередньо з Києва. Просто куда дивиться влада? Такого полупокера не треба наближати до оборони міста і на постріл з гармати.
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19.03.2022 23:45 Відповісти
Шоб ти сдох вилкул, курва кацапская
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19.03.2022 23:34 Відповісти
Відбій повітряної тривоги голосом Арестовича це вже занадто. Так же і заїкою залишитися можна.
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19.03.2022 23:36 Відповісти
Хлопцю не позаздриш. Як йому ще голову не відірвало від перегрузки. Тримався за руській мірпрактично до останнього.
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19.03.2022 23:37 Відповісти
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19.03.2022 23:38 Відповісти
а шо так заухарились, с попами ?

бросили бы топку и фсе, а вдове - колорадку и любимого в селофановом пакетике
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19.03.2022 23:43 Відповісти
Не зрозуміють. Даже якщо в кожній родині жертви будуть
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19.03.2022 23:44 Відповісти
Да, вырастили типично нацистское общество в раше
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19.03.2022 23:55 Відповісти
Нє, це вже - типовий комуністичний продукт. Зі знаком какчєства. Клейма ніде ставити.
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20.03.2022 01:31 Відповісти
І кАсигіна цього треба "прівлєч" за розголошення держ.таємниці -- назвав війну війною, а не "спєцапєрацієй". Швабра чекає гєроя!
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20.03.2022 00:13 Відповісти
Ще один найвеличніший патріот ********** народився.
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19.03.2022 23:40 Відповісти
Осознал ? Таких прозревших сейчас уже десятки тысяч... ну-ну, посмотрим... мало голосить Слава Украине, нужно ещё и делом !
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19.03.2022 23:43 Відповісти
что орки делают под кр. рогом? они в днепр. области??
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19.03.2022 23:51 Відповісти
Уже как две недели крутятся возле нас
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20.03.2022 00:11 Відповісти
гнать их надо, иначе будут х*ть по вашей инфраструктуре! и близко не подпускать!
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20.03.2022 00:25 Відповісти
на границе с Херсонской
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20.03.2022 00:11 Відповісти
Виделкул, риг клятий, ти запіздився.
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19.03.2022 23:55 Відповісти
Боже, з якої шафи той Вілкул. Чому у нас ватани очолюють міста в військовий період. Де там той ветеринар, що про поставки озброєння триндить- може ватанами займеться разом з прокурвором, бо вона все за газмановим ганяється.
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19.03.2022 23:58 Відповісти
ну, такое бывает в стране, когда путают вышиванку с косовороткой
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20.03.2022 05:40 Відповісти
а він же ж був ватнік
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20.03.2022 00:01 Відповісти
Короче, он нормально все делает, не умничайте, жрачка и все остальное на уровне, Кривбасс так готов, что орки ***** не сунут, все остальное после победьІ.
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20.03.2022 00:09 Відповісти
Народ, не розганяйте зраду, мені пох...уй Вілкул, розумію за кого він топив, але я так напишу - багато хто з них прозрів що таке "руський корабль". Час покаже і поставить все на місця. Хто з українським народом протів окупанта - наші союзники до кінця війни. Якось так.
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20.03.2022 00:31 Відповісти
Риторический вопрос: а почему эта сволочь до сих пор не повешена?
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20.03.2022 01:10 Відповісти
"очільник військової адміністрації Кривого Рогу олександр вілкул" - це повний 3,14здець
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20.03.2022 01:36 Відповісти
Завдячуючи цій падлюці, в Україну прийшла ця фашистська нечисть із його любимої рашки.
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20.03.2022 01:47 Відповісти
Чо за бред? ГРАД до 40 км пуляет... Даже от Энергодара до того села около 70 км. Или Ураган стрелял или ****** вилХУЙ
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20.03.2022 03:08 Відповісти
Кривой Рог 100 км в длину ....Ну что как его окружать будут вдоль или поперек ?
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20.03.2022 05:14 Відповісти
Поки воєнний час, швиденько прихлопнути цього кремлівського посіпак
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20.03.2022 05:41 Відповісти
Он-тварь редкая!!Почему до сих пор на свободе??
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20.03.2022 10:06 Відповісти
В этом проблема Украины - мы не видим врагов. У козаков все было справедливо, честно и быстро - кто продался врагу , лишался головы мгновенно( эта **** обливает гавном и ненавидит украинцев десятилетиями) Не дай Бог чего - будет пытать и вешать патриотов. ,нужно что бы подобное произошло , что бы понять и видеть смертельных врагов ?
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20.03.2022 10:54 Відповісти
Труханови/Вілкули й досі не те що не знищені, а навіть не заарештовані!!!
Боюся цю країну вже ніщо не вилікує від совкової зарази...
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20.03.2022 11:17 Відповісти
Закрийте морду вілкулу хай не координує обстріли окупанта.
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20.03.2022 13:24 Відповісти
совинформбюро... а те, кто стрелял - не уничтожены...
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03.04.2022 06:37 Відповісти
 
 