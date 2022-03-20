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На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає, - Держприкордонслужба
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На кордоні з Молдовою та Румунією черг немає.
Про це ДПСУ повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Республіка Польща:
"Рава-Руська" - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;
"Краківець" - 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів;
"Ягодин", "Грушів", "Шегині", "Смільниця", "Устилуг","Угринів" – черг немає.
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 50 л/а, автобуси, 50 пішоходів;
"Малі Селменці", "Малий Березний" – черг немає.
Угорщина:
"Тиса" - 10 л/а, 6 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
"Дзвінкове" (працює з 08 до 24 години), "Косино", "Лужанка" - черг немає.
Румунія – черг немає.
Республіка Молдова – черг немає.
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