Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко

Від початку війни Росії проти України близько третини економіки нашої країни не функціонує.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими попередніми розрахунками, які ми маємо по сплаті податків, близько 30% економіки зараз або не працює, або тимчасово не працює", - зазначив він.

За його словами, ця цифра є попередньою, на основі інформації про надходження до бюджету від податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.

"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження не покривають наші потреби, основний канал - це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби в армії та інших важливих чутливих речах, які ми фінансуємо з бюджету", - додав Марченко.

Також читайте: Економіка просіла майже на 50%, третина підприємств зупинилися, - заступник голови НБУ Ніколайчук