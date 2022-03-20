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2 021 11
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Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

війна

Від початку війни Росії проти України близько третини економіки нашої країни не функціонує.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими попередніми розрахунками, які ми маємо по сплаті податків, близько 30% економіки зараз або не працює, або тимчасово не працює", - зазначив він.

За його словами, ця цифра є попередньою, на основі інформації про надходження до бюджету від податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.

"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження не покривають наші потреби, основний канал - це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби в армії та інших важливих чутливих речах, які ми фінансуємо з бюджету", - додав Марченко.

Також читайте: Економіка просіла майже на 50%, третина підприємств зупинилися, - заступник голови НБУ Ніколайчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Частенько в памяти всплывают слова кем-то сказанные , не помню кем - " А какая разница ? "
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20.03.2022 02:07
+2
Если так как и предыдущее... Тогда ой!
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20.03.2022 02:18
+1
Скажите, а тех кто по вашему "******" о нападении параши, за пол года до - то же посадим? Ну шоб "величайшему" глаза не муляло?
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20.03.2022 02:10
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Какое конченное ******...
И публикует тоже конченное!!!
Вводите уже военную цезуру!!!
Шоб паникеров и мега обрсранных стратегов садили на семерку, шоб не пистели
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20.03.2022 01:58 Відповісти
Скажите, а тех кто по вашему "******" о нападении параши, за пол года до - то же посадим? Ну шоб "величайшему" глаза не муляло?
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20.03.2022 02:10 Відповісти
А докази є? У мене наприклад більше довіри викликають ті геройські карманні разведчіки, ніж ті, на кого їх замінили.
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20.03.2022 09:27 Відповісти
-походу коє-хто забув про клистроны та вагнерівців....
- "і коли путлєру доповіли що в перші ж години знищені всі наші літаки" - удивительная осведомлённость, вам это лично ***** сообщило? Бо у меня другая информация, с брониками так подготовились, шо внезапно и арестованные по делу Марченко оказались очень даже. Кстати - залог вернули?
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20.03.2022 09:32 Відповісти
Ми якось замітили, що життя зупинилося, тому гуртуймося, щоб швидше викинути кремлівських фашистів за кордони України. Люди повністю готові та мотивовані.
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20.03.2022 02:03 Відповісти
Частенько в памяти всплывают слова кем-то сказанные , не помню кем - " А какая разница ? "
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20.03.2022 02:07 Відповісти
А "велике будівництво" больше не приносит лаве? А шо так?
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20.03.2022 02:11 Відповісти
Все ще попереду - вистоїм і почнеться велике відбудОвництво .
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20.03.2022 02:16 Відповісти
Если так как и предыдущее... Тогда ой!
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20.03.2022 02:18 Відповісти
Паника давно сменилась пониманием ситуации, если не бомбят производства запускаются, а рабочие места тех, кто сейчас нас защищает, занимают те, кого не взяли из-за недостатка опыта.

30% это много, но уже более недели идёт реструктуризация производств из-за призыва бойцов с опытом. На том же проме уже давно появилась фильтрация магазинов работающих во время войны и сейчас в регионах, где не падают бомбы, логистика работает как и раньше.
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20.03.2022 02:33 Відповісти
 
 