Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко
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Від початку війни Росії проти України близько третини економіки нашої країни не функціонує.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з нашими попередніми розрахунками, які ми маємо по сплаті податків, близько 30% економіки зараз або не працює, або тимчасово не працює", - зазначив він.
За його словами, ця цифра є попередньою, на основі інформації про надходження до бюджету від податків, зокрема на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску та інших.
"Зараз така ситуація, що наші податкові надходження не покривають наші потреби, основний канал - це запозичення, внутрішні та зовнішні. Потреби в армії та інших важливих чутливих речах, які ми фінансуємо з бюджету", - додав Марченко.
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И публикует тоже конченное!!!
Вводите уже военную цезуру!!!
Шоб паникеров и мега обрсранных стратегов садили на семерку, шоб не пистели
- "і коли путлєру доповіли що в перші ж години знищені всі наші літаки" - удивительная осведомлённость, вам это лично ***** сообщило? Бо у меня другая информация, с брониками так подготовились, шо внезапно и арестованные по делу Марченко оказались очень даже. Кстати - залог вернули?
30% это много, но уже более недели идёт реструктуризация производств из-за призыва бойцов с опытом. На том же проме уже давно появилась фильтрация магазинов работающих во время войны и сейчас в регионах, где не падают бомбы, логистика работает как и раньше.