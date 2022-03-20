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армія РФ (13455) мораль (16)

Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується з кожним днем. У Бєлгороді судять солдат, які самі відмовились воювати та підбурювали до цього інших, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо морального духу російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пять часов под танком сидели. 200-е есть. Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - телефонна розмова російського окупанта з рідними. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Краще в тюрячку, чим на передову. Тим більше, що є надія, що довго там їм сидіти не доведеться. Є таке відчуття, що Пуйло не доживе до кінця цього року.
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20.03.2022 02:14
+11
Удобрение сбежало? Оффигеть!
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20.03.2022 02:17
+9
https://twitter.com/i/status/1505247912099467264 Видео дня Пошли по шерсть и вернулись стриженными. Три барана.
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20.03.2022 02:24
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А всё почему? Патамушта КОВИД. И новый ГОСТ на захоронению в братских могилах.
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20.03.2022 02:12 Відповісти
Краще в тюрячку, чим на передову. Тим більше, що є надія, що довго там їм сидіти не доведеться. Є таке відчуття, що Пуйло не доживе до кінця цього року.
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20.03.2022 02:14 Відповісти
Удобрение сбежало? Оффигеть!
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20.03.2022 02:17 Відповісти
До втрат рососійких військ додається новий вид - судові втрати .
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20.03.2022 02:20 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1505247912099467264 Видео дня Пошли по шерсть и вернулись стриженными. Три барана.
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20.03.2022 02:24 Відповісти
Чудово горять! Так їх замість дров можна використовувати!
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20.03.2022 02:32 Відповісти
И что характерно- гранаты в разгрузке не взорвались Не говоря уже об аналоговнетной броне камаза...
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20.03.2022 02:38 Відповісти
с хрустящей корочкой ))
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20.03.2022 10:27 Відповісти
Там конечно вата безпробудная, но страх пересиливает!
А вообще они уже отравленны, у них нет понимания, что хорошо, а что плохо. Из них сделали агресивных идиотов☝💥. Утилизация на удобрение это лучший путь для них😁🦴🤙
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20.03.2022 02:26 Відповісти
От тільки коли в полон потрапляють, чогось зразу паєньками і заядлими пацифістами становляться. Реально - якесь стадо вонючих шакалів без достоїнства і якихось моральних понять. Еталон наволочі в вакуумі із палати мір та вагів. Дома в соцмережах герої, в реальному бою сцикуни, мародери, ворюги та гвалтіаники, в полоні тряпки і чмошники.
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20.03.2022 02:36 Відповісти
Нужно больше постить на каца ресурсах фото и видео утилизированных☠💩. Это их отрезвляет!
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20.03.2022 04:37 Відповісти
ну не скажить, вони розуміють що подохнути це все ж таки погано.
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20.03.2022 10:43 Відповісти
Шутка о том, что 95% населения планеты - идиоты, уже давно не кажется шуткой.

Ради чего многие из них идут под пули?
И даже видя потери, видя реальные шансы сдохнуть вот прямо сейчас, продолжают лезть. Без цели, без идеи, просто выполняя приказ, потому что так сказали, потому что проще подчинятся не думая?

Самое страшное, что большинство в той же степени боится последствий отказа воевать, как самой смерти в ходе наступления. Мол тут точно будут последствия, а там, может не убьют - то-есть шанс что убьют не 100%, выбираю его.
О каком рациональном мышлении тут может быть речь?
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20.03.2022 02:45 Відповісти
а чорт їх зна, може вони під кайфом постійно, тоді за раціональність можна забути.
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20.03.2022 10:43 Відповісти
Колишній командуючий військами США в Європі Бен Ходжес дав інтерв'ю.
Ось основні тези:

«После следующих 10 дней российские войска уже не смогут продолжать атаку и захотят заморозить ситуацию;
Киев окружить не смогут;
Ядерная угроза преувеличена;
После 10 дней переговорная позиция Украины станет лучше, нужно требовать возвращения Крыма и Донбасса»
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20.03.2022 05:45 Відповісти
ми не можемо подарувати їм ні Крим ні Донбас, бо по-перше це плацдарм для наступу на нас, по-друге це заоохочення для тактики салямі, щоб їх курв самих так на кавалки порізали.
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20.03.2022 10:45 Відповісти
У этих 10 больше мужества, чем у 100 тупых баранов, которых гонят на убой.
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20.03.2022 06:49 Відповісти
 
 