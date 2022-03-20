Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується з кожним днем. У Бєлгороді судять солдат, які самі відмовились воювати та підбурювали до цього інших, - Генштаб
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо морального духу російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.
Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".
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А вообще они уже отравленны, у них нет понимания, что хорошо, а что плохо. Из них сделали агресивных идиотов☝💥. Утилизация на удобрение это лучший путь для них😁🦴🤙
Ради чего многие из них идут под пули?
И даже видя потери, видя реальные шансы сдохнуть вот прямо сейчас, продолжают лезть. Без цели, без идеи, просто выполняя приказ, потому что так сказали, потому что проще подчинятся не думая?
Самое страшное, что большинство в той же степени боится последствий отказа воевать, как самой смерти в ходе наступления. Мол тут точно будут последствия, а там, может не убьют - то-есть шанс что убьют не 100%, выбираю его.
О каком рациональном мышлении тут может быть речь?
Ось основні тези:
«После следующих 10 дней российские войска уже не смогут продолжать атаку и захотят заморозить ситуацию;
Киев окружить не смогут;
Ядерная угроза преувеличена;
После 10 дней переговорная позиция Украины станет лучше, нужно требовать возвращения Крыма и Донбасса»