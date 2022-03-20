Джонсон: Я пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився
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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон "давним-давно" обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливість евакуюватися до Британії, але той відмовився.
Про це очільник уряду Великої Британії розповів в інтерв’ю The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".
"Ми обговорювали все це давним-давно... Мушу вам сказати, що Володимир завжди давав ясно зрозуміти, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися там і дбати про нього. Я повинен сказати, що я захоплююся ним", - сказав він.
Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що США готові евакуювати Зеленського з Києва, але президент України відмовився.
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