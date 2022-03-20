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Джонсон: Я пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон "давним-давно" обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливість евакуюватися до Британії, але той відмовився.

Про це очільник уряду Великої Британії розповів в інтерв’ю The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

"Ми обговорювали все це давним-давно... Мушу вам сказати, що Володимир завжди давав ясно зрозуміти, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися там і дбати про нього. Я повинен сказати, що я захоплююся ним", - сказав він.

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що США готові евакуювати Зеленського з Києва, але президент України відмовився.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
1. росия не нападала на Украину, но Украина должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции война. 3. Специальная операция началась для того, чтобы не началась война. Именно для этого в ней используют вооруженные силы. 4. росийских призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Мариупольский роддом разбомбили потому, что в нем сидели националистя, переодетые беременными женщинами, но его все равно не бомбили. 6. Специальная операция протекает по плану, войска не встречают сопротивления, но за три недели удалось захватить только Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все Украинские военные самолёты были уничтожены на аэродромах, но через две недели Украина подло бомбила Беларусь. 8. Желать смерти Украинцам можно по российскому тв, но желать смерти российским оккупантам - это экстремизм. 9. российские войска воюют не с мирными жителями, а только с националистами. Со всеми 40 миллионами националистов.
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20.03.2022 06:11
+36
Дійсно, звідки віра, якщо три роки закатували обороноздатность країни в асфальт
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20.03.2022 06:24
+35
Герой, млять! Не здриснув негайно. Та у мене дружина пенсіонерка не схотіла тікати і ніхто її не піарить. Спитав би Боря ліпше. чому розмінували мости на крим, чому зірвали оборонні замовлення, чому злили "вагнерівців", чому кинув помирати Журавля і ще багато чому.
Не на часі критика, кажете, так припиніть піарити блазня, ліпити з нього героя.
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20.03.2022 06:48
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Ти ба)))Тоді чому я не герой національний??? Я онде в Києву живу,завдяки нашим оборонцям тут безпечно,тікати не збираюся. Тай ніхто не пропопує
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20.03.2022 10:44 Відповісти
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20.03.2022 11:30 Відповісти
Ну все, теперь дать героя ему, что не сдрыснул!
А пресс-секретарше Люсе вручить орден "героиня балабольного труда"
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Один през вже якось "евакуювався", тепер не має жодних шансів повернутися...
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20.03.2022 11:44 Відповісти
Пропозиція Бебі Жонсона не влаштовує Нанай-величнішого.
Воно з нетерпінням чекає подібної пропозиції від Овоча з Ростова
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20.03.2022 17:03 Відповісти
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