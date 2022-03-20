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Двоє дітей загинули під обстрілами в Рубіжному та Сєверодонецьку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Під час обстрілів у Рубіжному та Сєверодонецьку за минулу добу росіяни вбили трьох людей, двоє з яких – діти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)", – написав він.

Гайдай зазначив, що окупанти обстрілами зруйнували чи пошкодили 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Крім того, за повідомленням Гайдая, в області без газопостачання залишаються 23 населені пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів.

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Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Автор: Ольга Лузан
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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20.03.2022 07:54 Відповісти
Твари, конченные твари. Вас проклинает весь мир.
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20.03.2022 07:56 Відповісти
ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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20.03.2022 08:21 Відповісти
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20.03.2022 10:16 Відповісти
 
 