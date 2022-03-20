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"5 канал" та "Прямий" підтримають реалізацію єдиної інформполітики воєнного стану

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нині час великих випробувань, коли внутрішня єдність є запорукою перемоги. "5 канал" та "Прямий" підтримають реалізацію єдиної інформаційної політики воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву журналістів та акціонерів "Прямого" та "5 каналу".

"Підтримуємо зусилля влади в організації оборони країни – у тому числі в інформаційній сфері. Зокрема, і указ президента Україні, який ввів у дію рішення РНБОУ "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення – дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища", - йдеться у заяві.

"Не існує жодних підстав обмежувати самостійне мовлення наших каналів – каналів з твердою проукраїнською позицією, яка ні в кого не викликає ані найменших сумнівів. І які ніколи не мали жодних нарікань з боку військових. Ми здатні й надалі забезпечувати повноцінне цілодобове мовлення і ефективно битися в інформаційній війні, захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів", - йдеться далі.

Як зазначено, нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому вищезгадані канали будеть діяти відповідно до закону.

"В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента. Готові збільшити на усіх частотах наших каналів обсяг трансляції єдиного марафону на платформі стратегічної комунікації "Єдині новини UA Разом". І, до речі, вже зараз транслюємо їхні випуски новин. Натомість маємо отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проекту достатній обсяг часу для трансляції програм "Прямого" та "5 каналу" на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики", - сказано в заяві.

Також зауважується, що вони мають намір делегувати своїх представників до редакційної групи платформи і марафону для обміну програмами, ідеями та гостями.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Якби ще аристовичу увігнати поганий язик в чорну глотку разом з зубами. Задля єдності.
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20.03.2022 15:24
+18
да теперь будут все косяки власти или администраций замалчивать? это не есть правильно
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20.03.2022 15:23
+17
Єдність це добре і правильно в такий час.
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20.03.2022 15:22
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переобулись в прыжке. ну хоть так.
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20.03.2022 15:33 Відповісти
ПАРИТЕТ ? Аякже 😬 Той телемарафон вже перетворився на безперервний передвиборчо- агітаційний рупор банкової.
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20.03.2022 15:34 Відповісти
після Перемоги "будемо смажити Шашличників",
але після Перемоги....
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20.03.2022 15:36 Відповісти
Якщо не контролювати "шашличників" зараз, то вони можуть тишком-нишком позбавити нас Перемоги.
Одного ранку на 1+1 нам скажуть - "переставайте стріляти, знімайте штани, та нагинайтесь, я вам мир здобув, хоч і через дупу, але дякуйте і за це"
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20.03.2022 16:05 Відповісти
ну вот уже сразу пошли новости о том как Джонсон восхищается президентом зеленским
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20.03.2022 17:56 Відповісти
У вас только выборы в стране на уме? Вы хоть посмотрите украинские ТВ каналы или для вас они не доступны?
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20.03.2022 15:46 Відповісти
якраз вибори в голові у вас, 73/43%тні зебіли та уроди.
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20.03.2022 15:52 Відповісти
Вы тоже не можете посмотреть украинские тв каналы и узнать о чем там ведут трансляции?
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20.03.2022 16:51 Відповісти
я дивлюся всі канали. На провладному пулі - жодного представника продержавницької опозиції (до яких відношу політичні сили Європейської Солідарності, Свободи, Нацкорпусу, Голосу і Батьківщини). Нема такого предстваництва і на "24" садомазохового. Врешті, як на опозиціному пулі представлені провладні - нжчк в моїх коментах (щоб не повторюватись).
А це означає, що провладна телекартинка заганяється в мізки виборцю. Дуже знайомо по касапщині.
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20.03.2022 17:13 Відповісти
Ну на чушь что вы себе напридумывали про тв вещание наплевать. И то что вы заявляете что никого из "оппозиции" на марафоне не показывают вообще враньё. Практически всех видел лично: были и Тимошенко, Порошенко, Рахманин и тд. И самое интересное что никто из них не считает себя какой либо оппозицией. Только вы эту чушь несёте о выборах, заганятелях картинки и тд.
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20.03.2022 17:30 Відповісти
справді, за Рахманіна забув - виступав разок.
А про Тимошенко і Порошенко ролік показували, без їх промов: вона розкладає по коробочкам гуманітрку; він - в камуфляжі з 206-им тербатом. І не більше того.
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20.03.2022 17:41 Відповісти
Странно но я видел совсем другое: их интервью со студией. Вы наверно украинское тв только в какой то записи смотрите а не в реальности? Но повторяюсь нигде не видел и не читал, что они как то выявляют вашу заявленную "оппозиционность".
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20.03.2022 18:49 Відповісти
Сподіваюсь, що реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану доручать не Арестовичу.
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20.03.2022 15:50 Відповісти
Чому я повинен дивитись на ********** з дверима з опи, медвєдчуковських і мураєвських п#дарасів які ще місяць назад на своїх каналах кричали про бандерівських фашистів та іншу херню спрямовану проти України? Дристовіч обісрався ,що його змили в унітаз? Чи це думають їм допоможе підписати якусь бумажку з козломордими?
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20.03.2022 15:50 Відповісти
дристович на Прямому, 5-му та Еспресо - постійний коментатор. Не десять раз на добу; але пару раз на тиждень в прямому ефірі, принаймі телефоном чи скайпом - стабільно (і це окрім роликів, які він також продукує.)
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20.03.2022 15:55 Відповісти
Бо він офіційний представник ОП, який несе в маси меседжи ОП.
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20.03.2022 16:04 Відповісти
ну так ніхто ж там не приховує політику ОП, і не забороняє її спікерам доносити ту політику! Більше того, на названих каналах представлені позиції Свободи, Нацкорпусу, Голосу і Батьківщини, їх спікери щодня декількка раз загалом в ефірі,! Ось прям зараз в прямому ефірі на Прямому - Галина Янченко, №5 виборчого списку уродів!

На відмінну від провладного пулу: там опозиції не побачиш!
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20.03.2022 16:18 Відповісти
Мабуть я тебе не зрозумів...
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20.03.2022 18:16 Відповісти
от зараз на 5-му - заступник міністра Кулеби Еміне Джапарова
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20.03.2022 16:35 Відповісти
зараз Веніславський на Еспресо
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20.03.2022 17:58 Відповісти
Ну так він там і почав свій наркобрєд про нАТО і пороха.
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20.03.2022 16:08 Відповісти
ні, не згоден, він продовжив. Почали на провладному пулі Подоляк та Арахамія в своїх коментарях перед поїздкою на другий раунд переговорів в Брест.
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20.03.2022 16:13 Відповісти
Ну ті два алєня хоч не казали, що кацапи напали на Україну із-за того що порох взяв ручкою з принтом Рошен і вписав в конституції вступ в нАТО .
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20.03.2022 16:27 Відповісти
але відмову від курсу в НАТО легенько так позначили, мовляв, обговорюємо...
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20.03.2022 16:34 Відповісти
ВСУ - вірю
СБУ -вірю
опу жодному слову не вірю
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20.03.2022 15:56 Відповісти
Йшов 25-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття.
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20.03.2022 16:35 Відповісти
от тут я з тобою погоджусь, з твоїм сарказмом... І поправлю: тій війні вже декілька сторіч, десь так з 1700 року, з часу битви під Полтавою (1709р.)...
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20.03.2022 16:39 Відповісти
Читайте уважно- що триває вже століття
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20.03.2022 17:02 Відповісти
ага, в тому сенсі, в множині, не в однині, зрозумів, соррі. Забув, що слово "століття" в множині та в однині звучить/пишеться однаково...
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20.03.2022 17:46 Відповісти
насправді 900 років - з моменту спалення і пограбування Києва Андрієм Боголюбським
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20.03.2022 18:30 Відповісти
Для цих шось особливе
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20.03.2022 16:36 Відповісти
зелень планує договорняк з пуйлом, що викидає з сітки мовлення проукраїнські канали?
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Якщо все телебачення буде підконтрольне владі - у випадку зради нікому буде вчасно розповісти народу про підготовку до цієї зради. І нам постфактум розкажуть що у нас буде мир, а також російська друга державна, роззброєння, нейтралітет, прапор блакитно-жовто-білий з двоголовою куркою та інше. Тому з такою дебільною владою повинні бути опозиційні канали та жджерела інформації навіть в умавах війни. Щоб вчасно поставити на місце ідіотів, які схочуть щось подібне утнути.
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20.03.2022 17:06 Відповісти
єрмаку потрібно дати хоч якийсь результат хазяям-що може зробити- це намагатиметься збити хвилю патріотизму. Ця фігура вийшла з світу купи-продай, потрібно з відробюляти 30 монет. А то сердиті господарі вивалаять кучу дерьма на завгоспа.
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20.03.2022 17:12 Відповісти
Українців, котрі в соціальних мережах публікують свої думки, переживання та слова підтримки, просять звернути увагу, що деякі публікації призводять до дестабілізації та недоречних чвар, що розколюють країну.
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20.03.2022 18:06 Відповісти
Низькопробна пропаганда, яку пропонує це єдине інформаційне кодло вилупків з інтерів, укараін, 1+1, нічим не краще кацапської, і розрахована на таке ж саме тупориле бидло
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20.03.2022 19:03 Відповісти
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