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"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на частину напрямків, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

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уз

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд поїздами в напрямках із заходу до центру, на схід і на південь. Крім того, платним буде проїзд у сусідні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

"Платний проїзд для рейсів, які із заходу прямують у центр, на схід і на південь. Вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон у сусідні країни", - повідомив Камишин.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Укрзалізниці", евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.

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якщо наші воїни будуть так нищити цих потвор ,то через півроку і Київ -Сімферополь можна пускати
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20.03.2022 18:05 Відповісти
 
 