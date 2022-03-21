Внаслідок обстрілу у Подільському районі Києва наразі загинула одна особа, - Кличко

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в Подільському районі Києва попередньо загинула одна особа.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж