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Внаслідок обстрілу у Подільському районі Києва наразі загинула одна особа, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в Подільському районі Києва попередньо загинула одна особа.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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21.03.2022 00:16 Відповісти
росія не вміє воювати

Вона тільки вміє чинити терор як терорист

Шкода цей трц. Там було кілька хороших ресторанчиків....
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21.03.2022 00:22 Відповісти
 
 