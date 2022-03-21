На Чернігівщині війська РФ викрадають представників місцевої влади, - Чаус
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Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів.
Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області, повідомляє голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Учора у с. Андріївка Михайло-Коцюбинської громади росіяни затримали старосту (за оновленою інформацією на ранок 21 березня, його відпустили). Також затримали місцеву депутатку, директорку школи.
Окупанти також затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та, за даними місцевих жителів, вивезли військовою технікою на територію російської федерації.
У с. Нова Басань однойменної громади повідомляли про викрадення 2 представників місцевого самоврядування.
Вся ця інформація перевіряється.
Просимо жителів області, які володіють інформацією про такі випадки, негайно повідомляти голів своїх громад або ж представників районних військових адміністрацій", - розповів Чаус.
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