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Окупанти відпустили викрадених напередодні у Мелітополі журналістів та видавця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналістів МВ-холдингу, а також видавця Михайла Кумока разом із родиною, яких російські загарбники сьогодні викрали в Мелітополі, відпустили після "профілактичних" розмов та публічного розголосу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у фейсбуці.

"Видавця Михайла Кумока та членів його родини (дружину Віру Кумок та доньку Тетяну Кумок), випускового редактора Євгенію Борян, журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку сьогодні затримували озброєні люди у Мелітополі. Зараз всі на волі", - написав Томіленко.

За його інформацією, родину видавця Михайла Кумока з Мелітополя загарбники зрештою відпустили після затримань, профілактичних розмов і публічного розголосу.

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"Відпустили! Вони йдуть. Особисті телефони вилучили", - зазначила у коментарі НСЖУ генеральний директор МВ-холдингу Ганна Медвідь.

Національна спілка журналістів України засуджує залякування та тиск на журналістів, який здійснюють російські загарбники у Мелітополі, Бердянську, Херсоні.
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Знову з "картинкою" облом??
Аяяй - начальство в мацквє буде люте на вас, йолопів.
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21.03.2022 16:38 Відповісти
 
 