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мітинг (731) ОМОН (66) Енергодар (244)

Росія відправила в Україну ОМОН для розгону мирних протестів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

росгвардия

Росія відправила в Україну службовців підрозділу Росгвардії ОМОН, щоб розганяти мирні акції проти окупації в українських містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на повідомлення державного підприємства "Енергоатом".

Так, наприклад, місцева влада міста Енергодар повідомляє, що після акції протесту 20 березня, окупанти привезли у місто 600 омонівців.

"Після вчорашньої акції спротиву мешканців м. Енергодар окупанти привезли у місто 600 омонівців. Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони мають не допускати жодних акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах", – вказано у повідомленні.

Дивіться також: "Домой нах#й!" - безбройні енергодарці чинять активний спротив окупантам і вимагають звільнити заступника мера Самойдюка. ВIДЕО

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов також підтвердив, що росіяни планують використовувати проти мирних мітингувальників силу.

"З самого ранку формують чисельну за кількістю колону для використання жорстких силових методів захоплення та покарання людей. І мають вказівку використовувати зброю, сльозогінний газ та інші насильницькі методи проти мирного населення", – повідомив Дмитро Орлов.

Раніше у Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені.
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Топ коментарі
+25
Зброя населенню не роздана завчасно, бо планували ж шашличок на 9 мая смажити.
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21.03.2022 16:27
+20
З Майдану руки пам'ятають, що з мусорами треба робити.
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21.03.2022 16:28
+18
vot etih sobak nado tolko otstrelivatj....eto otmorozki i degeneraty.
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21.03.2022 16:25
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vot etih sobak nado tolko otstrelivatj....eto otmorozki i degeneraty.
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21.03.2022 16:25 Відповісти
З Майдану руки пам'ятають, що з мусорами треба робити.
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21.03.2022 16:28 Відповісти
ты там хоть был Крещатик...?
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21.03.2022 19:33 Відповісти
Вони для нас як сємки- розгриземо і не відчуємо.
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21.03.2022 16:25 Відповісти
Добре, що ти вже в Енергодарі, хана всім омонівцям.
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21.03.2022 16:27 Відповісти
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21.03.2022 16:28 Відповісти
Зброя населенню не роздана завчасно, бо планували ж шашличок на 9 мая смажити.
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21.03.2022 16:27 Відповісти
Смачний шашлик в Одессі- так що не пісяй на ноги, попечешся
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Що ти, в біса, таке несеш?
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21.03.2022 16:36 Відповісти
Ти йолоп чи дебiл?!
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21.03.2022 16:37 Відповісти
Два в одном.
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21.03.2022 16:41 Відповісти
похож на сашукрещатика...\стилем и манерой...\
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21.03.2022 17:24 Відповісти
после его жалоб на совете форумчан ещё более уверен в этом...
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21.03.2022 19:31 Відповісти
У меня одного сейчас начинается когнитивный диссонанс?
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21.03.2022 16:29 Відповісти
А чего ты хотел? Они оккупанты. Они планировали так Киев и Харьков взять, но вот хватило их на Энергодар.
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Поки навіть на Енергодар на вистачило.
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21.03.2022 16:31 Відповісти
Да. Это не гарантия никакая. Ну есть там эти ОМОНовцы, а дальше что?
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Для кого?
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21.03.2022 16:33 Відповісти
Для подчинения города.
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21.03.2022 16:34 Відповісти
За Киев не скажу, но с Харьковом у них шо-то нипалучается. Меня, рускаязычнага, ниспасли, писдюлей палучили и теперь кидаются камнями и матом
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21.03.2022 16:34 Відповісти
Они кучу Росгвардии везли именно в Харьков. Те, кто сейчас трупики из Владимира и прочее.
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21.03.2022 16:35 Відповісти
Это я просто цветы звбыл взять, штобы их встречать
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21.03.2022 16:39 Відповісти
Певно, Ви мали на увазі дежавю.
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21.03.2022 23:37 Відповісти
****** цих ссук соляркою і підпалити!😡
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21.03.2022 16:29 Відповісти
Десь так і буде.
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21.03.2022 16:31 Відповісти
На что надеялась наша власть когда сдавали такой стратегический город без боя? Теперь попробуйте забери его назад.
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Сами убегут. России не за что сражаться здесь. Тут главное оттеснить их с главных мест.
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21.03.2022 16:33 Відповісти
У нашей шоблы всегда есть гениальный план: "Какаяразница!"... 1.забить на проблему, 2.отморозиться, 3. запилить очередной видосик.
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21.03.2022 16:45 Відповісти
хорошо что у нас оружие раздать успели ждём в гости
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21.03.2022 16:33 Відповісти
Боже, дай мені дожити щоб побачити цю мразоту дохлою
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21.03.2022 16:38 Відповісти
Що значить, параша сюди омон пришле? В кінець оху*ли? І нема кому перерізати цю наволоч?
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21.03.2022 16:40 Відповісти
Шо знов? На Чорнобаївку най летять
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21.03.2022 16:41 Відповісти
Немцы и французы будет "смешно" когда ********** к вам омон отправит.
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21.03.2022 16:59 Відповісти
Треба цей ОМОН розігнати. Це боягузи, які вміють воювати тільки з мирними протестантами.
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21.03.2022 18:05 Відповісти
Достаточно одного выстрела из армейского оружия. Гранатомёта, даже подствольника
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22.03.2022 00:09 Відповісти
І шо в Енергодарі закінчилися козаки які можуть відстояти своє право на мирний протест... Але треба бути обережними, бо вони не будуть роздумувати і можуть стріляти... Слава Україні!!!!
Енергодар тримайся!!!!
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21.03.2022 18:50 Відповісти
А далі по сценарію почнуть давити людей забирати в полон і стріляти а потім ХНР.Хлопці ми це вже проходили.Цю маячню треба рубати під корінь.
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21.03.2022 20:42 Відповісти
"Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах..." На жаль після здачі міста окупантам, варіантів не багато, або стати такими ж як москалі, або довести що Україна не Росія...
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21.03.2022 23:18 Відповісти
РоZгвардія у Харкові вже навела парядак. З цими буде так само.

Це ж треба бути такими уйопками!
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21.03.2022 23:36 Відповісти
и под Киевом их превратили в шашлыки, не дождавшись мая
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22.03.2022 00:11 Відповісти
 
 