Росія відправила в Україну ОМОН для розгону мирних протестів

Росія відправила в Україну службовців підрозділу Росгвардії ОМОН, щоб розганяти мирні акції проти окупації в українських містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на повідомлення державного підприємства "Енергоатом".

Так, наприклад, місцева влада міста Енергодар повідомляє, що після акції протесту 20 березня, окупанти привезли у місто 600 омонівців.

"Після вчорашньої акції спротиву мешканців м. Енергодар окупанти привезли у місто 600 омонівців. Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони мають не допускати жодних акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах", – вказано у повідомленні.

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Міський голова Енергодару Дмитро Орлов також підтвердив, що росіяни планують використовувати проти мирних мітингувальників силу.

"З самого ранку формують чисельну за кількістю колону для використання жорстких силових методів захоплення та покарання людей. І мають вказівку використовувати зброю, сльозогінний газ та інші насильницькі методи проти мирного населення", – повідомив Дмитро Орлов.

Раніше у Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені.