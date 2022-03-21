ЗСУ ліквідували полковника окупантів Шаршавова

Російські окупанти повідомили про чергові втрати у своїх лавах.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що командир 171 ОДШБ (окупована Федодосія), гвардії підполковник Шаршавов Олексій Васильович загинув 7-9 березня.

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