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ЗСУ ліквідували полковника окупантів Шаршавова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти повідомили про чергові втрати у своїх лавах.
Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що командир 171 ОДШБ (окупована Федодосія), гвардії підполковник Шаршавов Олексій Васильович загинув 7-9 березня.
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+54 vadyan
показати весь коментар21.03.2022 22:35
+52 andrew_sc
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показати весь коментар21.03.2022 22:34
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По-друге,як казав Жеглов:"А теперь ШЕРШАВИЙ),я сказал ШЕРШАВИЙ)".
Я сказал, шершавый!
Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
шкода, що лише сьогодні побачив
По его словам, в Макарове украинские военнослужащие после боевых действий вывесили большой флаг Украины.
Напомню,если кто забыл, кацык, предлагавший замуж няшке, как там эту сучку, запамятовал... поклонской
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!