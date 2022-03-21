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ЗСУ ліквідували полковника окупантів Шаршавова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти повідомили про чергові втрати у своїх лавах.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що командир 171 ОДШБ (окупована Федодосія), гвардії підполковник Шаршавов Олексій Васильович загинув 7-9 березня.

Також читайте: Війська РФ в Авдіївці вбили 5 мирних жителів, 20 осіб поранено, - ОВА. ФОТО

ЗСУ ліквідували полковника окупантів Шаршавова 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Ну что, крымнаш, тварюка? Гори в аду, нелюдь!
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21.03.2022 22:35
+52
Плешивый к плешивому. Пусть Путина с собой забирает. Вместе послушают Кобзона.
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21.03.2022 22:35
+35
Земля стекловатой
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21.03.2022 22:34
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21.03.2022 22:34 Відповісти
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21.03.2022 22:57 Відповісти
Земля стекловатой
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21.03.2022 22:34 Відповісти
Плешивый к плешивому. Пусть Путина с собой забирает. Вместе послушают Кобзона.
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Что-то харя полковника мне поминает харю путлера - те же глазки канализационной крісі, которую на каких-то скрепах трахнул стерх.
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21.03.2022 22:37 Відповісти
Ну что, крымнаш, тварюка? Гори в аду, нелюдь!
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21.03.2022 22:35 Відповісти
пекло всіх казламордих шершавих прийме
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Помер Максім - ну і *** з ним!
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Бо де у кого і такого щастя нема, хер окремо як і інші частини ...
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21.03.2022 22:37 Відповісти
А може вже не з ним...

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21.03.2022 22:39 Відповісти
)))))))))
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Раньше бросали технику, теперь бросают всё лишнее!
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22.03.2022 03:39 Відповісти
https://youtube.com/shorts/rCfWhmzRCFc?feature=share
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22.03.2022 06:12 Відповісти
Земля бетоном!
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Шершавый пошел! Слава Украине!!!
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21.03.2022 22:35 Відповісти
"А теперь Шаршавый!.. Я сказал - Шаршавый!" (Глеб Жеглов)
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21.03.2022 22:38 Відповісти
Шершавого, нычит, завалили? Ай-я-яй! Прасковья-то, пади, плакать будет.
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Хочеться сказати, щоб ти здох! Але він вже. Про мертвих або нічого, або добре. Здох - і добре!
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21.03.2022 22:36 Відповісти
нічого крім правди. а правда в тому, що мерзота отримала своє, і інших те ж чекає
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21.03.2022 23:04 Відповісти
Від нього залишилась тільки шляпа
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Ще один орк отримав від ЗСУ шершавого за щоку.
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Це 10-тьдвів тому? А скільки ще не впізнаних рашистів в Землі Українській. Вже хробаки їдять.
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Феодосийская предательская собака сдохла.
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21.03.2022 22:38 Відповісти
А теперь шаршавый!
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Ну не загинув,а ЗДОХ, по-перше.
По-друге,як казав Жеглов:"А теперь ШЕРШАВИЙ),я сказал ШЕРШАВИЙ)".
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Vot i otlycno.
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Из речи Ху..ла: "Дорогие друзья, уважаемые соотечественники. Бандеровцы расползлись по всему миру. Потому при вас нажимаю кнопку... Мы - мученики, хорошего вам настроения, здоровья!"
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21.03.2022 22:40 Відповісти
А теперь, шершавый!
Я сказал, шершавый!
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21.03.2022 22:40 Відповісти
«загинув 7-9 березня.» Зауважте кількість. Взяло два тижня посортувати.
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21.03.2022 22:42 Відповісти
Чекали, що воскресне!
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22.03.2022 03:42 Відповісти
Ну утилизировано очередное гамно убивавшее мирных людей. Зачем же его так официально представлять?
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Сподіваюсь, і це правда!

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Була вже ця новина дня три тому
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21.03.2022 22:45 Відповісти
Таки, хороша новина!
шкода, що лише сьогодні побачив
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21.03.2022 22:49 Відповісти
Вдруге порадіти за дохлого кацапа не гріх
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21.03.2022 22:52 Відповісти
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21.03.2022 22:47 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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21.03.2022 22:50 Відповісти
В понедельник, 21 марта, украинские военные полностью освободили от россиян крупный населенный пункт Макаров к западу от Киева, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter аналитика и руководителя консалтинговой компании Le Beck International Ltd Майкла Горовица, которая специализируется на управлении рисков в опасных регионах.


По его словам, в Макарове украинские военнослужащие после боевых действий вывесили большой флаг Украины.
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Земля ему шершавкой
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21.03.2022 22:58 Відповісти
Та-ак, осталось задвухсотить гусара Ширшикова...
Напомню,если кто забыл, кацык, предлагавший замуж няшке, как там эту сучку, запамятовал... поклонской
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21.03.2022 23:06 Відповісти
відшаршавився.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
"Шаршавов Олексій Васильович загинув 7-9 березня." - это что, он 3 дня окочуривался?
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Чекали поки москалі офіційно підтвердять, бо ж після "гарячих" пиріжків не завжди можна розпізнати ху із ху...
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21.03.2022 23:46 Відповісти
При такій миршавій зовнішності трохи дивно як шершавий узагалі міг бути живим до того.
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21.03.2022 23:16 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Мало хто розуміє,наскільки серйозну падлюку зажмурили наші бійці... Шкода,що розплодитись встигло,падло. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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21.03.2022 23:18 Відповісти
Там комсі москальській в міноборони їхньому назвали втрати 9861 загиблий і 16 тис. поранених... Якщо в них типу офіційно 10 тис. загиблих, то скільки ж насправді?
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21.03.2022 23:26 Відповісти
Ще одним ху..ликом менше...
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21.03.2022 23:30 Відповісти
В першу чергу подяка тим хто хто цього шакала зажмурив. Слава героям!
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22.03.2022 02:33 Відповісти
Слава ЗСУ!! Смерть рашистським оккупантам!!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
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22.03.2022 06:55 Відповісти
 
 