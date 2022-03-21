Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області
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Компанія Укртелеком відновила надання послуг інтернету у Херсоні та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Держспецзв’язку.
Повідомляється, що інтернет тепер працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської.
"Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері, фахівці компанії відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі", - сказано в повідомленні.
Також фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.
Компанії Укртелеком вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.
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