США не бачать готовності Путіна зупинити війну в Україні, - Держдеп
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Сполучені Штати продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності Путіна зупиняти агресію.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.
"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.
Водночас він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, "США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою кремля".
Будь ласка, зачекайте...
1 ч
Прошу максимальний ретвіт!!
Таке повідомлення заявилося нині.
Що нібито з лікарень Одеси масово виписують пацієнтів для формування «опорних пунктів націоналістів».
Коли подібне повідомлення з'явилося про родильний будинок у Маріуполі, через декілька годин його зруйнували.
І це привезло до масових жертв.
Наразі я знаходжуся на чергуванні у одній з опорних лікарень Одеси. Ніяких «виписок пацієнтів» немає, ми приймаємо усіх хворих!!
Така інформація говорить про можливу провокацію та обстріли з боку військ рф!
И Шольцу пи*ды дайте, чтобы с эмбарго не тянул.
Рашка по этим ценам получает сейчас 0,8 млрд в день.
"Хоч би як, та коли не закінчилась війна....
Ви вже чекали, що за 72 години Україна впаде.
Ви пропонували нам партизанити проти рашки...
Але, Вашингтон-Пентагон, міняйте методички!
Путін - це Гітлер і жертви партизанки будуть страшними!
Давайте реальну зброю та реальні санкції !
Це в нас карма така?
У х-ла два нацистских принципа, которые он много раз озвучивал и ими руководствуется:
1. Распад СССР это катастрофа.
2. Украина и украинский язык придуманы.
То есть он хочет уничтожить Украину и украинский народ.
И перестаньте повторять на каждому углу, что вы в этой войне не будете участвовать. Проведите четкие красные линии для х*йла.
И повлияйте на европейских союзников, чтобы они перестали покупать нефть и газ
а їх жуков найбільший мародер 20 століття
гнійне племя