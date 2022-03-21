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Держдепартамент США (1305) Прайс Нед (144)

США не бачать готовності Путіна зупинити війну в Україні, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сполучені Штати продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності Путіна зупиняти агресію.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.

"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.

Водночас він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, "США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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21.03.2022 23:31
+15
Вы только перезагрузку очередную не придумайте.

И Шольцу пи*ды дайте, чтобы с эмбарго не тянул.

Рашка по этим ценам получает сейчас 0,8 млрд в день.
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21.03.2022 23:32
+14
война и смерть должна прийти в дома кацапов
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21.03.2022 23:34
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21.03.2022 23:31 Відповісти
Браво!!!
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21.03.2022 23:36 Відповісти
єврейській дохтур@budylina

1 ч



Прошу максимальний ретвіт!!
Таке повідомлення заявилося нині.
Що нібито з лікарень Одеси масово виписують пацієнтів для формування «опорних пунктів націоналістів».
Коли подібне повідомлення з'явилося про родильний будинок у Маріуполі, через декілька годин його зруйнували.

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21.03.2022 23:44 Відповісти
єврейській дохтур@budylina



І це привезло до масових жертв.

Наразі я знаходжуся на чергуванні у одній з опорних лікарень Одеси. Ніяких «виписок пацієнтів» немає, ми приймаємо усіх хворих!!

Така інформація говорить про можливу провокацію та обстріли з боку військ рф!
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21.03.2022 23:45 Відповісти
Вы только перезагрузку очередную не придумайте.

И Шольцу пи*ды дайте, чтобы с эмбарго не тянул.

Рашка по этим ценам получает сейчас 0,8 млрд в день.
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21.03.2022 23:32 Відповісти
Перезагрузки не буде, Але

"Хоч би як, та коли не закінчилась війна....

Ви вже чекали, що за 72 години Україна впаде.
Ви пропонували нам партизанити проти рашки...

Але, Вашингтон-Пентагон, міняйте методички!
Путін - це Гітлер і жертви партизанки будуть страшними!

Давайте реальну зброю та реальні санкції !
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21.03.2022 23:39 Відповісти
Реальні - тільки ембарго.
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22.03.2022 00:37 Відповісти
Зато ЗЕ видит. Или правильно писать Zе?
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21.03.2022 23:33 Відповісти
Довго тримався?
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21.03.2022 23:40 Відповісти
Відкриття світового масштабу.
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21.03.2022 23:33 Відповісти
це персонально одній особі в Україні адресовано
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21.03.2022 23:42 Відповісти
І я не бачу. **** не зупиниться. Це не в його ключі програвати. Психологом ФРС не треба бути.
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21.03.2022 23:33 Відповісти
война и смерть должна прийти в дома кацапов
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21.03.2022 23:34 Відповісти
Схоже, лише так. Тому надія лише на ЗСУ і боротьбу до перемоги.
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21.03.2022 23:44 Відповісти
боюсь і не побачите... поки він воює - він значуща для миру людина, всі хочуть його побачити і вмовити... як тільки запанує тиша (дай Боже) - воно знову для світових лідерів стане непотрібним старим чмом з маразмом і витікшим ботоксом
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21.03.2022 23:34 Відповісти
Гарно підмітили !
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21.03.2022 23:41 Відповісти
Було 300 спартанців. А тепер є україці, за плечима яких ховається весь світ.
Це в нас карма така?
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21.03.2022 23:35 Відповісти
Я реаліст. І бачу це з третього дня війни.
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21.03.2022 23:38 Відповісти
Нажаль, чудово знаю.
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21.03.2022 23:41 Відповісти
ты вновь Vo-Vo...?
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21.03.2022 23:45 Відповісти


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21.03.2022 23:50 Відповісти
****** цю парашу. И пусь не серп не молот не спинет нас.
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21.03.2022 23:36 Відповісти
}{уйла зупинить тільки куля
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21.03.2022 23:40 Відповісти
Срібна
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21.03.2022 23:52 Відповісти
То є так. Ми маємо справу з психопатом параноїком. Єдиний передбачений варіант, що його грохне його ж оточення, аби не піти в пекло разом з ним і всією росією. Ця війна для них та їхньої економіки повинна перетворитися на непомірний тягар.
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21.03.2022 23:41 Відповісти
Если кто-то или в Украине или в других странах думают, что х-ло хочет поменять нам власть, то они не понимают простых вещей.

У х-ла два нацистских принципа, которые он много раз озвучивал и ими руководствуется:

1. Распад СССР это катастрофа.
2. Украина и украинский язык придуманы.

То есть он хочет уничтожить Украину и украинский народ.
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21.03.2022 23:42 Відповісти
Поэтому давайте Украине необходимое оружие. Тогда война остановится.
И перестаньте повторять на каждому углу, что вы в этой войне не будете участвовать. Проведите четкие красные линии для х*йла.
И повлияйте на европейских союзников, чтобы они перестали покупать нефть и газ
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21.03.2022 23:42 Відповісти
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21.03.2022 23:43 Відповісти
Те саме вони робили і в 2 світовій
а їх жуков найбільший мародер 20 століття
гнійне племя
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22.03.2022 00:00 Відповісти
Борис? В тебе час вечері? За бокалом вина нажми на Швейцарію. Така мала і в ніякому блоці. Думае, що знов відмажеться.
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21.03.2022 23:43 Відповісти
Що значить зупинити? А репарації хто буде платити, а відповідати за смерті?
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21.03.2022 23:45 Відповісти
Ще є питання чому зєля заявляє про намір сісти за стіл з ******? Дебіли, плядь.
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21.03.2022 23:50 Відповісти
Есть нормальный вариант
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21.03.2022 23:54 Відповісти
Зато ермак видит готовность... спит и видит гнида... и ездит по ушам нашему наполеону каждый день о компромисах и прочем дерьме! Главное сейчас - НЕ ДАТЬ ЗеШОБЛЕ СЛИТЬ СТРАНУ КАЦАПСКИМ СВИНЬЯМ! А они, как я вижу по заявлениям последних 4-5 дней именно к этому и готовят народ. Зачем воевать? Нужно бабки пилить на великом будівництве... а страна, независимость, украинский народ... да кому все это нужно и вообще какая разница будем мы Украиной, малороссией, новороссией или каким-нибудь федеральным округом? При власти гниды без совести, национальной идентичности и готвые угождать ху@лу!
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22.03.2022 00:07 Відповісти
Банять за цю правду тут. Зе тіпа наш герой.
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22.03.2022 00:31 Відповісти
Спасибо за констатацию.могу дать подсказку диванного аналитика .кацапы усиливают свои группировки.уже и Арабами и все остальной чепухой что. собирают со всего мира и теми странами. которые помогают рабсии. бойкотируя заслоны для дальнейшей агрессии и оккупации Украины
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22.03.2022 00:15 Відповісти
Держдеп, попитай в Янєлоха, він все знає.
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22.03.2022 00:29 Відповісти
рабсия сейчас слаба, как никогда перед такой мировой оппозицией. Просто надо бить их по всем фронтам, военной мощью и экономически.
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22.03.2022 00:43 Відповісти
Немає ембарго на нафту і газ - немає зупинки війни.
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22.03.2022 01:42 Відповісти
 
 