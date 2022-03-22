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ДТЕК, Нафтогаз і Укренерго закликають міжнародні енергокомпанії припинити співпрацю з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Найбільші енергетичні компанії України закликали міжнародний бізнес зупинити закупівлю російських енергоресурсів і поставку технологій і комплектуючих для російського паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Відкрите звернення підписала компанія ДТЕК та державні "Укренерго" і "Нафтогаз".

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"Ми закликаємо усі західні компанії припинити будь-яку співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу, вугілля та електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахтного та іншого енергетичного обладнання. Не може країна, яка цілеспрямовано скидає бомби на притулки з дітьми, користуватись технічними та інтелектуальними досягненнями цивілізованого світу", - йдеться в зверненні, опублікованому на сайті ДТЕК.

Українські компанії наголосили, що попри вимогу Міжнародного суду ООН припинити війну та винищення мирного населення, Росія продовжує бомбардувати міста та влаштовувати гуманітарну катастрофу. Тому єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

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"Кожен долар, сплачений Росії, призводить до нових жертв та руйнувань. Від імені сотень тисяч працівників паливно-енергетичного комплексу закликаємо вас припинити підтримувати російську економіку, доки ця країна не зупинить варварську війну проти України", - йдеться в зверненні.
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"нейтралы" пытаются успеть в вагон победителя...
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22.03.2022 17:14 Відповісти
Прохання редакторам-не публікуйте фото кацапської ганчіркі...
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22.03.2022 17:16 Відповісти
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22.03.2022 17:22 Відповісти
закликать можно скільки завгодно,але це все марно.
РФ дозволили віплату по векселям з заморожених коштів,ось і все,малята...Україна Україною,а свій гаманець блищче до тіла!
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22.03.2022 17:23 Відповісти
ахметка идет нах*й!цензор ***** ночью всі паблики твои вийобу ***** продажний!
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22.03.2022 19:00 Відповісти
 
 