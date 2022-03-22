У Києві поновлюють проведення планових операцій, - КМДА
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У столиці поновлюють виконання планових операцій, які дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта.
Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно.
Медзаклади наразі можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань якщо не зайняті більше 50% ліжкового фонду хірургічного профілю. Адже в умовах воєнного стану необхідно мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання.
Людина, яка потребує планової операції, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру, аби визначитися щодо необхідності виконання операції або її відтермінування.
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