Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті.

Про це під час телемарафону заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна братиме там активну участь. Яку саме - ми поки що визначаємо. Як мінімум, це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, зрозуміло, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - повідомив він.

За словами Никифорова, глава держави говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

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