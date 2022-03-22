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Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті.
Про це під час телемарафону заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна братиме там активну участь. Яку саме - ми поки що визначаємо. Як мінімум, це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, зрозуміло, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - повідомив він.
За словами Никифорова, глава держави говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.
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Будь ласка, зачекайте...
Місяць тому Україна дійсно була свого роду країною Шредінгера, принаймні на перший іноземний погляд. Якась мутна коробка, в ній щось є, але не ясно що, а може й нема ніхріна. 50 на 50. Поки не відкриєш - не поймеш.
Москаль такий не витримав, ху*к, і дєрзко відкрив коробку, ну бо **** там, порожняк же. З коробки хтось чемно привітався і розірвав рускій їб*льник поглядом. Добрий вечір, ми з України. Тут зайнято!
Більше нема мутної країни Шредінгера, а є конкретність найвищого ступеню конкретності. З коробки на світ позирає конкретно довольна мармиза солдата Юхименка і куре.
Схоже, що саме 24 лютого закінчилося XX століття і почалося XXI. - Семесюк https://gazeta.ua/blog/56754/misyac-tomu-********-bula-mutnoyu-korobkoyu-moskal-ne-vitrimav-i-vidkriv
1.Сейчас в Европу попала большая часть украинцев - женщин и , главное, детей. Хотя большое горе пришла Украину Но новое поколение будет стремиться жить по европейски
2. В Европе украинцы наконец убедятся- русский язык им точно не нужен , а нужно учить европейские языки
Що було б сьогодні з Україною, якби ця "балабольня" не постачала зброю, інформаційні дані, засоби звязку, захисту і багато іншого.
Крім того, безумовно командувач сьогодні витримує важке навантаження, але він не працює одноосібно. Є штаб, є офіцери які відповідають за конкретні напрямки і координують взаємодію підрозділів ЗСУ.
Кілька годин відеонаради з такими ж військовими фахівцями НАТО принесе Україні більше користі, аніж балаканина дійсного балабола, який до війскової справи ніколи немав ніякого відношення.
Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни… Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя. Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність. Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть. Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають. Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства? У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки. Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати. Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом. Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше. Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
ї
Так що треба обережніше там..
Потрібен союз держав меншої кількості, які:
1) Мають армію
2) Мають щось спільне (наприклад, Польща та Україна)
3) Мають яйця, тобно не деградували
4) Розуміють заради чого об'єднання
5) Мають довіру один до одного
Наприклад, союз таких 5-10 держав (Британія, Польща, Латвія, Естонія, Литва, Туреччина, Азербайджан, Україна) будуть набагато сильнішими і ефективнішими, ніж усе НАТО без Америки.