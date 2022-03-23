Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 23 березня

АТ "Укрзалізниця" оприлюднило графік додатково призначених евакуаційних рейсів на середу, 23 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця в Телеграмі,

Так, в середу, 23 березня додатково призначені рейси:

По станції Київ, вокзал Дарниця:

8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

По станції Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

По станції Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

По станції Краматорськ:

13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;

16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

У компанії нагадують, що за актуальним графіком регулярних поїздів можна слідкувати за посиланням. Інформація на наступний день оновлюється щодня близько 00:00.

Як повідомлялося, Укрзалізниця попереджає, що маршрути прямування евакуаційних поїздів можуть бути оперативно змінені з міркувань безпеки, незалежно від вказаної у квитку станції.