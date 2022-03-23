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Новини За кордоном
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G20 (103) санкції (4464) США (10613)

США обговорюють з партнерами виключення Росії з G20

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g20

У зв'язку із вторгненням Росії в Україну США вивчають із союзниками та партнерами питання про виключення РФ із "великої двадцятки",

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив журналістам на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Щодо питання про G20, я просто скажу наступне: ми вважаємо, що Росія більше не може вести як завжди бізнес у міжнародних інститутах та у міжнародній спільноті", - сказав чиновник.

Він уточнив: "Щодо конкретних інститутів та конкретних рішень, ми хотіли б проконсультуватися з нашими союзниками, проконсультуватися з нашими партнерами в цих інститутах, перш ніж робити будь-які подальші заяви".

Як повідомили ЗМІ, міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак заявив раніше: "Під час зустрічей з міністром торгівлі США Джиною Раймондо серед іншого ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, вона знайшла позитивний відгук".

ЗМІ повідомляють, що Польща запропонувала у "двадцятку" свою кандидатуру замість Росії. Питання про участь Росії у "двадцятці" може бути розглянуте на самітах ЄС та "сімки" в Брюсселі.

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Главнее сегодня Россию не выгнать, а вышвырнуть из ООН
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23.03.2022 09:09 Відповісти
Хотя бы из СБ.
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23.03.2022 09:44 Відповісти
Ж-1 (ЖОПА-1) - найкращій формат для підорашки
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23.03.2022 09:09 Відповісти
Самое актуальное название БЛ&ДБС (БелаЛайка&ДваДебилаСила)
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23.03.2022 10:07 Відповісти
до сих пор обговаривают
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23.03.2022 09:10 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

..
Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 09:11 Відповісти
Поддерживаю Польшу!
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23.03.2022 09:12 Відповісти
Китай буде проти... Як і деякі інші...путинфернштейны, корумповані...
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23.03.2022 09:13 Відповісти
Сцикуни. Всі тупо бояться цю кацапію, по перше, а по друге, з кацапією йде торгівля нафтою, газом і ніхто цю торгівлю не припиняє.
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23.03.2022 09:13 Відповісти
Не тільки, компютерами , технікою, усім іншим через Білорусь.
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23.03.2022 09:43 Відповісти
А ще там є десятки банків, в тому числі іноземних - яким не відключили SWIFT...
І це просто капець, а на санкції😡
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23.03.2022 09:43 Відповісти
Правильно. Не место северной корее в цивилизованном обществе
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23.03.2022 09:43 Відповісти
Що там ще обговорювати????!!
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23.03.2022 09:49 Відповісти
Мордору повна ізоляція
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23.03.2022 10:01 Відповісти
 
 