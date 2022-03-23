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Українські військові захопили командний пост військ РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські військові захопили командний пост військ РФ 1РЛ257 "Красуха-4".

Про це розповів Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Смачний трофей. (ймовірно) Командний пост 1РЛ257 "Красуха-4", призначений для придушення радарів AWACS та супутників радіотехнічної розвідки", - розповів він.

Комплекси 1РЛ257 "Красуха-4" призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника.

Українські військові захопили командний пост військ РФ Красуха-4 01
Українські військові захопили командний пост військ РФ Красуха-4 02
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Топ коментарі
+50
ЗСУ-просто красухи...
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23.03.2022 10:58
+28
Як розшифровується "ЗСУ" ? Та дуже просто - " Зараз , суки Уїбемо !"
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23.03.2022 11:17
+20
Красівоє
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23.03.2022 10:59
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ЗСУ-просто красухи...
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23.03.2022 10:58 Відповісти
Як розшифровується "ЗСУ" ? Та дуже просто - " Зараз , суки Уїбемо !"
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23.03.2022 11:17 Відповісти
ти хоч знаєш шо означає "красуха" у москалів ...
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23.03.2022 11:32 Відповісти
шлюха, нє?
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23.03.2022 12:27 Відповісти
хуже,-"про-*****"... с "болячкою-заразою"..
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23.03.2022 12:49 Відповісти
Тільки циган не повідомляйте. Вони = кращі ліквідатори русні.
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23.03.2022 16:56 Відповісти
Красівоє
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23.03.2022 10:59 Відповісти
На россии очень много оккупантов закапывают в землю.ВСУ утилизируют захватчиков.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=7uJsl8W3uUo
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23.03.2022 11:46 Відповісти
красівоє відійо
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23.03.2022 15:27 Відповісти
Хороший металолом
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23.03.2022 11:01 Відповісти
У*обки, ще й назвали українським словом Красуха, розм., рідко. те саме, що красуня
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23.03.2022 11:01 Відповісти
"красуха" це те саме шо "краснуха" -вирусне захворювання , по простому "зараза".. і до "красуні" не має ах ніякого відношення...
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23.03.2022 11:35 Відповісти
Та ну, а це:

КРАСУ́ХА, и, жін., розм., рідко. Те саме, що красуня 1. - В мене донечка красуха (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 287).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 329.
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23.03.2022 12:04 Відповісти
прочитайте історію створення та призначення цих систем, і ви зрозумієте шо в українські книжки кацапи і близько не заглядували... у орків все на одне -або зараза або метастаза...
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23.03.2022 12:56 Відповісти
знаем.., но можно на любое слово найти кучу синонимов
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23.03.2022 12:26 Відповісти
Тепер красуватись не буде
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23.03.2022 11:03 Відповісти
Буде, тільки у нас ))
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23.03.2022 11:28 Відповісти
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23.03.2022 11:03 Відповісти
Там на втором снимке справа - это туалет?
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23.03.2022 11:04 Відповісти
крематорій
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23.03.2022 11:06 Відповісти
!!! Заходите к нам на огонёк... "Стугна" спела ласково , и так нежно...
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23.03.2022 11:21 Відповісти
Фиксация есть..
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23.03.2022 11:06 Відповісти
Який смертю храбрих, загинув як подонок на чужій землі, куди прийшов вбивати мирних мешканців...
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23.03.2022 11:30 Відповісти
Гвардии ордена красных НКВД БОЛЬШЕВИКОВ бригады морских оккупантов ЛАПТЕНОГИЙ ОРК
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23.03.2022 11:48 Відповісти
автор поста трохи слепой походу ... 2 разных фото и две разные локации .. внизу это рашистский Р-330Ж «Житель» .. был
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23.03.2022 11:07 Відповісти
Був "Житель" - став "Уміратель"
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Ну и ладно.
Все равно красиво.
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23.03.2022 12:34 Відповісти
Це фото я вже бачив раніше.
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23.03.2022 11:18 Відповісти
Було вчора, без пояснень шо то таке.
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23.03.2022 12:16 Відповісти
Десантники 80-ї окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ захистили українське місто Кропивницький від ворожої крилатої ракети - збили її з ПЗРК "Ігла"
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23.03.2022 11:22 Відповісти
"...Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."
V. Portnikov
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23.03.2022 11:28 Відповісти
Нас підтримує світ лише вижиданням..Техніку новітню не дає, ППО-особо не захищене, поповнення немає, все старе дають, звісно, дякуємо хоча б за таке, але НАТО і МАГАТЕ лише-слова і досі
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23.03.2022 12:30 Відповісти
своїми іменами це називається так: зеленський не може забезпечити Україні те, про що ви кажете. Але люди в українському політикумі, які мають досвід та підтримку у міжнародних колах, йому допомагають. головне розуміти хто "партнери"
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23.03.2022 13:15 Відповісти
своїми іменами це називається так: зеленський не може забезпечити Україні те, про що ви кажете. Але люди в українському політикумі, які мають досвід та підтримку у міжнародних колах, йому допомагають. головне розуміти хто "партнери"
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23.03.2022 13:16 Відповісти
Eto protiv dronov.U kacapov jest nemalo texniki no vojevet oni neumejet
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23.03.2022 12:04 Відповісти
З Вікі

1РЛ257 «Красуха-4» ...

Тактико-технічні характеристики засекречені. З відкритих джерел відомо, що комплекс РЕБ «Красуха-4» здатний «глушити» не тільки сигнал РЛС, але й канали керування безпілотними літальними апаратами. Діє на відстані до 300 кілометрів[2].

...
19 травня 2020 року один такий комплекс був знищений урядовими військами (або ж підрозділом зі складу турецького контингенту в цій країні) з турецького БПЛА.
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23.03.2022 12:06 Відповісти
Отставной генерал Нато пишет, что его потеря в рабочем виде настолько большой факап, что он не задумывачсь поменял бы его на миги.
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23.03.2022 12:14 Відповісти
Где истребители, где системы ПВО?Только "ждём-пождём с утра до ночи"..
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23.03.2022 12:31 Відповісти
Простому Украинскому Хлопцю по фиг кого ризаты чы свыну чи кацапа чи кадыривця.Воны звычайни до простои сильскои праци.
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23.03.2022 15:33 Відповісти
Так нужно это железо не уничтожить, а передать НАТО для изучения.
Скажите это кому надо
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23.03.2022 19:07 Відповісти
Перше фото з ялинками. А друге..
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23.03.2022 19:39 Відповісти
За рослинністю фотки різні.
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23.03.2022 19:42 Відповісти
 
 