Українські військові захопили командний пост військ РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

Українські військові захопили командний пост військ РФ 1РЛ257 "Красуха-4".

Про це розповів Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Смачний трофей. (ймовірно) Командний пост 1РЛ257 "Красуха-4", призначений для придушення радарів AWACS та супутників радіотехнічної розвідки", - розповів він.

Комплекси 1РЛ257 "Красуха-4" призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника.



