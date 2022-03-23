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Українські військові захопили командний пост військ РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж
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Українські військові захопили командний пост військ РФ 1РЛ257 "Красуха-4".
Про це розповів Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.
"Смачний трофей. (ймовірно) Командний пост 1РЛ257 "Красуха-4", призначений для придушення радарів AWACS та супутників радіотехнічної розвідки", - розповів він.
Комплекси 1РЛ257 "Красуха-4" призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника.
Топ коментарі
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.03.2022 10:58
+28 Калибан
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+20 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар23.03.2022 10:59
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КРАСУ́ХА, и, жін., розм., рідко. Те саме, що красуня 1. - В мене донечка красуха (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 287).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 329.
Все равно красиво.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."
V. Portnikov
1РЛ257 «Красуха-4» ...
Тактико-технічні характеристики засекречені. З відкритих джерел відомо, що комплекс РЕБ «Красуха-4» здатний «глушити» не тільки сигнал РЛС, але й канали керування безпілотними літальними апаратами. Діє на відстані до 300 кілометрів[2].
...
19 травня 2020 року один такий комплекс був знищений урядовими військами (або ж підрозділом зі складу турецького контингенту в цій країні) з турецького БПЛА.
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