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Ізраїль (1229) програмне забезпечення (46)

Ізраїль заблокував продаж шпигунського ПЗ Pegasus Україні, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телефон,смартфон

Ізраїль заблокував продаж шпигунського програмного забезпечення Pegasus виробництва NSO Group для України. Рішення ухвалено через побоювання щодо можливого обурення Росії продажем хакерського інструменту регіональному противнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними The Guardian, нове розслідування дає зрозуміти, як відносини Ізраїлю з Росією підривали військові можливості України, що суперечить пріоритетам США.

Видання з посиланням на джерела пише, що з 2019 року українська влада просила Ізраїль дозволити продаж шпигунського ПЗ. Але всі прохання були відкинуті.

Програмне забезпечення Pegasus може бути використано для зламу будь-якого смартфона, перехоплення телефонних розмов, читання текстових повідомлень або перегляду фотографій користувача. Його також можна використовувати для віддаленого прослуховування.

Дивіться також: Тисячі людей вийшли на підтримку України в Ізраїлі після виступу Зеленського перед кнесетом. ВIДЕО

Один з високопоставлених представників української розвідки заявив The Guardian, що рішення Ізраїлю викликало "замішання" в української сторони. За його словами, у нього немає повної інформації про те, чому Києву відмовили в доступі до потужного шпигунського інструменту, але додав, що, на його думку, уряд США підтримав би зусилля України.

Близькі до цього питання джерела зазначають, що Ізраїль просто не хотів дратувати Росію, оскільки сторони мають тісні відносини в сфері розвідки. Зокрема, Ізраїль побоюється, що доступ України до прослуховування російських телефонів буде розглядатися Москвою як акт агресії проти її спецслужб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+91
Вполне ожидаемый шаг избранного народа.
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23.03.2022 18:41
+58
Ох какие конченные, а кто-то ещё Беннетта этого агента ФСБ в Киев зовет, в топку их, очередные *********** которые за гешефт маму родную продадут

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23.03.2022 18:41
+43
Ну рано или поздно Иран с Израилем разберётся а мы посмеёмся ,вспоминая их делишки ...
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23.03.2022 18:42
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Загарбник загарбника підтримує!
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23.03.2022 18:51 Відповісти
Ничего не вижу удивительного...
Холокост это сугубо еврейский праздник, геноцид, голодомор, убийства украинцев жыдов не ё#ут...
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23.03.2022 18:51 Відповісти
Як відповідь - заборонити на час воєнного стану відвідини Умані для жителів іорданської долини.
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23.03.2022 18:51 Відповісти
Зато евреям в Украине сплошные плюшки - и мемориал в Бабьем Яру,и признание Холокоста,и мер Днепра (если не ошибаюсь) вывешивает их флаг в поддержку,и все их называют союзниками...у нас в Черновцах есть прям огромное еврейское кладбище - так там убираются наши волонтеры - чтоб порядочек был,а евреи чьи родственники там захоронены туда ни ногой...а они склоняют власти Украины к капитуляции,запрещают покупать их оружие,не признают Голодомор геноцидом,грубо вмешиваются в наши внутренние дела,вводят визы для граждан Украины в такое тяжелое время...Украинские власти ау,очнитесь,может пора относится к израилю как они к нам,да и не только к израилю!
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23.03.2022 18:51 Відповісти
Это политика! А для политики происхождения не достаточно, нужен интеллект и опыт. Они есть у нашего?
Вот в этом и дело…
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23.03.2022 19:48 Відповісти
памятньки музеи это все правильно пусть будет - те евреи которые погибли или пострадали не виноваты что современные жиды в израиле потеряли чувство человечности - а вот безвизовый режим нужно делать зеркальным - как они к нам так и мы к ним - все очень просто и самое главное справедливо
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23.03.2022 20:59 Відповісти
Так сионисты же. Они даже зеленого гоем считают
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23.03.2022 18:53 Відповісти
так он идышь не знает да и иврит тоже наверное..
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23.03.2022 21:00 Відповісти
Друг нашего врага - наш враг.
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23.03.2022 18:54 Відповісти
не гоніть на ізраіль,бо для "бубочки і ко"-це дружня країна ,як і китай
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23.03.2022 18:54 Відповісти
Та що ж це бл з "лідерами демократичного світу"... Буквально сьогодні спілкувався з подругою з Ізраїлю...люди там зовсім по іншому дивляться на війну й не такі сцикливі як їх влада...
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23.03.2022 18:55 Відповісти
Ця війна показала,що ізр@іль причасний до вбивств українців- підтримка раши-, ненадання нам допомоги, блокування в'їзду і т.д!! Хоча народ виходить на підтримку України! Це на відповідь міністерки МВС ізраіля!!
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23.03.2022 18:55 Відповісти
Израиль ведёт себя прогнозируемо трусливо. Доят США и России подлизывают.
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23.03.2022 18:56 Відповісти
ну раз офіційно не продають, можна скачать на торенті піратську версію
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Жидовня
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Цілком прогнозовано. ізраїль не стане нам допомагати за визначенням. Там чітко розуміють,що у разі перемоги України тема геноцида українців витіснить у світовій свідомості тему голокосту,на якій ізраїль спекулює вже майже 100 років. Це ї є головна причина ізраїльських подлянок.
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23.03.2022 18:57 Відповісти
Блохоизбранный нарот..
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23.03.2022 18:57 Відповісти
Іншого від Ізраїля не потрібно було чекати .. Ізраїль лише цінить свою свободу і не чию більше ..
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23.03.2022 19:02 Відповісти
Юди є...юди
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23.03.2022 19:02 Відповісти
Враховуючи кількість кацапських біженців, які останнім часом наводнили Ізраїль, він ще зіштовхнеться з "асвабадітелямі" на власній землі.
І, потім, не кажіть, що українці вас не попереджали.
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23.03.2022 19:03 Відповісти
Правительство США добавило NSO Group, Candiru и две другие иностранные компании в список юридических лиц за участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.
https://www.state.gov/the-united-states-adds-foreign-companies-to-entity-list-for-malicious-cyber-activities/
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23.03.2022 19:04 Відповісти
а кто будет кончать с олигархами? мелкий олигарх зе-бубочка или шут коломойского он же?
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23.03.2022 21:03 Відповісти
да не равняйте вы еврейский народ и правящую клику в израиле,это не совсем одно и тоже.
Их кацапстан постоянно пугает передачей ядерных и ракетных технологий арабам-отсюда и такие приколы
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23.03.2022 19:05 Відповісти
То есть так называемый простой российский народ мы можем ровнять с путиным, а простой еврейский народ со своей властью ровнять нельзя?
Или ты за то что простой российский народ ни в чем не виноват?
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23.03.2022 19:17 Відповісти
с таким мировоззрением можна и французов и немцев под ту же гребенку причесать,они тоже саботируют .
Не надо делать врагов на ровном месте,тут с одним разобраться нужно ,а не создавать кучу новых
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23.03.2022 19:21 Відповісти
Никто тут ничего не создаёт, просто называют вещи своими именами.
Но ты всё таки считаешь что глубинный российский народ ни в чем не виноватый.
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23.03.2022 19:31 Відповісти
я что то про кацапский народ говорил?Разговор о еврейском,и то что правят сегодня им всякие скользкие Нафталины,а не Голда Мейр ,это не вина еврейского народа,это общая беда на планете,особенно в зажранных странах,где в последние десятилетия правящий класс потерял всякую пассионарность
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23.03.2022 19:52 Відповісти
Эм, Россия на нас нападала и ведёт подлую войну. Израиль отказывается помогать. Мне не нравится поведение Израиля в этой ситуации, но как бы, это не одно и то же. И простой израильский народ выходил на митинги, передавал гуманитарку, их врачи прилетели в Украину и лечат... Со своим оборудованием. Это всё уже вообще не считается?

Народ, давайте не превращать Украину в страну, которая считает, что ей весь мир обязан. А то мы превратимся в нацию попрошаек и хабалок.
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23.03.2022 20:18 Відповісти
когда кацапы подкиывают видео с каким нибудь палоумным поклонником свастики с Украины посольство израиля вопит про нацизм всей стране - так что не надо косить под урачков
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23.03.2022 21:05 Відповісти
хай покажут кацапы ролики со своим Дмитрием Рогозиным (роскосмоса ныне главой)-там он тоже фашизмом рекламируется по полной
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23.03.2022 21:17 Відповісти
не все в поядку у тих керівників з логікою: якраз саме час покінчити з лякалками раші, заставити віддати ядерний металолом.
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23.03.2022 20:01 Відповісти
"Роде зміїний і батько ваш сатана" Так говорив до них Ісус. Вони як служили так і служать сатані, а московія то тільки поле їхньої діяльності. Готові підім"яти під себе і Україну-тому українці мають зробити висновки. Зомбоящик з якого поширюється їхня хуцпа в їхніх руках. Терміново їх треба відпускати на волю.
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23.03.2022 20:01 Відповісти
наступне паломництво хасидів в Умань їм обійдеться неймовірно дорого.
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23.03.2022 19:06 Відповісти
Этих только интересует бабий яр. Все апельсинчики сссровские отрабатывают
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23.03.2022 19:07 Відповісти
Шобі нєт, такі да Ґаісочка, ві савєґшєно пґаві - лучьшийе в міґє пґоґґамісти такі укґаінсікіє!

Але от, трясця, майже всі повально космополіти - працюють на заокеанських дядьок з пузатими паральосами долЯрів, а так щоб на Україну попрацювати, так чисто жидівський підхід - "а шо мі будєм с етага імєть?!"
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23.03.2022 19:24 Відповісти
Жидва очень долго и успешно эксплуатировала тему Холокоста в своих меркантильных целях. Сегодня она даже не понимает что своими тупыми действиями навсегда закапывает это успешный проект.
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23.03.2022 19:13 Відповісти
ага, ага все як ТОР(а) (то не син Одіна) заповідала - МІРЪ, раВВінство,********!
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23.03.2022 19:15 Відповісти
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23.03.2022 19:16 Відповісти
Рекомендую прочитати видання ГРИГОРІЯ КЛІМОВА "Божий народ"
-http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
і все мабуть стане ясно
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23.03.2022 19:17 Відповісти
Григорій Петрович Клімов (справжнє ім'я - Ігор Борисович Калмиков; в Німеччині був відомий під ім'ям Ральф Вернер; 26 вересня 1918, Новочеркаськ - 10 грудня 2007, Нью-Йорк) - російсько-американський письменник-перебіжчик, журналіст, редактор, автор численних публікацій та лекцій конспірологічного і євгенічного змісту.

Розробляв концепцію так званої «вищої соціології» («дегенералогії»), що являє собою інтерпретацію історії і соціології. Риторика Клімова на захист створеної ним концепції, на думку частини дослідників (радше консервативних), становить сплетіння ксенофобних побудов [1]. З іншого боку, Клімов неодноразово підкреслює, що він виступає в першу чергу за максимальну поінформаваність людей з певних питань. Також дослідник категорично проти будь-яких підкилимних ігрищ і кривавого терору, якими так рясніє історія ХХ століття. Книги Клімова мають досить велику популярність в Кацапстані та середовищі радянських емігрантів в США та НІмеччині..
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23.03.2022 20:55 Відповісти
дибилы, БЛД
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23.03.2022 19:21 Відповісти
сосите у рашки, шредеры политические продажные, а вам народ обстреливаю из россейского оружия на россейские деньги
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23.03.2022 19:22 Відповісти
Якщо рашка якимось чином гарантує їхню безпеку, то вони є їхнім союзником, отже нашим противником, це ніяк не нейтральний статус.
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23.03.2022 19:27 Відповісти
Читайте оригінали. Там "весело". А особливо обговорення статей.
https://news.israelinfo.co.il/
https://www.vesty.co.il/main/news
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23.03.2022 19:27 Відповісти
А помните как "жена" израильского главы взяла и выкинула кусок коровая с солью! Желаю новых боев Израилю с Арабским миром.
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23.03.2022 19:28 Відповісти
так вроді пізніше вона щось поцупила у своїх і її визнали неосудною. З таких не сміються.
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23.03.2022 19:50 Відповісти
Ну хорошо, а кому в руки у нас следовало бы продать это ПО?
ДБР?
И у кого первого в смартфоне оно появилось бы?
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23.03.2022 19:29 Відповісти
колись співчував коли араби їх трахали.. а зараз=максимум глубокая хрензабоченость
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23.03.2022 19:29 Відповісти
даешь снятие санкций с Ирана, даешь дешевую нефть. проблемы маланцев меня не интересуют
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23.03.2022 19:34 Відповісти
Жид* пи*арасы.
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23.03.2022 19:38 Відповісти
зраїль буде гадити Україні де тільки зможе. Це треба розуміти. Скільки б не геноцидили українців,для баґаізбраних це завжди буде «ЕТАДРУҐОЄ». Конкуренція...
Нафтали Беннет прокомментировал и слова Зеленского о Холокосте. Глава правительства отметил, что он не хотел бы строго судить президента страны, ведущей войну за свое существование, но в то же время считает неуместными проведенные Зеленским параллели между российской агрессией и массовым уничтожением евреев в годы Второй мировой войны. "Лично я уверен, что Катастрофу нельзя сравнивать ни с чем, - подчеркнул Беннет. - Систематическое, поставленное на поток уничтожение евреев - уникальное преступление, не имеющее аналогов в истории человечества".
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23.03.2022 19:42 Відповісти
При усій моїй тотальній зневазі до мерзенної ізраїльської владної верхівки, так само як і до тих ************** прихвостнів "гризунської мєчти *****" що зараз при владі у Сакартвело - я б не став усіх хто живе у тих країнах гуртом причісувати "під одну гребінку". Уявіть що у світі за часу знаходження "вєчналєгітьомного" овоча при владі нас усіх би в Україні вважали кінченим скотобидлом, бо типу це ж ми привели до влади кінченого гопаря-шапкокрада з його штопаним гандоном прем'єром-кривосісєм микілой янівічєм😳 Ще мій дід(а він родом з тернопілля)колись казав : є ж*д*, а є ївреї... Прийде час - і цих серливих в'й@бків що зараз при владі у багатьох країнах(які відкрито чи не дуже колаборують з ******) чекає ганебна поразка і політична смерть на звалищі історії, а декого з них ше й цюгундєр зачекався!
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23.03.2022 19:43 Відповісти
Дуже "цікава" новина , якщо врахувати , що вона від 2019 року .
Й вона від "таблойду" The Guardian - відомого в усьому світі як лівацькому співчуваючому багатьом терорістичним угрупуванням мас-медіа . Багато разів "спійманому за руку" за перекручування фактів .

Дуже прикро , що головний чинник який справедливо віявив в Україні вагнер-гейт , він же главред "Цензор-нета" так дав себе спіймати на гачок таблойду .
Не з"ясувавши навіть таку очевидну річ, що Ізраїль ніколи не передавав й не продавав нікому нові розробки в галузі ПЗ . Але можливо зараз можно було би зробити виключення якщо б в Україні не було Дермака й Деркача ,
Це навіть не звичайна зброя . Хоча й винищувачи , які б зараз багато б життів врятували в Маріуполі й Ченігові , але навіть сама дружня Польша не вирішила передати й навіть через посередників в Рамштайні . Бо це прямий ризик власної беспеки .

А тут з такими як Єрмак де гарантія , що шпигунське ПЗ не потрапить у руки Ірану чи Хізбалли . Якщо вони таке зіл"ють Ірану хто в Україні це засудить ? Це ж не Підаращкі й не Бульбафюреру .
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23.03.2022 19:46 Відповісти
логічно
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23.03.2022 20:07 Відповісти
Можна подумати що умовно кажучи єрмаки і іже з ним, якщо щось то не будуть тікати в той самий Ізраїль. Агов малята-ввімкніть мізки. Перегляньте багатіїв московії, список багатіїв України , вилучіть звідти євреїв і напівкровок і що скільки залишилося. Подумайте ??? А ми їх до багатого українського "корита", а вони нам свою хуцпу. Божий народ ??? А хто про це сказав, а їхній Єзекиїль і вони про це говорять. А Ісус про них казав: "роде зміїний і батько ваш сатана", Іван Хрестительказав :"кубло гадюче" і підстав не вірити у це немає. Тому і ненавидять їх практично всі народи і таке поняття як хуцпа є тільки в них . От вони і користуються нею сповна. Люди використовують мову щоб висловити свою думку, а євреї-щоб приховати.
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Іоан (Йоханан) Хреститель був дуже самокритичною особою .
А Ісус (вінже Єушуа ха-Ноцрі) так не любив свою матір й батька .
Так не любив апостола Петра (Шимона) , так не любив Марію Магдалину (Мір"ям мі-Мігдаль) ?!

А може усе дуже просто -- Ви просто щось читаєта , а мизк при цьому не включаєте ...
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Думаю, що це успішний російський "вброс", який потрапив на підготовлений ґрунт. Причому, здається, в ізраїльських спільнотах роздувають антиукраїнські настрої? Почитала трохи, що дехто роздратований, чому українці вимагають допомогу, тоді як самі Ізраїлю під час нападів не допомагали ніколи, чому не дякують за вже надану допомогу, що, начебто, в ООН Україна завжди голосує проти Ізраїлю (?), і, взагалі, навіщо допомагати, якщо українці - антисеміти (а якщо читати коментарі тут, то з точки зору росіян "місію виконано").

Загалом, коментарі свідчать, що ситуацією в інших регіонах в нас більшість не переймається. Підтримують Іран (який збив наш цивільний літак) і Палестину - союзників рф, які пишаються терором проти цивільного населення Ізраїлю (росію не нагадує?). Підтримують арабський світ, який, наскільки розумію, здебільшого в захваті від Путіна на рівні населення - бо він сильний лідер, що кидає виклик США, а їм такі імпонують (плюс антиамериканські настрої, як і в китайців).
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23.03.2022 22:30 Відповісти
"зе" пару днів тому,розказував про те,що Ізраїль є "правильним "місцем для зустрічі з рашистським "хутіним" і зовсім не докінчив ,що Ізраїль є "правильним" місцем в якому проживає рід Юди ,котрий розіп'яв Ісуса
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23.03.2022 19:50 Відповісти
"'І в той жє півной
Манє робята сказалі
Что очєнь давно
Онє бога распяли !"

Йой Володимир Семенович Висоцький ...
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23.03.2022 20:23 Відповісти
А Вам особисто ніхто до цього не росповів , хто власно кажучи народив Ісуса ?!
Ким були його друзі , його люба жінка , його учні ?!
Невже ж чукчі й французи ?!

Й до речі - розпяття на хресті є кара сутто римська . У іудеїв як й у мусульман --
закидують камінням .
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Краще розкажіть про Хаїма Сігала ,хто його народив і чим він займався під час 2-ї світової,а не про Ісуса.
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23.03.2022 20:43 Відповісти
Та йщо це доводить ?
На одного такого садиста приходиться 10 Вол. Хавкіних - тобто гуманістів й рятівників мілійонів .
Так само як й серед німців був Гітлер , а був й Швейцер ...
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23.03.2022 21:16 Відповісти
до речі Вам особисто ніхто не розказував, що Понтій -Пилат був таким же служивим холуйом Риму, в Єрусалимі ,як де - які ставленики рашистські в ордло .?Чи Вам відомо, про референдум ,котрим рід Юди проголосував,за розп'яття Ісуса ?Не варто із розп'яття , робити киш миш,адже рашист прийшов розпинати Україну саме,через те,що йому не до вподоби друзі України ,Яка різниця для тих ,котрих вкаменували (хіба вони ідуть в рай,?) а тих що розпяли (дорога в пекло?.або для тих,кого спалював Гітлер в газових печах,чи то знищили рашисти .??? До речі варто знати,що і Ісуса і Вас і кожного з народжених - народила мати.
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24.03.2022 09:07 Відповісти
Землю Палестине не кто не хочет вернуть
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23.03.2022 19:52 Відповісти
так вони здуру продавали її приїзджим, палестинців було тоді небагато, а землі пустельної типу лишньої. А потім як кинулися то було вже пізно.
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23.03.2022 20:11 Відповісти
Потім жиди роблять круглі очі, чого їх скрізь не *******. На хер хасидів з Умані, хай курва, ідуть до підарасії.
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23.03.2022 19:55 Відповісти
Они не были бы евреями, если бы не попытались усидеть на двух стульях - быть союзником и получателем щедрой военной помощи США и в то же время раз за разом выбирать сторону рашки.
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23.03.2022 19:56 Відповісти
Во дела!
Щас набежавшие будут список "недружественных стран" составлять.
Уймитесь, израильские медики вот прямо сейчас наших героев лечат.
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23.03.2022 20:05 Відповісти
А тут "ботва" этим не заморачивается. Им также похер, что ветераны спецназа Израиля прибыли в Украину еще в первую неделю и успешно мочат русню, что первая группа медиков из Израиля лечит наших раненных уже с начала марта, что гуманитарка из Израиля движется нон-стоп, что даже бронированные скорые передал Израиль.
Ботве важна новость 2019 (!)года, что не дали шпионское ПО... Зная про агентов русни в ОП, я бы тоже хер дал его!
Мля, в Украине одни из лучше в мире программеров! Не уверен, что они такое ПО давно уже не создали...
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23.03.2022 20:37 Відповісти
та то зелені просили для літінанта шпигувати за Порохом а потім за всіма, не виходячи з Банкової. Правильно, що не дали.
у 1935 році фірма Сіменс зробила для Сталіна систему прослуховування, Секретність повна. телефони тільки в еліти, нач НКВД області ваіддавав наказ на прослушку нач.відділу ОТ і дівчата телдефоністки стенографували всі пяні,дружні базікання абонентів, а секрет був у тому, що записувались розмови навіть коли трубка лежала на клавішах. А всі записи надсилались Сталіну для ознайомлення. І всі групки та групировки йшли на гільотину. І ті хто знав, теж обовязково йшли. А дай у руки зеленим ? проти кого її використовували московські кроти.
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23.03.2022 20:10 Відповісти
Плазування Ізраїлю перед рф, м'яко кажучи, розчаровує. Але тут 99% коментарів працюють на пропаганду рф, підтверджуючи їх тезу про нацистів в Україні. Перед тим, як щось написати під впливом емоцій, варто подумати, як скриншот написаного буде циркулювати в руках російської пропаганди.
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23.03.2022 20:14 Відповісти
Та не похєр лі та пропаганда на фоні знищених міст і сіл?
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23.03.2022 20:33 Відповісти
Інформаційний фронт ніхто не відміняв. Думаю, що значну частину гуманітарної допомоги, неймовірної народної підтримки в Європі та подекуди в Азії Україна отримала саме завдяки тому, що вперше з 2014 року ми перемогли рф на інформаційному фронті як вдома, так і в англомовному світі.
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23.03.2022 21:06 Відповісти
Бенет очень слабый политик, после войны к нему останется лишь одно неуважение и пренебрежение. Украина так или иначе выиграет эту войну. А Израиль очень много потеряет своей бездарной международной политикой.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
так.. є така думка.. що Війну рашки з Україною спровокували піндоси,щоб знищити славьян..
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23.03.2022 20:57 Відповісти
вы оба идиоты
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23.03.2022 21:09 Відповісти
Ізраїль боїться,щоб злочини проти українського народу не відсунули на задній план тєму холокоста,яка реально годує євреїв вже майже 100 років.
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23.03.2022 20:38 Відповісти
Это как если бы во время Второй мировой украинцы перестали бы прятать евреев из-за возможного возмущения нацистов...
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23.03.2022 20:48 Відповісти
одним словом ж...дво продажне
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23.03.2022 20:50 Відповісти
це навіть не фейк..(

от цікаво-на..уя зараз Україні цей Pegasus?

Apple подала до суду на ізраїльську компанію NSO Group, яка розробила скандальне шпигунське програмне забезпечення Pegasus. ІТ-корпорація вимагає заборонити розробнику доступ до пристроїв Apple, пише The Bell з посиланням на WSJ.

У позові Apple стверджується, що NSO Group здійснила «скоординовані зусилля в 2021 році, щоб атакувати клієнтів Apple, а також продукти та сервери Apple за допомогою небезпечного шкідливого та шпигунського ПЗ». Тепер компанія з Каліфорнії прагне заборонити NSO Group використовувати будь-які продукти Apple.
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23.03.2022 21:01 Відповісти
да очень странно зачем ермаку так срочно понадобился этот пегасик
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Як завжди - мразі. Від Іїсуса і на наших часів
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23.03.2022 21:04 Відповісти
гусские *************, идите *****!
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23.03.2022 21:14 Відповісти
А ИДИТИ КА Ж-ДЫ ЗА КОРАБЛЕМ !!!!
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23.03.2022 21:23 Відповісти
писец все засцали,
все параши так боятся
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23.03.2022 21:24 Відповісти
А чего ещё вы хотите от страны, которая была создана после WW2 по инициативе английского журналиста и которая является оккупантом без малого 100 лет?!
Оккупант, он и в Палестине оккупант!
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23.03.2022 21:35 Відповісти
Ви мені нагадуєте москалів , з якими я вчився надцять років тому на Московії .
Вони те ж нібито з цікавости питали :
-- а как ето ви, хахли, захватілі нашу древнюю Русь й нашу мать гарадофф рускіх горАд Кієв !

Вчіть історію , що не сідати у калюжу через власне невігластво !
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23.03.2022 23:06 Відповісти
Все ви правильно стверджуєте щодо історії,АЛЕ : Ізраїль боїться,щоб злочини проти українського народу не відсунули на задній план тєму холокоста,яка реально годує євреїв вже майже 100 років.
Нафтали Беннет прокомментировал и слова Зеленского о Холокосте. Глава правительства отметил, что он не хотел бы строго судить президента страны, ведущей войну за свое существование, но в то же время считает неуместными проведенные Зеленским параллели между российской агрессией и массовым уничтожением евреев в годы Второй мировой войны. "Лично я уверен, что Катастрофу нельзя сравнивать ни с чем, - подчеркнул Беннет. - Систематическое, поставленное на поток уничтожение евреев - уникальное преступление, не имеющее аналогов в истории человечества".
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24.03.2022 00:36 Відповісти
Кожний геноцид є унікальним й непорівняннми . Вірмен турки вбивали не так як вбивали комуняки українців в 1933 році . Й євреїв нацисти інакше знищували ніж комуняки українців . Хоча певні аспекти є схожими , бо багато в таборах смерті загинуло від голоду й хвороб теж . Тим більш в гетто померли майже усі старі й хворі . Камбожийців Пол Пот вбивав зовсім інакше й по іншій ознаці . Дітей не вбивали , а відбирали в батьків . Вбивали дорослих містян , в першу чергу з висшою освітою , вчітелів й лікарів . Хіба це на щось схоже хоч приблизно ?!
А тутсі вбивали бхуту без усяких газів й навіть по-більшому без вогнепальної зброї -- мачетами .
Причому , так "досконало" , що перебільшили по швидкості умертвіння живих людей нацисткі газові камери . В них не було танків й літаків - тому їх зупинили "швидко" на "всього" одному міліоні вбитих . А нацисти вбили 6 млн. тільки євреїв .

Я ж сподіваюсь , що Україна переможе швидче , ніж ***** вдастся вбити навіть одну соту того , що вбили нацисти по їх "програмі остаточного вирішення ..."

Це дуже невдалий виступ був у Кнесеті . Бо требо було акцентувати увагу не на порівнянні злочинів остаточно ***** й Гітлера (бо не дай боже) , а на тому, що в 1939 році в перші дні війни Гитлер й його армія зкоїла злочинів на порядок меньше , ніж ***** всього за 2 тиждня . Ось це є правда . Правду требо казати , а не перебільшувати . Хоча б що на накликати на людство чергову війну з десятками міліонів тільки вбитими .
Й тим більше світ зволікає з рішучими кроками виключно військового характеру , тим більше буде вбитих !

Ось так питання зараз стоїть , а не в тому якому народу випаде в майбутньому таке "щастя" "годуватися майже 100 років" за рахунок втрати третини своєго складу .
Йой - не бажаю вам побувати в ранньому дитинстві 5-12 років в концтаборі смерті , що потім отримати так 10 тисяч євро за цей злочин компенсації .

До речі , Німетчина усім невійськовим в"язням концтаборів сплачувала ці 10 тисяч євро . Спочатку навіть меньше . Й це провина комуняк , що в радянськи часи ці компенсації не були реалізованні .
Крім того , по Версальському договору без усяки концтаборів у руйнації килимним бомбардуванням німців забов"язали сплачувати такі репарації , які Ізраїлю навіть й не марилися . Просто тупо -- як програвша сторона Першої Світової .

Так що , ствердження , мовляв хтось десь "годувався" носить явно неонацисткий відтінок .

Коли русня вщент програє Україні війну й буде трибуна за злочини . Й будуть репарації за цю війну , то я б би був дуже радий , якщо б вдалось довести провину Сраліна в Голодоморі й правоспадкоємця Сраліна - режим ***** змусили б платити й за цей геноцид йще додадкову порцію репарацій .
Чи це була б "годівниця" для українців -- я рахую такі терміни по відношенню до геноциду народу більше ніж блюзнірством , це півторюю : елементи неоцизму .
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24.03.2022 02:53 Відповісти
Ви мені москалів нагадуєте: ті також безпідставно вважають себе розумнішими за іншихТа хто ж сумнівався,що віковий геноцид українців,в тому числі при безпосередній участі євреїв в його організації,а не лише у проведенні-ЕТАДРУҐОЄ. А будь-яке викриття не лише мети організації знищення найбідніших прошарків єврейського населення під час 2-ї св. війни (що іменується зараз Голокостом),але й зиску від цього для світового еврейства протягом майже 100 років-це НЕОНАЦИЗМ. Особливу істерику викликає згадування еврейських покидьків типу Сігала,які особисто і голокостили євреїв-бо ламається вибудована конструкція,за якою винен і має каятись весь Світ. Проте,шила в мішку не сховати,і скільки би ви не приймали юридичних табу,істину все одно буде з'ясовано і весь Світ дізнається про ТЕ,хто насправді і з якою метою разом з нацистами організував знищення найбідніших та середніх верств єврейського населення,назвавши згодом це Голокостом і геноцидом(хоча єврейська культурна спадщина ніколи ніким не нищилась ,на відміну від української).
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24.03.2022 08:21 Відповісти
І щодо неонацизму: я особисто ,за власної ініціативи,відмив від антиєврейських написів пам'ятник розстріляним євреям у лісі-бачить Бог. Бо мені щиро шкода тих кравців,лікарів,дрібних бариг та їхніх діточок,які перед смертю і гадки не мали,ХТО і НАВІЩО організував їхнє вбивство І ЯКУ РОЛЬ відіграє їхня жертва у майбутньому...
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24.03.2022 08:36 Відповісти
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