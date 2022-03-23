Ізраїль заблокував продаж шпигунського ПЗ Pegasus Україні, - The Guardian
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Ізраїль заблокував продаж шпигунського програмного забезпечення Pegasus виробництва NSO Group для України. Рішення ухвалено через побоювання щодо можливого обурення Росії продажем хакерського інструменту регіональному противнику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За даними The Guardian, нове розслідування дає зрозуміти, як відносини Ізраїлю з Росією підривали військові можливості України, що суперечить пріоритетам США.
Видання з посиланням на джерела пише, що з 2019 року українська влада просила Ізраїль дозволити продаж шпигунського ПЗ. Але всі прохання були відкинуті.
Програмне забезпечення Pegasus може бути використано для зламу будь-якого смартфона, перехоплення телефонних розмов, читання текстових повідомлень або перегляду фотографій користувача. Його також можна використовувати для віддаленого прослуховування.
Один з високопоставлених представників української розвідки заявив The Guardian, що рішення Ізраїлю викликало "замішання" в української сторони. За його словами, у нього немає повної інформації про те, чому Києву відмовили в доступі до потужного шпигунського інструменту, але додав, що, на його думку, уряд США підтримав би зусилля України.
Близькі до цього питання джерела зазначають, що Ізраїль просто не хотів дратувати Росію, оскільки сторони мають тісні відносини в сфері розвідки. Зокрема, Ізраїль побоюється, що доступ України до прослуховування російських телефонів буде розглядатися Москвою як акт агресії проти її спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Холокост это сугубо еврейский праздник, геноцид, голодомор, убийства украинцев жыдов не ё#ут...
Вот в этом и дело…
біженців, які останнім часом наводнили Ізраїль, він ще зіштовхнеться з "асвабадітелямі" на власній землі.
І, потім, не кажіть, що українці вас не попереджали.
https://www.state.gov/the-united-states-adds-foreign-companies-to-entity-list-for-malicious-cyber-activities/
Их кацапстан постоянно пугает передачей ядерных и ракетных технологий арабам-отсюда и такие приколы
Или ты за то что простой российский народ ни в чем не виноват?
Не надо делать врагов на ровном месте,тут с одним разобраться нужно ,а не создавать кучу новых
Но ты всё таки считаешь что глубинный российский народ ни в чем не виноватый.
Народ, давайте не превращать Украину в страну, которая считает, что ей весь мир обязан. А то мы превратимся в нацию попрошаек и хабалок.
Але от, трясця, майже всі повально космополіти - працюють на заокеанських дядьок з пузатими паральосами долЯрів, а так щоб на Україну попрацювати, так чисто жидівський підхід - "а шо мі будєм с етага імєть?!"
-http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
і все мабуть стане ясно
Розробляв концепцію так званої «вищої соціології» («дегенералогії»), що являє собою інтерпретацію історії і соціології. Риторика Клімова на захист створеної ним концепції, на думку частини дослідників (радше консервативних), становить сплетіння ксенофобних побудов [1]. З іншого боку, Клімов неодноразово підкреслює, що він виступає в першу чергу за максимальну поінформаваність людей з певних питань. Також дослідник категорично проти будь-яких підкилимних ігрищ і кривавого терору, якими так рясніє історія ХХ століття. Книги Клімова мають досить велику популярність в Кацапстані та середовищі радянських емігрантів в США та НІмеччині..
https://news.israelinfo.co.il/
https://www.vesty.co.il/main/news
ДБР?
И у кого первого в смартфоне оно появилось бы?
Нафтали Беннет прокомментировал и слова Зеленского о Холокосте. Глава правительства отметил, что он не хотел бы строго судить президента страны, ведущей войну за свое существование, но в то же время считает неуместными проведенные Зеленским параллели между российской агрессией и массовым уничтожением евреев в годы Второй мировой войны. "Лично я уверен, что Катастрофу нельзя сравнивать ни с чем, - подчеркнул Беннет. - Систематическое, поставленное на поток уничтожение евреев - уникальное преступление, не имеющее аналогов в истории человечества".
Й вона від "таблойду" The Guardian - відомого в усьому світі як лівацькому співчуваючому багатьом терорістичним угрупуванням мас-медіа . Багато разів "спійманому за руку" за перекручування фактів .
Дуже прикро , що головний чинник який справедливо віявив в Україні вагнер-гейт , він же главред "Цензор-нета" так дав себе спіймати на гачок таблойду .
Не з"ясувавши навіть таку очевидну річ, що Ізраїль ніколи не передавав й не продавав нікому нові розробки в галузі ПЗ . Але можливо зараз можно було би зробити виключення якщо б в Україні не було Дермака й Деркача ,
Це навіть не звичайна зброя . Хоча й винищувачи , які б зараз багато б життів врятували в Маріуполі й Ченігові , але навіть сама дружня Польша не вирішила передати й навіть через посередників в Рамштайні . Бо це прямий ризик власної беспеки .
А тут з такими як Єрмак де гарантія , що шпигунське ПЗ не потрапить у руки Ірану чи Хізбалли . Якщо вони таке зіл"ють Ірану хто в Україні це засудить ? Це ж не Підаращкі й не Бульбафюреру .
А Ісус (вінже Єушуа ха-Ноцрі) так не любив свою матір й батька .
Так не любив апостола Петра (Шимона) , так не любив Марію Магдалину (Мір"ям мі-Мігдаль) ?!
А може усе дуже просто -- Ви просто щось читаєта , а мизк при цьому не включаєте ...
Загалом, коментарі свідчать, що ситуацією в інших регіонах в нас більшість не переймається. Підтримують Іран (який збив наш цивільний літак) і Палестину - союзників рф, які пишаються терором проти цивільного населення Ізраїлю (росію не нагадує?). Підтримують арабський світ, який, наскільки розумію, здебільшого в захваті від Путіна на рівні населення - бо він сильний лідер, що кидає виклик США, а їм такі імпонують (плюс антиамериканські настрої, як і в китайців).
Манє робята сказалі
Что очєнь давно
Онє бога распяли !"
Йой Володимир Семенович Висоцький ...
Ким були його друзі , його люба жінка , його учні ?!
Невже ж чукчі й французи ?!
Й до речі - розпяття на хресті є кара сутто римська . У іудеїв як й у мусульман --
закидують камінням .
На одного такого садиста приходиться 10 Вол. Хавкіних - тобто гуманістів й рятівників мілійонів .
Так само як й серед німців був Гітлер , а був й Швейцер ...
Щас набежавшие будут список "недружественных стран" составлять.
Уймитесь, израильские медики вот прямо сейчас наших героев лечат.
Ботве важна новость 2019 (!)года, что не дали шпионское ПО... Зная про агентов русни в ОП, я бы тоже хер дал его!
Мля, в Украине одни из лучше в мире программеров! Не уверен, что они такое ПО давно уже не создали...
у 1935 році фірма Сіменс зробила для Сталіна систему прослуховування, Секретність повна. телефони тільки в еліти, нач НКВД області ваіддавав наказ на прослушку нач.відділу ОТ і дівчата телдефоністки стенографували всі пяні,дружні базікання абонентів, а секрет був у тому, що записувались розмови навіть коли трубка лежала на клавішах. А всі записи надсилались Сталіну для ознайомлення. І всі групки та групировки йшли на гільотину. І ті хто знав, теж обовязково йшли. А дай у руки зеленим ? проти кого її використовували московські кроти.
от цікаво-на..уя зараз Україні цей Pegasus?
Apple подала до суду на ізраїльську компанію NSO Group, яка розробила скандальне шпигунське програмне забезпечення Pegasus. ІТ-корпорація вимагає заборонити розробнику доступ до пристроїв Apple, пише The Bell з посиланням на WSJ.
У позові Apple стверджується, що NSO Group здійснила «скоординовані зусилля в 2021 році, щоб атакувати клієнтів Apple, а також продукти та сервери Apple за допомогою небезпечного шкідливого та шпигунського ПЗ». Тепер компанія з Каліфорнії прагне заборонити NSO Group використовувати будь-які продукти Apple.
все параши так боятся
Оккупант, он и в Палестине оккупант!
Вони те ж нібито з цікавости питали :
-- а как ето ви, хахли, захватілі нашу древнюю Русь й нашу мать гарадофф рускіх горАд Кієв !
Вчіть історію , що не сідати у калюжу через власне невігластво !
Нафтали Беннет прокомментировал и слова Зеленского о Холокосте. Глава правительства отметил, что он не хотел бы строго судить президента страны, ведущей войну за свое существование, но в то же время считает неуместными проведенные Зеленским параллели между российской агрессией и массовым уничтожением евреев в годы Второй мировой войны. "Лично я уверен, что Катастрофу нельзя сравнивать ни с чем, - подчеркнул Беннет. - Систематическое, поставленное на поток уничтожение евреев - уникальное преступление, не имеющее аналогов в истории человечества".
А тутсі вбивали бхуту без усяких газів й навіть по-більшому без вогнепальної зброї -- мачетами .
Причому , так "досконало" , що перебільшили по швидкості умертвіння живих людей нацисткі газові камери . В них не було танків й літаків - тому їх зупинили "швидко" на "всього" одному міліоні вбитих . А нацисти вбили 6 млн. тільки євреїв .
Я ж сподіваюсь , що Україна переможе швидче , ніж ***** вдастся вбити навіть одну соту того , що вбили нацисти по їх "програмі остаточного вирішення ..."
Це дуже невдалий виступ був у Кнесеті . Бо требо було акцентувати увагу не на порівнянні злочинів остаточно ***** й Гітлера (бо не дай боже) , а на тому, що в 1939 році в перші дні війни Гитлер й його армія зкоїла злочинів на порядок меньше , ніж ***** всього за 2 тиждня . Ось це є правда . Правду требо казати , а не перебільшувати . Хоча б що на накликати на людство чергову війну з десятками міліонів тільки вбитими .
Й тим більше світ зволікає з рішучими кроками виключно військового характеру , тим більше буде вбитих !
Ось так питання зараз стоїть , а не в тому якому народу випаде в майбутньому таке "щастя" "годуватися майже 100 років" за рахунок втрати третини своєго складу .
Йой - не бажаю вам побувати в ранньому дитинстві 5-12 років в концтаборі смерті , що потім отримати так 10 тисяч євро за цей злочин компенсації .
До речі , Німетчина усім невійськовим в"язням концтаборів сплачувала ці 10 тисяч євро . Спочатку навіть меньше . Й це провина комуняк , що в радянськи часи ці компенсації не були реалізованні .
Крім того , по Версальському договору без усяки концтаборів у руйнації килимним бомбардуванням німців забов"язали сплачувати такі репарації , які Ізраїлю навіть й не марилися . Просто тупо -- як програвша сторона Першої Світової .
Так що , ствердження , мовляв хтось десь "годувався" носить явно неонацисткий відтінок .
Коли русня вщент програє Україні війну й буде трибуна за злочини . Й будуть репарації за цю війну , то я б би був дуже радий , якщо б вдалось довести провину Сраліна в Голодоморі й правоспадкоємця Сраліна - режим ***** змусили б платити й за цей геноцид йще додадкову порцію репарацій .
Чи це була б "годівниця" для українців -- я рахую такі терміни по відношенню до геноциду народу більше ніж блюзнірством , це півторюю : елементи неоцизму .