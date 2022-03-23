Ізраїль заблокував продаж шпигунського ПЗ Pegasus Україні, - The Guardian

Ізраїль заблокував продаж шпигунського програмного забезпечення Pegasus виробництва NSO Group для України. Рішення ухвалено через побоювання щодо можливого обурення Росії продажем хакерського інструменту регіональному противнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними The Guardian, нове розслідування дає зрозуміти, як відносини Ізраїлю з Росією підривали військові можливості України, що суперечить пріоритетам США.

Видання з посиланням на джерела пише, що з 2019 року українська влада просила Ізраїль дозволити продаж шпигунського ПЗ. Але всі прохання були відкинуті.

Програмне забезпечення Pegasus може бути використано для зламу будь-якого смартфона, перехоплення телефонних розмов, читання текстових повідомлень або перегляду фотографій користувача. Його також можна використовувати для віддаленого прослуховування.

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Один з високопоставлених представників української розвідки заявив The Guardian, що рішення Ізраїлю викликало "замішання" в української сторони. За його словами, у нього немає повної інформації про те, чому Києву відмовили в доступі до потужного шпигунського інструменту, але додав, що, на його думку, уряд США підтримав би зусилля України.

Близькі до цього питання джерела зазначають, що Ізраїль просто не хотів дратувати Росію, оскільки сторони мають тісні відносини в сфері розвідки. Зокрема, Ізраїль побоюється, що доступ України до прослуховування російських телефонів буде розглядатися Москвою як акт агресії проти її спецслужб.