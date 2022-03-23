Ми зробимо все, щоб гуманітарна допомога продовжувала постачатися в Чернігів, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада зробить все можливе, щоб доставити гуманітарну допомогу в Чернігів.

Про це він розповів під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання нами розглядалося, ми розуміємо, в який спосіб розв'язувати це питання. Ми зробимо все від нас можливе, щоб та гуманітарна допомога продовжувала постачатися в Чернігів", - наголосив Данілов.

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Як повідомлялось, у Чернігові загарбники розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові немає електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.