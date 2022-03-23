УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14337 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 639 1
Данілов (1191) Чернігів (584) гуманітарна допомога (729)

Ми зробимо все, щоб гуманітарна допомога продовжувала постачатися в Чернігів, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада зробить все можливе, щоб доставити гуманітарну допомогу в Чернігів.

Про це він розповів під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання нами розглядалося, ми розуміємо, в який спосіб розв'язувати це питання. Ми зробимо все від нас можливе, щоб та гуманітарна допомога продовжувала постачатися в Чернігів", - наголосив Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми сиділи у підвалі, коли до нас потрапила ракета. Жах, коли починає сипатися штукатурка, неможливо передати": вихователька реабілітаційного центру розповіла як рятувалася з 30 дітьми в Чернігові. ФОТО

Як повідомлялось, у Чернігові загарбники розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові немає електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вважаю, що ці питання внутрішньої логістики дуже важливі. Росіяни намагаються відрізати захоплені території. вони хочуть переробити захоплені території, щоб служити їм замість України. Я вважаю, що потрібна також будівельна війна. Україні потрібно відновлювати сполучення швидше, ніж росіяни можуть зруйнувати.
показати весь коментар
24.03.2022 07:12 Відповісти
 
 