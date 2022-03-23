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Крилату ракету окупантів збили на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині сбили крилату ракету російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті", - йдеться в повідомленні.
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