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Крилату ракету окупантів збили на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

На Харківщині сбили крилату ракету російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Ще одну крилату ракету РФ збили на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Чаще стали сбивать, уже радует, видимо, уже есть чем.
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23.03.2022 21:29
+23
Браво!
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23.03.2022 21:28
+20
Так тримати 👍🏼✊💪
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23.03.2022 21:30
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Браво!
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Чаще стали сбивать, уже радует, видимо, уже есть чем.
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23.03.2022 21:29 Відповісти
Гуманітарочка)))
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23.03.2022 21:33 Відповісти
Та й недобитки частіше почали запускати...
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23.03.2022 21:41 Відповісти
Чим, чим... рогатками!
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23.03.2022 21:42 Відповісти
там главное ее обнаружить в зоне действия ПВО,а сбить ее можна даже с зенитной артиллерии или пулемета,не говоря уж о пзрк (высота полета до 100 метров,и летит до 900 км в час)
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23.03.2022 21:46 Відповісти
Так тримати 👍🏼✊💪
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23.03.2022 21:30 Відповісти
Ракетопад настав.
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23.03.2022 21:54 Відповісти
Україна ставить світові рекорди по збиттю крилатих і балістичних ракет в бойових умовах, да і методи вражають, молодці хлопці.
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23.03.2022 22:19 Відповісти
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23.03.2022 23:20 Відповісти
З кожною збитою крилатою ракетою - жителі можуть бути спокійніші - а віра в армію різко збільшується!
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24.03.2022 01:38 Відповісти
 
 