Крилату ракету окупантів збили на Харківщині

На Харківщині сбили крилату ракету російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус одна крилата ракета на Харківщині. Зенітні ракетні підрозділи, як завжди, на висоті", - йдеться в повідомленні.

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