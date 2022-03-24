Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
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Президент Володимир Зеленський заявив, що окупантів все ще багато, за словами президента Росія шукає будь-яких покидьків, які готові воювати і вбивати українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей.
Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством.
Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень – університети, житлові квартали... Що завгодно! Російські війська не знають межі зла".
Будь ласка, зачекайте...
Два рази викладав. Викладаю третій. Не знаю точно, звідки виникло, але цей анекдот я вперше почув на Майдані 2004 року.
- Альо, це пан путін?
- да, кто со мной говорит?
- та то Дмитро з Прикарпаття. Ми тут з кумом за гальбою пива подумали і вирішили вам вОйну зголосити;
- а сколько вас?
- та я, кум, брат Мисько, ще пара хлопаків по сусідах...
- а вы знаете, что у меня армия 400 тыс?
- ого! нам потрібно поміркувати....
- ну вот и думайте;
- альо, це знову Дмитро. Ми тут розмислили і вирішили - не будемо вам вОйну зголошувати;
- что, испугались?
- та тут така справа.... Ми у горах живемо, землі мало, каміння всюди, цвинтар в селі невеличкий ...... де ж ми вас собак усіх закопаємо?
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
Колись ще такий непоганий бав:
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то луна 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Луна:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах луна 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?......................