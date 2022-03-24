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Зеленський - громадянам Росії: Розповідайте правду про війну, рятуйте своїх синів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Росії розповідати правду про війну їхньої держави проти України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"А зараз хочу сказати окремо громадянам РФ. Впевнений, що серед вас багато тих, кому політика вашої держави гидка, кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору. Від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в інтернеті. Пропагандисти, які оплачуються з ваших же податків. Які брешуть про війну, які роблять біднішими всіх громадян Росії. Щодня, все більше й більше. Хіба це не безглуздо. Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими. Щоб ізолювати вас від світу, щоб вас було легше контролювати. І просто простіше відправляти на війну помирати", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна ніколи не погрожувала безпеці РФ.

"Навіть зараз ми робимо все тільки для того, щоб повернути мир на свою землю. Не на вашу, на нашу землю, для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли в нас це вийде, це буде неодмінно, ви будете впевнені як мінімум в одному - ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю. Тому ви, громадяни Росії, також зацікавлені в мирі, рятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. Якщо можете залишити Росію, щоб не віддавати свої податки на війну, зробіть це", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський закликав 24 березня виходити на вулиці та вимагати припинення війни РФ проти України: "Світ має значення. Україна має значення". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Ага, щас! Да им пох... Нашёл к кому обращаться.
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24.03.2022 00:29
+4
С таким же успіхом Зеленський міг би звернутися до мух ,щоб вийшли проти навозу.
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24.03.2022 00:34
+4
Зверьё на войне бизнес делает не хилый. Отправил ублюдка -> получил похоронку -> порвали 3 баяна -> выплатил кредит. А каждый ублюдок в мечтах надеется на "высший пилотаж". Зашёл в дом украинского олигарха -> вернулся домой -> выплатил ипотеку -> поменял унитаз.
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24.03.2022 00:41
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Ага, щас! Да им пох... Нашёл к кому обращаться.
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24.03.2022 00:29 Відповісти
Здається в ОПі знову накосячили - забули зі списку парламентів, де Зе треба виступати з промовою, викреслити раску-федераску.
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24.03.2022 01:00 Відповісти
С таким же успіхом Зеленський міг би звернутися до мух ,щоб вийшли проти навозу.
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24.03.2022 00:34 Відповісти
Правильно делает...сейчас каждое лыко в строку.

Свежий перехват *********.

https://twitter.com/i/status/1506755236710563850
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24.03.2022 00:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1506755733781626883
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24.03.2022 00:39 Відповісти
Згоден.
До нас прийшла біда. А тоді кожен українець робить заради її подолання все, на що здатен.
В нього найкраще виходить це.
Та й добре.
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24.03.2022 00:59 Відповісти
Их восемь лет кормили ненавистью к Украине. Кто понял - тот понял давно. А остальным насрать.
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24.03.2022 00:38 Відповісти
Зверьё на войне бизнес делает не хилый. Отправил ублюдка -> получил похоронку -> порвали 3 баяна -> выплатил кредит. А каждый ублюдок в мечтах надеется на "высший пилотаж". Зашёл в дом украинского олигарха -> вернулся домой -> выплатил ипотеку -> поменял унитаз.
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24.03.2022 00:41 Відповісти
Да кацапам насрать на своих сынов. Лучше бы ты вместо херней заниматься и биться головой о стену пытаясь достучаться до кацапских ватников, ето время потратил на поиски оружия для украинцев. А мы уже кацапов сами убедим сюда не соваться
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24.03.2022 00:43 Відповісти
Неужели есть еще те, кто не понял, что мацкалям срать на своих синів?
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24.03.2022 00:58 Відповісти
Яких синів, дурню, виродків!
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24.03.2022 01:27 Відповісти
зеленский, хватит гнусавым голосом обращаться к кацапским проституткам и алкоголикам... лучше обращайся к народу Украины и благодари его за то, что он мочит кацапов... просто это уже стало какой-то болезнью - видосики с нытьем к кацапам - астанавитись-астанавитись... война закончится и вспомнят все - от названия улицы до шашлыка...
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24.03.2022 05:17 Відповісти
Просто клоун настільки звик працювати на кацапський ринок, що не може зупинитися навіть у статусі президента...
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24.03.2022 10:42 Відповісти
 
 