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Ворог активізував повітряну розвідку на Поліському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дій противника на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва".

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Автор: Роман Свиридович
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24.03.2022 01:07 Відповісти
 
 