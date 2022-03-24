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У Чернігові вводять обмеження на воду - 10 л на людину, - "Чернігівводоканал"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

Відсьогодні в оточеному російськими окупантами Чернігові вводяться обмеження на воду.

Про це повідомляє "Чернігівводоканал" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"КП ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ та комунальні підприємства Чернігова продовжують здійснювати підвезення питної води по всіх районах міста. На жаль, кількість ємностей для підвезення питної води обмежена. Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24.03.2022 вводиться обмеження при роздачі питної води. Вода буде розливатися в обсязі 10 л на одну особу. Це вимушена міра соціального захисту населення. Просимо з розумінням ставитися до цього тимчасового обмеження. Нагадуємо, що розлив води в ПЕТ пляшки обсягом 1; 1,5; 2 літри НЕ ПРОВОДИТЬСЯ! Найкраща тара для отримання води - відра", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+13
Скільки біди принесла людству русня.
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24.03.2022 09:07
+7
Єдине, чого не принесла кацапня людству, то це жодної користі.
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24.03.2022 09:23
+2
ЯКЩО ДОСТАВИТИ У ЧЕРНІГІВ МАСОВО ХІМЗАСОБИ ОБЕЗЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, А ВОНИ Є У ВІЙСЬКОВИХ, ПРИНАЙМНІ У НАТОВСЬКИХ АРМІЯХ, ТО МОЖНА ЧАСТКОВО ЗАКРИВАТИ ПОТРЕБИ ВОДОЮ З ДЕСНИ.
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24.03.2022 09:53
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Скільки біди принесла людству русня.
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24.03.2022 09:07 Відповісти
Єдине, чого не принесла кацапня людству, то це жодної користі.
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24.03.2022 09:23 Відповісти
Если срезать узкое горлышко - то можно и в 2-литровую.
Конечно, с крана цистерны набирается быстрее всего в ведро.
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24.03.2022 09:08 Відповісти
Існують зручні пластикові ємності по 6л з ручкою і широким горлом. Дивне рішення, чому не можна їх використовувати. Звичайно, у відра зручно наливати з крана машини-водовоза. Проте це відро це треба донести до дому і не розхлюпати, бо у місті після ракетно-бомбових ударів асфальт явно не рівний і підметений
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24.03.2022 09:10 Відповісти
отпиваешь литр и несёшь спокойно
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24.03.2022 23:58 Відповісти
Потом будет по 10 касапов в хозяйстве..
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24.03.2022 09:16 Відповісти
"Існують зручні пластикові ємності" - ещё человечество водопровод придумало, да? Особенно в окруженном городе....
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24.03.2022 09:18 Відповісти
ЯКЩО ДОСТАВИТИ У ЧЕРНІГІВ МАСОВО ХІМЗАСОБИ ОБЕЗЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, А ВОНИ Є У ВІЙСЬКОВИХ, ПРИНАЙМНІ У НАТОВСЬКИХ АРМІЯХ, ТО МОЖНА ЧАСТКОВО ЗАКРИВАТИ ПОТРЕБИ ВОДОЮ З ДЕСНИ.
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24.03.2022 09:53 Відповісти
https://youtu.be/GF9yYGwPcNw
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24.03.2022 10:18 Відповісти
 
 