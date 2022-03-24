У Чернігові вводять обмеження на воду - 10 л на людину, - "Чернігівводоканал"

Відсьогодні в оточеному російськими окупантами Чернігові вводяться обмеження на воду.

Про це повідомляє "Чернігівводоканал" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"КП ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ та комунальні підприємства Чернігова продовжують здійснювати підвезення питної води по всіх районах міста. На жаль, кількість ємностей для підвезення питної води обмежена. Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24.03.2022 вводиться обмеження при роздачі питної води. Вода буде розливатися в обсязі 10 л на одну особу. Це вимушена міра соціального захисту населення. Просимо з розумінням ставитися до цього тимчасового обмеження. Нагадуємо, що розлив води в ПЕТ пляшки обсягом 1; 1,5; 2 літри НЕ ПРОВОДИТЬСЯ! Найкраща тара для отримання води - відра", - йдеться в повідомленні.

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