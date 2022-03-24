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На Луганщині сьогодні вдалося евакуювати понад 250 людей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

24 березня з Рубіжного та Кремінної евакуювали 259 жителів, одного важкопораненого перевезено до лікарні в Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть за відсутності "режиму тиші" ми вивозимо людей в безпечні регіони України. В деякі міста Луганщини дістатися сьогодні вкрай небезпечно. Але звідки є можливість, забираємо людей автобусами та доставляємо до поїздів", - написав Гайдай у Telegram.

Так, за його словами, із Рубіжного 24 березня евакуйовані ще 150 жителів, яким, як і багатьом іншим містянам, вже немає де жити.

"У місті внаслідок російських обстрілів велика кількість непридатних для проживання будинків, майже повсюди відсутні світло, газ та вода. Однак, вже трохи більше ніж за добу у цих людей все зміниться на краще – у Львові, або іншому місті. На них вже там чекають", - зазначив Гайдай, додавши, що ще 109 осіб евакуювали з Кремінної.

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Автор: Ірина Дашківська
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Своєчасна евакуація мирного населення це прямий обов'язок влади який вона погано виконує і приклад це Маріуполь - півмільйонне місто в якому зараз Ад а влада безпомічна. Хто за це буде відповідати? Розводити руками - це не відповідь. Жінкам і дітям, старим і інвалідам не місце під обстрілами і в кільці ворога. Визволяйте людей негайно!
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24.03.2022 13:11 Відповісти
 
 