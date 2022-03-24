На Луганщині сьогодні вдалося евакуювати понад 250 людей, - ОВА

24 березня з Рубіжного та Кремінної евакуювали 259 жителів, одного важкопораненого перевезено до лікарні в Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть за відсутності "режиму тиші" ми вивозимо людей в безпечні регіони України. В деякі міста Луганщини дістатися сьогодні вкрай небезпечно. Але звідки є можливість, забираємо людей автобусами та доставляємо до поїздів", - написав Гайдай у Telegram.

Так, за його словами, із Рубіжного 24 березня евакуйовані ще 150 жителів, яким, як і багатьом іншим містянам, вже немає де жити.

"У місті внаслідок російських обстрілів велика кількість непридатних для проживання будинків, майже повсюди відсутні світло, газ та вода. Однак, вже трохи більше ніж за добу у цих людей все зміниться на краще – у Львові, або іншому місті. На них вже там чекають", - зазначив Гайдай, додавши, що ще 109 осіб евакуювали з Кремінної.

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