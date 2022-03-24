Польща заблокувала банківські рахунки російського посольства

Польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства РФ. Причина - фінансування тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН з посиланням на пряму мову російського посла Сергія Андрєєва.

"Я порушив питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - заявив Андрєєв.

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