Польща заблокувала банківські рахунки російського посольства
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Польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства РФ. Причина - фінансування тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН з посиланням на пряму мову російського посла Сергія Андрєєва.
"Я порушив питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - заявив Андрєєв.
Топ коментарі
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+10 rom tr
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показати весь коментар24.03.2022 14:20
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Хоча на мій особистий погляд питання нації, держави та патріотизму - це вже пережиток минулого, і разом з релігією є причиною усіх конфліктів на цій планеті.
Всё верно, курс в форватере руского корабля