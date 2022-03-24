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Польща заблокувала банківські рахунки російського посольства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

посольство,рф

Польська влада заблокувала рахунки в банках, які мають відношення до посольства РФ. Причина - фінансування тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН з посиланням на пряму мову російського посла Сергія Андрєєва.

"Я порушив питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - заявив Андрєєв.

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Топ коментарі
+14
5 балів!
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24.03.2022 14:16
+10
оце поляки дрючать москалів!!! а все через відкриті погрози на які насмілилась - москальня!! Польща - цеж не безгребетне НАТО )))
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24.03.2022 14:57
+8
Іноді таке відчуття, що рашка напала на Польщу, а не на Україну...
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24.03.2022 14:20
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5 балів!
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24.03.2022 14:16 Відповісти
оце поляки дрючать москалів!!! а все через відкриті погрози на які насмілилась - москальня!! Польща - цеж не безгребетне НАТО )))
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24.03.2022 14:57 Відповісти
Іноді таке відчуття, що рашка напала на Польщу, а не на Україну...
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24.03.2022 14:20 Відповісти
Інколи в мене є бажаня створеня конфедерації з Польшею. Чи щось на кшталт такого.
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24.03.2022 14:25 Відповісти
Взагалі то, вступивши в ЄС, ми будемо у конфедерації і з Польщею у тому числі.
Хоча на мій особистий погляд питання нації, держави та патріотизму - це вже пережиток минулого, і разом з релігією є причиною усіх конфліктів на цій планеті.
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24.03.2022 16:24 Відповісти
де вони тепер харчуваться будуть ?
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24.03.2022 14:20 Відповісти
Шоб не уехали никуда)) хитро
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24.03.2022 14:24 Відповісти
і так треба робити у кожній країні світу
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24.03.2022 14:29 Відповісти
яєць немає майже нівкого - є 3 норм країни які не бояться не просто говорити двяти -Польща Велика Британія і Турція
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24.03.2022 14:59 Відповісти
Разве кто-то иначе думает?
Всё верно, курс в форватере руского корабля
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24.03.2022 15:20 Відповісти
РФ - страна террорист! Все правильно, полякам респект!
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24.03.2022 16:16 Відповісти
 
 