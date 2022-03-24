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На Харківщині російські окупанти викрали двох дітей та шантажували батька

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

викрадення

На частині Харківщини, яку зайняли окупаційні війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ

"В Україні рашисти організовують викрадення дітей. За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Держприкордонслужби, посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися…

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"Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє російська федерація, співмірні зі злочинами Гітлера", - підкреслюють у Держприкордонслужбі.
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24.03.2022 20:14 Відповісти
Мразота мокшанська. Нелюдь довбана.
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24.03.2022 20:22 Відповісти
Хорошо прочитал - особи які згодились працювати на загарбників- это кацапов не оправдывает но детей забрали ублюдки работающие на кацапов что как по мне ещё ублюдочней , таких вешали всегда
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24.03.2022 20:34 Відповісти
Мразотні підoри перейшли на новий рівень. Раніше просто викрадали людей і кричали: "хахли, нясітє водку і жратву- будям мєнять"
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24.03.2022 20:23 Відповісти
и эту падаль ещё в плен берут?!кончать на месте!
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24.03.2022 20:24 Відповісти
Генетические отбросы. Только уничтожать этих ничтожеств!
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24.03.2022 20:34 Відповісти
А шо з гумконвоем, который поехал в Волчанск и пропал(5 водителей и 1 врач)?
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24.03.2022 23:52 Відповісти
 
 