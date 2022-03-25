Спільнота "Кіберпан Україна" закликає давати відсіч окупантам у кіберпросторі
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Зараз, коли Україна вистояла у класичній війні й переходить у контрнаступ, кіберпростір знову перетворюється в активне поле бою.
Про це повідомляє спільнота "Кіберпан Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вже контратакує ворога, але для прискорення нашої перемоги та безпечного відродження нашої країни потрібна ваша допомога!
У той час, коли традиційна зброя вбиває помітно та гучно, у цифровому просторі деструкція відбувається тихо, проте, має не менш нищівні наслідки та великі масштаби. Перш за все для мирних українців. І зараз, коли Україна вистояла у класичній війні й переходить у контрнаступ, кіберпростір знову перетворюється в активне поле бою. Дамо відсіч разом кібер ордам Російської Федерації та її посіпакам!" - йдеться в повідомленні.
Кібервійна cпрямована передусім на дестабілізацію комп'ютерних систем і доступу до цифрових мереж державних установ, фінансових та ділових центрів і створення безладу та хаосу, заподіяння шкоди військовій, технологічній, економічній, політичній та інформаційній безпеці держави.
"Кіберпан Україна" - це спільнота небайдужих громадян та окремих фахівців-службовців ЗСУ, яка ставить собі за мету поступову та методичну роботу, спрямовану на підтримку, зміцнення та нарощування ресурсу українських кібервійськ цільового призначення
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