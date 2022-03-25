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Спільнота "Кіберпан Україна" закликає давати відсіч окупантам у кіберпросторі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кібербезпека

Зараз, коли Україна вистояла у класичній війні й переходить у контрнаступ, кіберпростір знову перетворюється в активне поле бою.

Про це повідомляє спільнота "Кіберпан Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"​Україна вже контратакує ворога, але для прискорення нашої перемоги та безпечного відродження нашої країни потрібна ваша допомога!

У той час, коли традиційна зброя вбиває помітно та гучно, у цифровому просторі деструкція відбувається тихо, проте, має не менш нищівні наслідки та великі масштаби. Перш за все для мирних українців. І зараз, коли Україна вистояла у класичній війні й переходить у контрнаступ, кіберпростір знову перетворюється в активне поле бою. Дамо відсіч разом кібер ордам Російської Федерації та її посіпакам!" - йдеться в повідомленні.

Кібервійна cпрямована передусім на дестабілізацію комп'ютерних систем і доступу до цифрових мереж державних установ, фінансових та ділових центрів і створення безладу та хаосу, заподіяння шкоди військовій, технологічній, економічній, політичній та інформаційній безпеці держави.

"Кіберпан Україна" - це спільнота небайдужих громадян та окремих фахівців-службовців ЗСУ, яка ставить собі за мету поступову та методичну роботу, спрямовану на підтримку, зміцнення та нарощування ресурсу українських кібервійськ цільового призначення

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Автор: Богдан Гуньковський
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Даю наводку - киевский старый чат bizarre.kiev.ua ватное модерирование, пристанище ваты и русни, там куча ай-пи колоборантов
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25.03.2022 01:15 Відповісти
Проблема в тому, що українського кіберпростору ніколи не було, він завжди був частиною руцкоязичного.
Але є гарна нагода розірвати ганебні зв'язки
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25.03.2022 10:05 Відповісти
ага, вылезти из этого чертового стереотипного ЭСЭНГЭшного рыгиона
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25.03.2022 10:34 Відповісти
Украиноязычного киберспорта не когда не было?? Или о чём речь. Звучит как бред
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25.03.2022 11:09 Відповісти
Скопіюй мій текст у гуглтранслейт, переклади на свой язик, і дізнаєшся а чьом реч
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25.03.2022 12:18 Відповісти
 
 