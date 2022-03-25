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Проти колишнього мера Ізюма Божкова почали розслідування за зраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

божков

Олександр Божков, член "Партії регіонів" та колишній мер Ізюма, а також двоє чинних депутатів міськради та експрацівник поліції, перейшли на біг ворога та почали допомагати окупаційним військам.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

Також в ДБР зазначили, що зрадники тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. І закликають до співпраці з загарбниками місцевих мешканців.

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Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Опять рыги опять опожоповцы. Сколько можно этих тварей терпеть.
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25.03.2022 17:51
+16
Кто бы сомневался. Пусть готовит мыло и веревку. До ростова не успеет добежать.
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25.03.2022 17:51
+16
а этих типов , можно по законам военного времени ?
лично я за
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25.03.2022 17:52
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Опять рыги опять опожоповцы. Сколько можно этих тварей терпеть.
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25.03.2022 17:51 Відповісти
Кто бы сомневался. Пусть готовит мыло и веревку. До ростова не успеет добежать.
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25.03.2022 17:51 Відповісти
штепа и еще с 10 таких тварей нормально себя чувствую в не оккупированных городах Украины не куда не спешат и держат авкафреши уже на готове и.....
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25.03.2022 19:13 Відповісти
а этих типов , можно по законам военного времени ?
лично я за
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25.03.2022 17:52 Відповісти
ну в изюме же наверное есть парочка адекватных граждан.чего нам им подсказывать?
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25.03.2022 17:54 Відповісти
тобто раньше слуги в рыгле бачылы союзников...
ой,а шо такое?
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25.03.2022 17:53 Відповісти
Бойко , Шуірич, Новинський - ці люди відкрито чекали, готувалися зустрічати руських в Україні, передавали данні , створювали образ ворога з ЗСУ
І де вони !?
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25.03.2022 17:53 Відповісти
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25.03.2022 17:56 Відповісти
Нахера было в военное время держать ОПЗЖ у власти? Надо было назначить военные комендатуры единственной властью в городе!
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25.03.2022 18:33 Відповісти
так ведь хитрожопая зажопня залезет без мыла в задницу даже руководству военной комендатуры. ОПЗЖ вообще должна быть ликвидирована как представители оккупанта и предатели Украины . .
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Переименуются в правый фланг левой оппозиции к правой оппозиции. Как друзья вы не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
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26.03.2022 00:52 Відповісти
и кто таких назначает на такие должности ? Ведь и дураку понятно что он далеко не народный избранник .
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25.03.2022 18:49 Відповісти
питання до народу-чому пришов порох (для чого тоді був потрібен Майдан) і чому Україною володіють та керують 7-8 скотоолігархічних клана ? і де ці уйобки розчинились у тяжку годину???? без зміні соціального строю нічого в Україні на краче не зміниться,на жаль...
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25.03.2022 19:32 Відповісти
 
 