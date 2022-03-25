Проти колишнього мера Ізюма Божкова почали розслідування за зраду
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Олександр Божков, член "Партії регіонів" та колишній мер Ізюма, а також двоє чинних депутатів міськради та експрацівник поліції, перейшли на біг ворога та почали допомагати окупаційним військам.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.
Також в ДБР зазначили, що зрадники тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. І закликають до співпраці з загарбниками місцевих мешканців.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Будь ласка, зачекайте...
лично я за
ой,а шо такое?
І де вони !?