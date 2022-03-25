У Тростянці окупанти обстріляли лікарню з танка, - мер Бова

Загарбники стріляли по хірургічному й пологовому відділеннях.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Якою твариною треба бути, щоб з танків розстріляти будівлю Тростянецької лікарні: хірургічне та пологове відділення. Щоб ви здохли всі, падли російські! Україна все одно переможе!" - написав він.

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