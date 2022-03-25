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У Тростянці окупанти обстріляли лікарню з танка, - мер Бова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,ворог,враг

Загарбники стріляли по хірургічному й пологовому відділеннях.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Якою твариною треба бути, щоб з танків розстріляти будівлю Тростянецької лікарні: хірургічне та пологове відділення. Щоб ви здохли всі, падли російські! Україна все одно переможе!" - написав він.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Потім ці мразі будуть виправдовуватись тим, що "нам пріказалі". Потвори їбані! Біосміття заліссянське! Вашим вчинкам немає виправдання, шакали - ви, їбані! Всі до одного горітимите у пеклі! Сподіваюсь, що потрапити у полон вам не пощастить і ЗСУ роз'їбуть вас на фарш раніше.
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25.03.2022 19:26
+3
где птрк N-Law? почему молчит?
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25.03.2022 19:22
+1
Арту с байрактарами и проутюжить под чистую.
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25.03.2022 19:23
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где птрк N-Law? почему молчит?
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Арту с байрактарами и проутюжить под чистую.
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25.03.2022 19:23 Відповісти
Потім ці мразі будуть виправдовуватись тим, що "нам пріказалі". Потвори їбані! Біосміття заліссянське! Вашим вчинкам немає виправдання, шакали - ви, їбані! Всі до одного горітимите у пеклі! Сподіваюсь, що потрапити у полон вам не пощастить і ЗСУ роз'їбуть вас на фарш раніше.
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25.03.2022 19:26 Відповісти
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25.03.2022 19:28 Відповісти
знав що в нас дороги не дуже,але тут прям шок-контент))))
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25.03.2022 20:04 Відповісти
поиск львовского метро
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25.03.2022 20:08 Відповісти
блет,я ще одеське не знайшов,а вони вже львівське шукають)))
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25.03.2022 21:49 Відповісти
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25.03.2022 22:15 Відповісти
где можно было столько мразей собрать сразу или там все повально такие и выбора нет...
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25.03.2022 19:32 Відповісти
Ніеого,повторюю ,Нікого в полон небрати.
Нелюди прицшли всіх і все знищувати. Їх існування, занадто.
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25.03.2022 19:46 Відповісти
 
 