У Тростянці окупанти обстріляли лікарню з танка, - мер Бова
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Загарбники стріляли по хірургічному й пологовому відділеннях.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.
"Якою твариною треба бути, щоб з танків розстріляти будівлю Тростянецької лікарні: хірургічне та пологове відділення. Щоб ви здохли всі, падли російські! Україна все одно переможе!" - написав він.
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+8 Александр Карин
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+3 игорь соляник
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+1 stels400
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