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Упродовж місяця поліція знешкодила близько сотні ДРГ, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

диверсант

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України правоохоронці затримали близько сотні ДРГ.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в МВС відзначають активність диверсійно-розвідувальних груп.

"Тільки органи Національної поліції за місяць цієї війни знешкодили близько сотні диверсійно-розвідувальних груп загальною кількістю понад 500 осіб", - сказав Єнін.

Зокрема, правоохоронці сьогодні на території Подільського району Києва затримали чотирьох диверсантів, які фотографували блокпости та інші військові об’єкти і передавали цю інформацію російським спецслужбам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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всего сотню,бо попов гундяевских стороной обходите..
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25.03.2022 19:54 Відповісти
Microsoft отключила почту Mail.ru от своих серверов.Microsoft отключила почту Mail.ru от своих серверов и лишила пользователей возможности просматривать вложения из писем. Об этом сообщило российское издание «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании
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25.03.2022 19:56 Відповісти
Ніяких затриманих та полонених! Отримати від них необхідну інформацію та нах до кобзона, щоб кожен кацап та про-російський ******** знав що тут на нього чекає смерть
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25.03.2022 19:57 Відповісти
блин. я лоханулся. 23 февраля встретил двоих. спрашивали где новая почта. спросил откуда они. переглянулись. мы с днепра. а я с никополя. молчок. точно эти. а я лох.
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25.03.2022 19:59 Відповісти
і скільки ще такого путін-югенду по вулицях тиняється ?
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25.03.2022 20:04 Відповісти
Попи москпархату є агентами мОскви.Виявлених диверсантів треба вішати на майданах.
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25.03.2022 20:06 Відповісти
Каждую суку убить и кремировать...
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25.03.2022 20:08 Відповісти
 
 