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Озброєння України – це найкоротша дорога до миру, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На думку Петра Порошенка найкоротшою дорогою до миру є озброєння України з боку партнерів і союзників.

Про це він заявив в ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее Время, який є медіапроектом Радіо "Свобода" та "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Отже постачання озброєння Україні і є найкоротша дорога до миру", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.

"Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України", – вважає лідер "ЄС".

"Позиція друга – це закрите небо, не обов`язково натівськими ракетами. У нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили більше 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців", – зауважив Порошенко.

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"Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо", – переконаний політик.

"Для нас є мотивація величезна, бо ми б’ємося за свою землю, за свій народ, за свої родини, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони собі навіть відповісти не можуть. Вони не мають мотивації – і тому програють", – наголосив Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
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25.03.2022 21:55
+33
Влучно сказано.
Не треба більше нічого вигадувати.
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25.03.2022 21:52
+26
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко.
Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
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25.03.2022 21:56
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Влучно сказано.
Не треба більше нічого вигадувати.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
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25.03.2022 21:52 Відповісти
У цю дурість може повірити лише тупий москаль
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Розумно.
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25.03.2022 21:53 Відповісти
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25.03.2022 21:55 Відповісти
Я не твой фанат Алексеич но тут ты прав на все 100.
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25.03.2022 21:55 Відповісти
Прописна істина - це те, що в тебе в голові насрано.
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25.03.2022 22:01 Відповісти
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25.03.2022 21:57 Відповісти
О, ше одна мумія з 2019 вилізла.
Ще повтори, шо війна йшла була йому вигідна.
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25.03.2022 22:00 Відповісти
Падлоляк
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25.03.2022 22:05 Відповісти
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко.
Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
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25.03.2022 21:56 Відповісти
коротко і ясно.І контекст не "поламаний".
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25.03.2022 21:56 Відповісти
Вирваний.
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25.03.2022 22:23 Відповісти
Ти шось хотіло ляпнути тупе гімно?
Завдяки мінським 'договлрнякам', ти 8 років спокійно перділо в диван, поки твоя ********* не застрягла в розкраданнях настільки, що ***** вирішило напасти.
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25.03.2022 21:59 Відповісти
Втратив бо пішов гнати на найвеличнішого,спонукаючи до швидкої здачі.
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25.03.2022 22:26 Відповісти
Зате Каламойша вереувся і отримав мільярдні компенсації.
Даун, до сраки медведчук, коли при Пороху армію розбудували і економіка працювала, а при твоєму Зе всі держ.підприжмства стали різко збитковими, а армія зупинилась в розвитку.
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25.03.2022 22:27 Відповісти
Слимаче, а як тебе нарікали до 25.03.2022?
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25.03.2022 22:04 Відповісти
Ти диви, і НАТО не обісрав і реальні пропозиції висунув.
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25.03.2022 21:57 Відповісти
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25.03.2022 22:09 Відповісти
В тебе методичка застаріла, ти ще про Рошен щось ляпни, щур рязанський
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25.03.2022 22:11 Відповісти
неписди(с)

МЗЧ мразь и подонок. разминировал путь из крыма, уничтожил перспективы Нептуна!
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25.03.2022 22:18 Відповісти
Потому,что вы смотрели рашатв,далекие от реальности.
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Кацапня, ти шо тут забула?
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25.03.2022 22:31 Відповісти
І головне не тільки для оборони,а щось більш дієве.
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25.03.2022 22:31 Відповісти
Яке воно вумне, тільки ж чого відмовилося від канадських F-18.

Канада предложила нескольких десятков истребителей F-18, но Украина отказалась
https://hvylya.net/news/exclusive/kanada-predlozhila-neskolkih-desyatkov-istrebiteley-f-18-no-ukraina-otkazalas.html
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Он умный,поэтому и отказался.Поинтересуйся сроками подготовки пилотов и обслуживающего персонала,не говоря уже за стоимость эксплуатации.
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25.03.2022 22:46 Відповісти
З 2014 року був час щоб підготувати пілотів, і зараз би наші пілоти літали не на радяньському мотлоху, а на ******** машинах і стояли як жебраки з простягнутою рукою, випрошуючи у Польші і США старі радяньскі літаки.
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25.03.2022 22:53 Відповісти
"Хочешь мира - готовься к войне", а тут по сути "хочешь мира - победи в войне", а для победы нужно больше оружия, хорошего и разного.
Всё правильно.
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25.03.2022 23:26 Відповісти
Петре Олексійовичу - Вам подяка і респект за свіжі і надзвичайно потрібні думки для нашоі краіни 👍🏼✊💪🙁
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26.03.2022 00:27 Відповісти
Ну, і ще один пункт, без якого, як вважає нинішня українська влада - особиста зустріч ж путєним.
Якщо діючий през хоче ризикнути, то можна скинути його з безпілотника прямо на уральський бункер.
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26.03.2022 09:18 Відповісти
 
 