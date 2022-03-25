Озброєння України – це найкоротша дорога до миру, - Порошенко
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На думку Петра Порошенка найкоротшою дорогою до миру є озброєння України з боку партнерів і союзників.
Про це він заявив в ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее Время, який є медіапроектом Радіо "Свобода" та "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Отже постачання озброєння Україні і є найкоротша дорога до миру", – зазначив Порошенко.
Він підкреслив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.
"Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України", – вважає лідер "ЄС".
"Позиція друга – це закрите небо, не обов`язково натівськими ракетами. У нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили більше 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців", – зауважив Порошенко.
"Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо", – переконаний політик.
"Для нас є мотивація величезна, бо ми б’ємося за свою землю, за свій народ, за свої родини, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони собі навіть відповісти не можуть. Вони не мають мотивації – і тому програють", – наголосив Порошенко.
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Не треба більше нічого вигадувати.
Ще повтори, шо війна йшла була йому вигідна.
Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
Завдяки мінським 'договлрнякам', ти 8 років спокійно перділо в диван, поки твоя ********* не застрягла в розкраданнях настільки, що ***** вирішило напасти.
Даун, до сраки медведчук, коли при Пороху армію розбудували і економіка працювала, а при твоєму Зе всі держ.підприжмства стали різко збитковими, а армія зупинилась в розвитку.
МЗЧ мразь и подонок. разминировал путь из крыма, уничтожил перспективы Нептуна!
Канада предложила нескольких десятков истребителей F-18, но Украина отказалась
https://hvylya.net/news/exclusive/kanada-predlozhila-neskolkih-desyatkov-istrebiteley-f-18-no-ukraina-otkazalas.html
Всё правильно.
Якщо діючий през хоче ризикнути, то можна скинути його з безпілотника прямо на уральський бункер.