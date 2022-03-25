УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15436 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 545 5
війна (56581) поховання (161) Маріуполь (2821) ООН (2765) Богнер Матільда (18)

В ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Спостерігачі ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава Моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер зазначила, що одна з таких "братських могил" містила близько 200 тіл.

За її словами, деякі докази отримали із супутникових знімків, однак вона не уточнила, йдеться про цивільні поховання чи військові.

Також читайте: В Бучі поховали 67 цивільних громадян, які загинули від рук російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на фотографиях млять не видно!? Слепые как обсе?
показати весь коментар
25.03.2022 23:55 Відповісти
Так хай приедет вблизи посмотрит...
показати весь коментар
25.03.2022 23:57 Відповісти
За каждого и каждую по полной ответят, кровью своей умоются, долбанные путя-проводы!
показати весь коментар
26.03.2022 00:03 Відповісти
Не турбуйте "поважне" чиновництво.
показати весь коментар
26.03.2022 00:12 Відповісти
скорость поражает... как в анекдоте про зайца, который пришел фамилию менять... его спросили - а как ваша фамилия.... тот говорит - Быстрый... - хорошая фамилия... а на какую хотите поменять? - на Вжик...
показати весь коментар
26.03.2022 05:44 Відповісти
 
 