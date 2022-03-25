7 545 5
В ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спостерігачі ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Глава Моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер зазначила, що одна з таких "братських могил" містила близько 200 тіл.
За її словами, деякі докази отримали із супутникових знімків, однак вона не уточнила, йдеться про цивільні поховання чи військові.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Diogen Gdl
показати весь коментар25.03.2022 23:55 Відповісти Мені подобається 4
дератизатор
показати весь коментар25.03.2022 23:57 Відповісти Мені подобається 0
Конотопець Виталий
показати весь коментар26.03.2022 00:03 Відповісти Мені подобається 2
Палєо Мустьє
показати весь коментар26.03.2022 00:12 Відповісти Мені подобається 0
Joshua Merlin
показати весь коментар26.03.2022 05:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...