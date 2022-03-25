В ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі

Спостерігачі ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава Моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер зазначила, що одна з таких "братських могил" містила близько 200 тіл.

За її словами, деякі докази отримали із супутникових знімків, однак вона не уточнила, йдеться про цивільні поховання чи військові.

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