Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону, - Генштаб ЗСУ
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни перекидають до кордону додаткові артилерійські підрозділи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.
Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)".
Топ коментарі
+16 Ибраима Мугабе
показати весь коментар26.03.2022 01:00
+9 bezmegh
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+9 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар26.03.2022 01:04
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Будь ласка, зачекайте...
Але на жаль, за це все не можна говорити відкрито, тому що може бути зірвано поставку.
Нехай буде сюрпрайз.