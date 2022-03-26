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Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни перекидають до кордону додаткові артилерійські підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.

Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Починаєть найгірша частина війни, стояння і артдуелі. Добре що нам дронів-камікадзе підкинули, сильно пригодяться.
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26.03.2022 01:00
+9
Кацапи налаштовані на прискорене знищення. Допоможемо
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26.03.2022 01:01
+9
Хто не зрозумiв, для чого перемовин? Альо, Пололяк, ти ще не зрозуммiв, або вбьють нас, або ми, третього з скаженою собакою не дано.
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26.03.2022 01:04
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Починаєть найгірша частина війни, стояння і артдуелі. Добре що нам дронів-камікадзе підкинули, сильно пригодяться.
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26.03.2022 01:00 Відповісти
Схоже на ' наш послєдній і решітєльний'
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26.03.2022 01:02 Відповісти
Будемо надіятись що колони порадять ще на підході, якщо вони стануть на місці і пристріляються то це переросте в затяжний конфлікт.
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26.03.2022 01:04 Відповісти
До "последнего" ещё далеко. Война только началась. И началась не по сценарию рашистов. Поэтому они начинают подтягивать в Украину всё что у них есть.
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26.03.2022 08:40 Відповісти
Щоб Ердоган пошвидше Байрактари підкинув - саме те, що потрібно проти цього.
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26.03.2022 03:21 Відповісти
Кацапи налаштовані на прискорене знищення. Допоможемо
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26.03.2022 01:01 Відповісти
Хто не зрозумiв, для чого перемовин? Альо, Пололяк, ти ще не зрозуммiв, або вбьють нас, або ми, третього з скаженою собакою не дано.
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26.03.2022 01:04 Відповісти
Критикуешь? Предлагай
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26.03.2022 02:20 Відповісти
Не вести перемовин, доки не спасуть вiд голодомору Мариуполь. Военний злочин, массовые вбивство цивiльних та перемовини це несумiсне.
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26.03.2022 02:24 Відповісти
Джонсон казав що домовився с Эрдоганом на поставку Байрактарiв i не тiльки...
Але на жаль, за це все не можна говорити відкрито, тому що може бути зірвано поставку.
Нехай буде сюрпрайз.
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26.03.2022 01:14 Відповісти
вот тут и понадобиться анти****** комплексы Бориса Джонсона
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26.03.2022 01:26 Відповісти
Лучше дроны камикадзе амерские. Цена всего 6000. Если нам передадут тысячи единиц, мы просто всю ихнюю Арту положим. Дрон может 80 км пролететь за 30 минут и бахнуть рассчет
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26.03.2022 01:29 Відповісти
лізуть і лізуть, сволочі
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26.03.2022 06:51 Відповісти
Тому вона й називається орда.
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26.03.2022 07:52 Відповісти
Побільше знищувати живої сили орди ! Партизанські блискавичні рейди в тил. ворога ! Щоб всиралися від кожного пострілу кляті московські загарбники, щоб боялися і вжахалися всього, навіть голову підняти !
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26.03.2022 08:06 Відповісти
 
 