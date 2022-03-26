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Мелітополь (737) мітинг (731)

Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Окупанти у місті Мелітополь Запорізької області планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє  Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ

 "Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".

Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери".

В інших тимчасово окупованих містах Запорізької області - м. Мелітополь та Енергодар - із залученням можливостей так званою "Радою промисловців та підприємців", намагаються надати максимальне сприяння місцевим фермерам у постачанні з тимчасово окупованою території АР Крим добрив, палива та інших стратегічних матеріалів, задля прискорення посівних робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі 70 російських окупантів влаштували бунт: відмовляються воювати проти ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Знайдуться. Бо місцева вата бачить, що "нароту дамбаса" вся їх зрада зійшла з рук, все те їх топтання українських прпорів, биття наших полонених, всю ту підлоту і ненависть до України, яка їх годує. Навпаки, ми про них так зворушливо турбуємося, пенсії їм платим, дитячі виплати та іншу соціалку їх ополченочкам, квартири їм даєм у себе, які вони потім продають і продовжують жити в ОРДЛО, бо їм там добре за наш кошт жити. І ні натяку про покарання за зраду. "Наріт дамбаса" отримує жирні пенсії за померлих родичів, ще від Раші якісь копійки, гуманітаркою їх завалили. В цілому повна безкарність за зраду, навіть навпаки, носимося з ними як з писаною торбою. От вони і нахабніють.
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26.03.2022 07:11
+8
Фальшифих рублів напечатали, хоча і справжні вже по ціні туалетного паперу
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26.03.2022 02:28
+6
щиро " радіти на відеокамери" -

улыбнитесь! вас снимают на 12 лет за коллаборацию !
попередьте аленєнєй що флешка буде в СБУ - ентузіазму у них стане менше
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26.03.2022 03:47
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Фальшифих рублів напечатали, хоча і справжні вже по ціні туалетного паперу
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26.03.2022 02:28 Відповісти
щиро " радіти на відеокамери" -

улыбнитесь! вас снимают на 12 лет за коллаборацию !
попередьте аленєнєй що флешка буде в СБУ - ентузіазму у них стане менше
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26.03.2022 03:47 Відповісти
"Радою промисловців та підприємців" Это которая Кинаха?
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26.03.2022 02:50 Відповісти
Пєчєньє і варєньє вже підвезли для плохішей ?
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26.03.2022 03:21 Відповісти
був би Порох з Бурбою, то пригостили б показово "маслінами" проросійських лідерів-активістів для профілактики решти "любітєлєй руZZского міра" та рублєй -

як в Херсоні із Сальдо чи як його там
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26.03.2022 03:43 Відповісти
А в то время Купянский мэр - блохХер ведёт блог и делает картинку для раши. Обещает городу пенсии и выплаты в апреле. Я не понимаю с какого перепуга Украина должна оплачивать услуги чиновника, который признал рашистскую власть?там и Юрий Ляшенко из Харькова ( доверенное лицо светличной) тусуется… в общем кодла ещё та.
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26.03.2022 04:40 Відповісти
Таких коллаборантов уже десятки. И ими плотно должны заниматься в СБУ и прокуратура. Реакция должна быть мгновенной и публичной: статья и приговор по законам военного времени, снятие со всех должностей, обнуление всех счетов, конфискация всего движимого и недвижимого.
Этот механизм можно разработать и узаконить за несколько дней. Но этого нет. Видать наши депутаты заняты сейчас чем-то более важным ...
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26.03.2022 09:07 Відповісти
1200 узкіх рублєй , це скільки зараз - гривень 200 ?))) І всі ті хто візьме їх напевно розуміють, що потім по відео цього ********** їх всіх вичислять , ну і зроблять з ними те що на камери знімать точно не будуть.
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26.03.2022 05:03 Відповісти
Шото это меня очень беспокоит. Кацапы стали устраиваться на нашей территории как у себя дома. Паскуды
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26.03.2022 05:57 Відповісти
Цікаво, чи знайдуться ідіоти ризикувати життям за 1200 ржублів
Фото обов`язково!
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26.03.2022 05:58 Відповісти
Знайдуться. Бо місцева вата бачить, що "нароту дамбаса" вся їх зрада зійшла з рук, все те їх топтання українських прпорів, биття наших полонених, всю ту підлоту і ненависть до України, яка їх годує. Навпаки, ми про них так зворушливо турбуємося, пенсії їм платим, дитячі виплати та іншу соціалку їх ополченочкам, квартири їм даєм у себе, які вони потім продають і продовжують жити в ОРДЛО, бо їм там добре за наш кошт жити. І ні натяку про покарання за зраду. "Наріт дамбаса" отримує жирні пенсії за померлих родичів, ще від Раші якісь копійки, гуманітаркою їх завалили. В цілому повна безкарність за зраду, навіть навпаки, носимося з ними як з писаною торбою. От вони і нахабніють.
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26.03.2022 07:11 Відповісти
Звання найватнішого міста України скоро може бути підтверджено діями.
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26.03.2022 10:03 Відповісти
Ця війна всіх навчила. Вата Мелітополя голосніше за всіх заразкричить - Слава Україні! Мелітопольці реально зрозуміли ціну свободі та незалежності від дикої орди і вони нам це доведуть.
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26.03.2022 10:20 Відповісти
 
 