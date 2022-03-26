Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії
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Окупанти у місті Мелітополь Запорізької області планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ
"Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".
Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери".
В інших тимчасово окупованих містах Запорізької області - м. Мелітополь та Енергодар - із залученням можливостей так званою "Радою промисловців та підприємців", намагаються надати максимальне сприяння місцевим фермерам у постачанні з тимчасово окупованою території АР Крим добрив, палива та інших стратегічних матеріалів, задля прискорення посівних робіт.
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улыбнитесь! вас снимают на 12 лет за коллаборацию !
попередьте аленєнєй що флешка буде в СБУ - ентузіазму у них стане менше
як в Херсоні із Сальдо чи як його там
Этот механизм можно разработать и узаконить за несколько дней. Но этого нет. Видать наши депутаты заняты сейчас чем-то более важным ...
Фото обов`язково!