Українська ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників, - британська розвідка
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Українська ППО істотно обмежила пілотовані польоти Росії, тому країна-агресор планує використовувати більше безпілотників.
Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, найімовірніше, була змушена замість цього використовувати більше БпЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їхнє виснаження", - пише розвідка.
Також повідомляється, що Велика Британія наклала санкції на ще 65 фізосіб та підприємств, причетних до вторгнення в Україну. Так, під санкції потрапила, зокрема, оборонна компанія РФ "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших дронів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/tD70NEEBd8
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OcvQHs0qIb
Будь ласка, зачекайте...
так сказать, обнуленому президенту - обнулену авіацію!
И после окончания войны не выдавать рашке а посадить в тюрьму лет на 40 чтобы не могли больше бомбить женщин и детей и больниц и школы.
НЕ ВІРЮ,ЩО НАШІ КЕРІВНИКИ(єРМАК) не обміняють пілотів на десяток полонених... "з гуманітарних мотивів" .. і за тиждень вони не продовжать бомбити наші міста..
АМЕРИКАНСЬКА "ОБОРОНКА" ПОЧИНАє ВИКОНУВАТИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗСУ:
США можуть збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Про це повідомив помічник уповноваженого Армії США з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш. Його слова наводить тижневик Defense News. Збільшення виробництва необхідне в умовах відправлення значної кількості зброї до Східної Європи для підтримки України. За словами Буша, нарощування виробництва стане відповіддю на рекомендації Конгресу США щодо поповнення арсеналів. "Думаю, ми зможемо це зробити", - додав представник Пентагону.
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саме найновітніші Stinger здатні "посадити" російські гелікоптери на землю.
Ми-8АМТШ оснащённый бортовым комплексом обороны Л-370Э8 «Витебск» на МАКС-2015.
Видны ультрафиолетовые пеленгаторы факта пуска ракет и станции оптико-электронного подавления на законцовках держателей внешней подвески, а также устройства выброса пассивных помех на борту вертолёта (ближе к хвостовой балке).