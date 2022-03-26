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Українська ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,орлан

Українська ППО істотно обмежила пілотовані польоти Росії, тому країна-агресор планує використовувати більше безпілотників.

Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, найімовірніше, була змушена замість цього використовувати більше БпЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їхнє виснаження", - пише розвідка.

Також повідомляється, що Велика Британія наклала санкції на ще 65 фізосіб та підприємств, причетних до вторгнення в Україну. Так, під санкції потрапила, зокрема, оборонна компанія РФ "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших дронів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Українській ППО-вдалого полювання...
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26.03.2022 06:27
+9
Перекройте кацам поставкі с алі експрес і беспілотнікі закончатся.
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26.03.2022 06:32
+9
Главное рашистких летчиков не обменивать.Чтобы обучить летчика нужно куча денег и времени.
И после окончания войны не выдавать рашке а посадить в тюрьму лет на 40 чтобы не могли больше бомбить женщин и детей и больниц и школы.
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26.03.2022 08:19
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Українській ППО-вдалого полювання...
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26.03.2022 06:27 Відповісти
Перекройте кацам поставкі с алі експрес і беспілотнікі закончатся.
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26.03.2022 06:32 Відповісти
много комплектующих покупается на территории стран-производителей физлицами - либо заезжими кацапами, сотрудниками дипмиссий и всяких домов дружбы, либо лояльными к кацапам резидентами.
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26.03.2022 06:57 Відповісти
Що ж... Певно, лаптєногі лєтуни началі канчаться.
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26.03.2022 06:32 Відповісти
Беларусский батальон в Украине
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26.03.2022 06:33 Відповісти
Касап это по сути - бестолковый беспилотник..
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26.03.2022 06:39 Відповісти
і бездушний як безпілотнік.
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26.03.2022 10:58 Відповісти
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26.03.2022 06:40 Відповісти
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26.03.2022 06:41 Відповісти
українська ППО не 'обмежила', а ОБНУЛИЛА москальську бойову авіацію! якщо число про збиті літаки і вертухи є реальним, то там вже тупо нема на чому і нема кому літати.

так сказать, обнуленому президенту - обнулену авіацію!
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26.03.2022 07:59 Відповісти
Главное рашистких летчиков не обменивать.Чтобы обучить летчика нужно куча денег и времени.
И после окончания войны не выдавать рашке а посадить в тюрьму лет на 40 чтобы не могли больше бомбить женщин и детей и больниц и школы.
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26.03.2022 08:19 Відповісти
варто натякнути теробороні...

НЕ ВІРЮ,ЩО НАШІ КЕРІВНИКИ(єРМАК) не обміняють пілотів на десяток полонених... "з гуманітарних мотивів" .. і за тиждень вони не продовжать бомбити наші міста..
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26.03.2022 08:27 Відповісти
не дадуть йому обміняти, люди он на танкі без збройні виходять на окупованих територіях, що вам якийсь там дерьмак.
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26.03.2022 11:01 Відповісти
Хватит года общей камерьі - кацап там дольше не проживет. Упадет "с вьісотьі собственного роста".
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26.03.2022 09:28 Відповісти
Обовязково треба видавати! Тількі з виколотими очіма.
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26.03.2022 18:12 Відповісти
Ні, там ще дуже далеко до обнулення
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26.03.2022 10:16 Відповісти
а ось це серйозно.

АМЕРИКАНСЬКА "ОБОРОНКА" ПОЧИНАє ВИКОНУВАТИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗСУ:

США можуть збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Про це повідомив помічник уповноваженого Армії США з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш. Його слова наводить тижневик Defense News. Збільшення виробництва необхідне в умовах відправлення значної кількості зброї до Східної Європи для підтримки України. За словами Буша, нарощування виробництва стане відповіддю на рекомендації Конгресу США щодо поповнення арсеналів. "Думаю, ми зможемо це зробити", - додав представник Пентагону.

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саме найновітніші Stinger здатні "посадити" російські гелікоптери на землю.

Ми-8АМТШ оснащённый бортовым комплексом обороны Л-370Э8 «Витебск» на МАКС-2015.
Видны ультрафиолетовые пеленгаторы факта пуска ракет и станции оптико-электронного подавления на законцовках держателей внешней подвески, а также устройства выброса пассивных помех на борту вертолёта (ближе к хвостовой балке).
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26.03.2022 08:22 Відповісти
Наше ПВО совсем не справедливо по отношению к козломордым.Я того от наших не ожидал.
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26.03.2022 09:26 Відповісти
 
 